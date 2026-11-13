Denuncian a universidad de Bogotá por procedimiento a un gato vivo en clase “práctica”

Un gato llamado Rogelio habría sido sometido a un delicado procedimiento veterinario mientras estaba vivo, en medio de una práctica académica universitaria que hoy genera indignación.

La denuncia fue divulgada por la senadora Andrea Padilla Villarraga, quien señaló a la Fundación Universitaria San Martín como la institución donde presuntamente se habría realizado la intervención.

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Según la congresista, el felino habría sido sometido a una cirugía en la que le abrieron el pecho y le retiraron parte de uno de sus pulmones.



Además, durante el procedimiento también le habrían intervenido el esófago, situación que habría dejado al animal en condiciones críticas.



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El caso tomó relevancia después de que Padilla compartiera detalles de lo ocurrido a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la información que hizo pública, la intervención se habría realizado el pasado 4 de noviembre y, después de terminar el procedimiento, supuestamente existía una orden para practicarle la eutanasia al gato.

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Sin embargo, uno de los estudiantes habría impedido que esto ocurriera y Rogelio terminó siendo trasladado a una clínica veterinaria especializada, donde recibió atención médica y permanece en recuperación.

La situación generó preocupación por las condiciones en las que habría llegado el felino al centro médico y por las circunstancias en las que se habría desarrollado la práctica universitaria.

#Nación | La senadora Andrea Padilla denunció presuntas prácticas quirúrgicas con animales vivos en la Fundación Universitaria San Martín. Según su relato, el gato Rogelio habría sido intervenido para prácticas estudiantiles y actualmente recibe atención médica mientras avanza la investigación de la Fiscalía. — LA RAZÓN. CO (@LaRazonCo) November 11, 2026

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Andrea Padilla señaló a la Fundación Universitaria San Martín

En medio de la denuncia, la senadora mencionó directamente a la Fundación Universitaria San Martín como la institución en la que presuntamente se habría llevado a cabo el procedimiento.

Padilla aseguró que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que se investigue lo sucedido y se establezcan las posibles responsabilidades.

La congresista también cuestionó que se realicen prácticas académicas que puedan ocasionar lesiones o sufrimiento a los animales vivos con el objetivo de que los estudiantes adquieran destrezas manuales.

Al respecto, manifestó: “Prácticas como esta, susceptibles de causarle daño o sufrimiento a un animal, con el fin de adquirir destreza manual, esta prohibida en Colombia y habiendo víctima, aplicaría la ley Ángel”.

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Con esta declaración, Padilla hizo referencia a la Ley Ángel, que contempla medidas de protección para los animales y sanciones frente a determinadas conductas de maltrato.

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Otro de los puntos que destacó la congresista tiene que ver con el futuro del gato. Según explicó, después de lo ocurrido existiría preocupación por la posibilidad de que Rogelio sea devuelto a los estudiantes que lo reclaman.

Por esa razón, Padilla pidió que el animal permanezca bajo protección y no sea entregado mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

En el comunicado divulgado sobre el caso, la senadora expresó: “Pedimos que Rogelio, que ya hace parte de un proceso de investigación en Fiscalía, no sea devuelto a los estudiantes que lo reclaman, probablemente advertidos de la gravedad de lo que hicieron”.

La solicitud busca que el felino pueda continuar recibiendo atención veterinaria y que su situación sea tenida en cuenta dentro del proceso que se adelanta ante las autoridades.

