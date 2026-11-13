Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
COLAPSO EDIFICIO NEW YORK
GANADORES MILOTO
LINK SUBSIDIOS DEL GOBIERNO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Prosperidad Social: LINK para consultar si tienes subsidios pendientes en noviembre

Prosperidad Social: LINK para consultar si tienes subsidios pendientes en noviembre

Verificar si tu hogar es beneficiario de las ayudas económicas del Gobierno. El Departamento de Prosperidad Social cuenta con plataformas web y canales de atención directa para que valides tu estado.

Consultar subsidios de Prosperidad Social con cédula: enlaces y canales oficiales
Consultar subsidios de Prosperidad Social con cédula: enlaces y canales oficiales
Foto: Prosperidad Social
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) es el organismo gubernamental encargado de diseñar, coordinar y ejecutar las políticas públicas dirigidas a la reducción de la pobreza, la atención a la población vulnerable y la promoción de la inclusión social en todo el país.
Puedes leer: Cambian reglas para subsidios Renta Ciudadana o Colombia Mayor; una medida de emergencia

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

Muchas personas desconocen que son beneficiarias de estas iniciativas o no saben cómo revisar su condición. Por ello, te explicamos con claridad los pasos que debes seguir para hacer la verificación de manera segura y directa desde tus dispositivos.

Publicidad

Últimas noticias

MiLoto 12 de noviembre de 2026: números ganadores del acumulado de $200 millones
Economía

Cayó el premio mayor de MiLoto en Bogotá: revisa aquí las cifras ganadoras del sorteo 0640

Hombre organizando facturas y documentos financieros en su escritorio al hablar sobre la prescripción de deudas
Economía

¿Las deudas desaparecen después de varios años sin pagarlas? Esto dijo una experta

¿Cómo saber si tu cédula tiene un subsidio de Prosperidad Social en noviembre?

Lo primero que debes tener en cuenta es que no existe una consulta única o universal en la que con solo digitar el número de tu cédula puedas ver todos los programas sociales al mismo tiempo.

Prosperidad Social administra diferentes iniciativas y para cada una ha dispuesto plataformas e instrumentos de consulta específicos.

Para realizar tu verificación correctamente, sigue estos pasos sencillos:

  1. Elige el programa específico: Identifica el incentivo del cual deseas averiguar si formas parte.
  2. Ingresa a la plataforma oficial: Entra al sitio web del DPS correspondiente al programa de tu interés.
  3. Ingresa tus datos personales: Diligencia la información que te solicita el formulario del sistema (como el tipo y número de tu documento de identidad).
  4. Verifica el resultado: El portal te mostrará si perteneces o no al grupo de beneficiarios activos.
  5. Revisa las instrucciones de cobro: Si la búsqueda resulta positiva, la misma página te informará en qué punto o modalidad puedes reclamar la transferencia o si es necesario aportar alguna documentación adicional.

Un punto fundamental de seguridad: La consulta de información y la permanencia dentro de cualquiera de los programas de Prosperidad Social son completamente gratuitas y no necesitan de intermediarios ni gestores.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

No pagues dinero a terceros y realiza tus trámites únicamente en los portales oficiales de la entidad y sus aliados autorizados.

Te puede interesar

Subsidio de desempleo en Colombia: impacto en la búsqueda de trabajo según el Banco de la República
Información de servicio

¿El subsidio de desempleo hace que tardes más en conseguir trabajo? Esto reveló un estudio

Subsidio Colombia Mayor Cali: qué hacer si el beneficiario está hospitalizado y canales oficiales
Economía

Alerta por subsidios sin cobrar: podrías quedar suspendido de Colombia Mayor

Publicidad

¿Cuáles son los programas de Prosperidad Social y dónde consultarlos por cédula?

Prosperidad Social gestiona diversas iniciativas enfocas en distintas poblaciones. A continuación, te detallamos en qué consiste cada una y cuál es su enlace oficial de consulta:

  • Renta Ciudadana: Es un programa que entrega transferencias monetarias a hogares situados en pobreza y vulnerabilidad. En esta iniciativa se otorga prioridad a familias que tienen niños, niñas o personas con discapacidad que requieran de cuidados permanentes. Puedes consultar tu estado directamente en el portal general de la entidad o en la plataforma específica de Renta Ciudadana.
  • Renta Joven: Esta iniciativa ofrece transferencias económicas y acompañamiento integral a los jóvenes para incentivar el acceso, la permanencia y la graduación en la educación superior. Para verificar si estás registrado, puedes acceder al sitio de Prosperidad Social o a la web oficial de Renta Joven.
  • ABC Renta e IVA (Devolución del IVA): Su propósito central es mitigar el impacto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los gastos del día a día de las familias con menores ingresos en Colombia. Puedes validar tu cédula en el portal institucional o en el enlace de la Devolución del IVA.
  • Colombia Mayor: Apoyo económico diseñado para adultos mayores que no lograron obtener una pensión y se encuentran en situación de pobreza, vulnerabilidad o desamparo. La consulta de este beneficio no se hace en la web general del DPS, sino que debes verificar tu cédula a través del módulo habilitado en la plataforma de SuperGiros.
  • Jóvenes en Paz: Programa enfocado en brindar oportunidades y acompañamiento a jóvenes que habitan en contextos de violencia o vulneración de derechos, con el fin de ayudarlos a construir proyectos de vida alejados de dichas problemáticas. Puedes revisar si estás inscrito ingresando al apartado de 'Mi cuenta' dentro de la web de Prosperidad Social o mediante el portal de Mi Cuenta Prosperidad Social.

Puedes leer: Confirman fecha para cobrar Renta Ciudadana y Devolución del IVA; consulta con cédula

¿Cuáles son los canales oficiales de atención de Prosperidad Social?

En caso de que presentes dudas adicionales, inconvenientes al momento de consultar en las páginas web o requieras orientación personalizada sobre los subsidios, el Departamento de Prosperidad Social dispone de varios canales de contacto oficiales:

Publicidad

  • Líneas telefónicas de atención:
    • Desde teléfono celular: 601 379 1088.
    • Línea gratuita nacional (teléfono fijo): 01 8000 95 1100.
    • Servicio de mensajes de texto (SMS): 85594.
  • Canales digitales y virtuales:
    • WhatsApp oficial: 318 806 7329.
    • Chat y asistente virtual: Disponible directamente en la página oficial de Prosperidad Social.
    • Atención adaptada: Opciones de devolución de llamada (Web CallBack), videollamada y atención en lengua de señas habilitadas en el portal institucional.
  • Atención presencial: Si prefieres acudir de manera física, debes revisar la ubicación de los puntos de atención, las gerencias regionales y los horarios de servicio establecidos por la entidad en tu municipio o departamento.
Relacionados

Prosperidad Social

Subsidios del Gobierno

Servicio