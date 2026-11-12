Alerta por subsidios sin cobrar: podrías quedar suspendido de Colombia Mayor

La Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Santiago de Cali ha lanzado una alerta urgente dirigida a los beneficiarios del subsidio Colombia Mayor.

Según los reportes del organismo municipal, un total de 4.756 adultos mayores inscritos en la ciudad aún no han acudido a retirar la transferencia económica correspondiente al ciclo 8.

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Este incentivo económico representa un respaldo fundamental para miles de hogares en la capital vallecaucana, donde en total más de 40.000 personas mayores están vinculadas a la iniciativa estatal.



Sin embargo, la falta de cobro oportuno preocupa a las autoridades locales, ya que existe un calendario estricto fijado por las entidades nacionales que regula la entrega de los giros.

¿Hasta cuándo hay plazo para cobrar el ciclo 8 de Colombia Mayor en Cali?

Si eres uno de los beneficiarios pendientes o apoyas a un adulto mayor en este proceso, debes tener en cuenta que el tiempo apremia.

El plazo límite establecido por la administración distrital y Prosperidad Social para efectuar el retiro del dinero vence el próximo viernes 13 de noviembre de 2026.

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Es vital que realices este trámite dentro de las fechas programadas en el cronograma vigente.

De acuerdo con las directrices impartidas por Prosperidad Social, la acumulación de tres ciclos consecutivos sin retirar la transferencia económica genera una consecuencia grave: se convierte en causal directa para la suspensión del subsidio.

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Por esta razón, la Alcaldía de Cali enfatiza que acudir a tiempo a los puntos autorizados es el único camino para garantizar la continuidad en la entrega del incentivo económico y evitar la pérdida del beneficio.

¿Qué pasa si un adulto mayor no puede cobrar por estar hospitalizado o enfermo?

Una de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos es qué procedimiento deben seguir cuando el titular del subsidio no puede desplazarse debido a complicaciones de salud o internación clínica.

Para estos casos, las autoridades han dispuesto un protocolo formal que permite gestionar el trámite y evitar o levantar la suspensión del incentivo.

Luisa Fernanda Benítez, líder del Centro de Atención para las Personas Mayores en Cali, detalló el procedimiento que deben realizar las familias si el beneficiario se encuentra inhabilitado por una patología médica.

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En esta circunstancia, un representante autorizado o familiar puede dirigirse al Centro de Atención ubicado en la Avenida 6 Norte # 45N - 47, en el barrio El Bosque de Cali.

El representante debe radicar los siguientes documentos:

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Fotocopia del documento de identidad del adulto mayor beneficiario.

del adulto mayor beneficiario. Fotocopia de la historia clínica que acredite su estado de salud o su hospitalización.

Una vez entregada la documentación requerida en esta sede distrital y verificados los requisitos para levantar la inhabilidad por suspensión, el interesado debe esperar la respuesta y confirmación formal por parte del programa Colombia Mayor.

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¿Cómo solicitar el pago digital y cuáles son los canales de atención oficial en Cali?

Con el objetivo de facilitar el proceso de cobro en los siguientes periodos y evitar desplazamientos físicos o filas a la población de la tercera edad, Prosperidad Social promueve el uso del Gestor de Información Financiera (GIF).

A través del portal web oficial de la entidad, los beneficiarios pueden registrar su cuenta bancaria o depósito electrónico. Con este registro, el dinero del subsidio se abonará de forma directa y anticipada en los próximos ciclos de pago.

Para resolver inquietudes sobre el estado de los pagos, actualización de datos o consultas sobre suspensiones, se mantienen habilitados los siguientes canales oficiales de contacto directo:

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Atención local en Cali: Puedes escribir al número de WhatsApp 3150548498 o enviar una solicitud al correo electrónico oficial adulto.mayor@cali.gov.co.

Atención presencial en Cali: Sede del Centro de Atención en la Avenida 6 Norte # 45N - 47, barrio El Bosque.

Atención nacional (Prosperidad Social): Puedes comunicarte a la línea fija 601 379 1088 o a la línea gratuita nacional 01 8000 95 1100.

Recuerda verificar con tiempo el estado de tu giro y realizar la reclamación antes del viernes 13 de noviembre de 2026 para asegurar la continuidad de tu subsidio.