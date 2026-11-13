Prosperidad Social: LINK para consultar si tienes subsidios pendientes en noviembre

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) es el organismo gubernamental encargado de diseñar, coordinar y ejecutar las políticas públicas dirigidas a la reducción de la pobreza, la atención a la población vulnerable y la promoción de la inclusión social en todo el país.

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Muchas personas desconocen que son beneficiarias de estas iniciativas o no saben cómo revisar su condición. Por ello, te explicamos con claridad los pasos que debes seguir para hacer la verificación de manera segura y directa desde tus dispositivos.

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¿Cómo saber si tu cédula tiene un subsidio de Prosperidad Social en noviembre?

Lo primero que debes tener en cuenta es que no existe una consulta única o universal en la que con solo digitar el número de tu cédula puedas ver todos los programas sociales al mismo tiempo.



Prosperidad Social administra diferentes iniciativas y para cada una ha dispuesto plataformas e instrumentos de consulta específicos.



Para realizar tu verificación correctamente, sigue estos pasos sencillos:

Elige el programa específico: Identifica el incentivo del cual deseas averiguar si formas parte. Ingresa a la plataforma oficial: Entra al sitio web del DPS correspondiente al programa de tu interés. Ingresa tus datos personales: Diligencia la información que te solicita el formulario del sistema (como el tipo y número de tu documento de identidad). Verifica el resultado: El portal te mostrará si perteneces o no al grupo de beneficiarios activos. Revisa las instrucciones de cobro: Si la búsqueda resulta positiva, la misma página te informará en qué punto o modalidad puedes reclamar la transferencia o si es necesario aportar alguna documentación adicional.

Un punto fundamental de seguridad: La consulta de información y la permanencia dentro de cualquiera de los programas de Prosperidad Social son completamente gratuitas y no necesitan de intermediarios ni gestores.

No pagues dinero a terceros y realiza tus trámites únicamente en los portales oficiales de la entidad y sus aliados autorizados.

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¿Cuáles son los programas de Prosperidad Social y dónde consultarlos por cédula?

Prosperidad Social gestiona diversas iniciativas enfocas en distintas poblaciones. A continuación, te detallamos en qué consiste cada una y cuál es su enlace oficial de consulta:

Renta Ciudadana: Es un programa que entrega transferencias monetarias a hogares situados en pobreza y vulnerabilidad. En esta iniciativa se otorga prioridad a familias que tienen niños, niñas o personas con discapacidad que requieran de cuidados permanentes. Puedes consultar tu estado directamente en el portal general de la entidad o en la plataforma específica de Renta Ciudadana.

Es un programa que entrega transferencias monetarias a hogares situados en pobreza y vulnerabilidad. En esta iniciativa se otorga prioridad a familias que tienen niños, niñas o personas con discapacidad que requieran de cuidados permanentes. Puedes consultar tu estado directamente en el portal general de la entidad o en la plataforma específica de Renta Ciudadana. Renta Joven: Esta iniciativa ofrece transferencias económicas y acompañamiento integral a los jóvenes para incentivar el acceso, la permanencia y la graduación en la educación superior. Para verificar si estás registrado, puedes acceder al sitio de Prosperidad Social o a la web oficial de Renta Joven.

Esta iniciativa ofrece transferencias económicas y acompañamiento integral a los jóvenes para incentivar el acceso, la permanencia y la graduación en la educación superior. Para verificar si estás registrado, puedes acceder al sitio de Prosperidad Social o a la web oficial de Renta Joven. ABC Renta e IVA (Devolución del IVA): Su propósito central es mitigar el impacto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los gastos del día a día de las familias con menores ingresos en Colombia. Puedes validar tu cédula en el portal institucional o en el enlace de la Devolución del IVA.

Su propósito central es mitigar el impacto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los gastos del día a día de las familias con menores ingresos en Colombia. Puedes validar tu cédula en el portal institucional o en el enlace de la Devolución del IVA. Colombia Mayor : Apoyo económico diseñado para adultos mayores que no lograron obtener una pensión y se encuentran en situación de pobreza, vulnerabilidad o desamparo. La consulta de este beneficio no se hace en la web general del DPS, sino que debes verificar tu cédula a través del módulo habilitado en la plataforma de SuperGiros.

: Apoyo económico diseñado para adultos mayores que no lograron obtener una pensión y se encuentran en situación de pobreza, vulnerabilidad o desamparo. La consulta de este beneficio no se hace en la web general del DPS, sino que debes verificar tu cédula a través del módulo habilitado en la plataforma de SuperGiros. Jóvenes en Paz: Programa enfocado en brindar oportunidades y acompañamiento a jóvenes que habitan en contextos de violencia o vulneración de derechos, con el fin de ayudarlos a construir proyectos de vida alejados de dichas problemáticas. Puedes revisar si estás inscrito ingresando al apartado de 'Mi cuenta' dentro de la web de Prosperidad Social o mediante el portal de Mi Cuenta Prosperidad Social.

Puedes leer: Confirman fecha para cobrar Renta Ciudadana y Devolución del IVA; consulta con cédula

¿Cuáles son los canales oficiales de atención de Prosperidad Social?

En caso de que presentes dudas adicionales, inconvenientes al momento de consultar en las páginas web o requieras orientación personalizada sobre los subsidios, el Departamento de Prosperidad Social dispone de varios canales de contacto oficiales:

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