En menos de cuatro meses, seis amigos de entre 16 y 20 años murieron en circunstancias que mantienen en alerta a las autoridades y a los habitantes de Santa Elena, corregimiento de Medellín.

Los casos, ocurridos entre marzo y agosto, tienen varios elementos en común y han abierto una investigación para establecer si existió alguna relación entre ellos.

Publicidad

Mientras las redes sociales aparecen entre las primeras hipótesis, también se analizan posibles situaciones de vulnerabilidad, consumo de sustancias y la eventual influencia de estructuras delincuenciales.



La situación ha generado conmoción en una comunidad donde buena parte de sus habitantes se conocen y mantienen vínculos familiares y vecinales.



Lo que comenzó con una primera muerte terminó convirtiéndose en una preocupación colectiva que involucra a las autoridades civiles, religiosas, educativas y de Policía.

Jóvenes de Santa Elena: cuatro hipótesis que buscan explicar las muertes

Uno de los primeros interrogantes que surgieron en el corregimiento apunta al posible papel de las redes sociales. Las autoridades buscan establecer si contenidos, interacciones o dinámicas digitales pudieron influir en el comportamiento de los jóvenes.

Publicidad

Sin embargo, esta es apenas una de las líneas que se consideran y no existe, con la información conocida, una confirmación de que las plataformas hayan provocado los hechos.

Otra explicación está relacionada con las condiciones familiares y sociales que enfrentan algunos menores. El sacerdote Andrés Camilo Berrío Cardona, párroco de Santa Elena, describió un panorama en el que ciertos muchachos pueden crecer sin el acompañamiento constante de sus padres, debido a las responsabilidades laborales de sus cuidadores.

Publicidad

“Ante ciertas realidades que degradan la condición humana, se cae en una soledad y no hay quien acompañe procesos. Eso hace que en muchas situaciones los muchachos se sientan solos y no sepan cómo enfrentar sus propios errores”, explicó el religioso.

Una tercera hipótesis habla de un supuesto pacto de fidelidad entre los amigos. No obstante, la psicóloga Lina María Saldarriaga, directora del programa Aulas en Paz de la Universidad de los Andes, considera que los casos no necesariamente responden a un único motivo.

A su juicio, podrían coincidir diferentes factores, entre ellos las dificultades emocionales, la baja tolerancia a la frustración y las consecuencias que dejó la pandemia en el desarrollo de habilidades para manejar situaciones difíciles.

La cuarta línea, que también está bajo investigación, contempla la posible influencia de una banda delincuencial que habría instrumentalizado a algunos de los jóvenes. Esta posibilidad cobró relevancia en medio de las preocupaciones por el aumento del consumo y la venta de sustancias psicoactivas en el corregimiento.

Publicidad

Jóvenes y el efecto de contagio: la preocupación por los homenajes

Uno de los episodios que más inquietud generó ocurrió durante la primera semana de agosto, cuando uno de los muchachos desapareció en medio de la Feria de las Flores.

Publicidad

Mientras Santa Elena se encontraba concentrada en la elaboración de silletas, una parte de la comunidad suspendió sus actividades para participar en la búsqueda. El joven fue encontrado sin vida.

Su despedida también despertó cuestionamientos. De acuerdo con testimonios recogidos por SEMANA, durante el sepelio hubo pólvora, una bandera del Independiente Medellín y una puesta en escena que algunos habitantes consideraron inadecuada.

Una fuente de la comunidad describió el acto como un entierro que parecía el de un personaje relacionado con estructuras delincuenciales.

Este tipo de homenajes abrió otro interrogante: ¿podrían influir en otros jóvenes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad? La psicóloga Saldarriaga advirtió sobre el llamado efecto de contagio, que puede presentarse cuando una persona vulnerable observa que alguien cercano recibe reconocimiento o glorificación después de su muerte.

Publicidad

La especialista explicó que estas situaciones pueden generar una identificación peligrosa en quienes atraviesan momentos de soledad o dificultades emocionales. Por esa razón, recomendó evitar homenajes que conviertan la muerte en un símbolo de admiración, como altares, memoriales o prendas con fotografías de los fallecidos.

En las veredas de Santa Elena y sectores cercanos de Envigado también circulan versiones sobre la preocupación por otro amigo del grupo. Sin embargo, no se conocen detalles verificables sobre una supuesta lista ni existe información que permita confirmar que haya una persona identificada como el próximo caso.

Publicidad

¿Qué están haciendo las autoridades para proteger a los jóvenes?

La preocupación por lo ocurrido no se limita al corregimiento. En julio, la Personería de Medellín emitió una alerta al informar que durante el primer semestre del año se registraron 91 muertes por suicidio en el Distrito y 1.259 intentos. Estas cifras aumentaron la atención sobre la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y acompañamiento.

En Santa Elena se han desarrollado encuentros con escuchadores, espacios de conversación con familias y atención focalizada para jóvenes que podrían encontrarse en situaciones de vulnerabilidad. La intención es identificar señales de alerta y ofrecer acompañamiento antes de que las dificultades se agraven.

También se adelantaron acciones en Envigado. Una institución educativa de la vereda Pantanillo capacitó a más de 40 docentes en estrategias de contención y prevención. La elección de este centro educativo responde a que recibe estudiantes de sectores de Santa Elena, como Mazo y Piedra Gorda, quienes cuentan con apoyo de la Alcaldía para su transporte y alimentación.

Publicidad

Mientras avanzan estas iniciativas, las autoridades buscan establecer qué relación existe entre los seis casos y cuál de las hipótesis tiene sustento. Por ahora, las redes sociales, las condiciones familiares, las dificultades emocionales, el posible efecto de contagio y la eventual intervención de estructuras delincuenciales hacen parte de las preguntas que rodean esta situación.

La investigación sigue abierta y, hasta que existan resultados concluyentes, ninguno de estos factores puede presentarse como la causa confirmada de las muertes.

Publicidad

Mira también: Caso Jaime Moreno: Así fue la agresión en la que acabaron con su vida; paso a paso de los hechos