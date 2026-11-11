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Prosperidad Social confirma fechas para el pago de Compensación del IVA en noviembre

Prosperidad Social definió el periodo oficial para la entrega de la quinta transferencia monetaria en todo el país.

Renta Ciudadana y Compensación del IVA: cuándo y dónde cobrar la quinta entrega
Renta Ciudadana y Compensación del IVA: cuándo y dónde cobrar la quinta entrega
Foto: Prosperidad Social
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

Si eres beneficiario de los subsidios del Gobierno o estás al tanto de los apoyos económicos en Colombia, esta información es de suma importancia para tu bolsillo.

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Prosperidad Social oficializó las fechas exactas para el cobro de la quinta transferencia monetaria de dos de sus programas más destacados: Renta Ciudadana y Compensación del IVA.
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Para que no se te pase el plazo y puedas organizar tu tiempo con tranquilidad, aquí te contamos todos los detalles operativos, los puntos autorizados de pago y las recomendaciones fundamentales fijadas por la entidad.

Prosperidad Social confirma fechas para el pago de Compensación del IVA en noviembre
Prosperidad Social confirma fechas para el pago de Compensación del IVA en noviembre
Foto: Prosperidad Social

¿Cuándo y cómo se realiza el cobro de la quinta entrega de Renta Ciudadana y Compensación del IVA?

Prosperidad Social anunció que el ciclo correspondiente a la quinta transferencia monetaria de Renta Ciudadana y Compensación del IVA se llevará a cabo entre el 13 y el 28 de noviembre de 2026.

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Durante este periodo de 16 días, los hogares vinculados a estos programas podrán recibir los recursos económicos asignados según la modalidad de pago que tengan registrada.

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En cuanto a las formas de entrega habilitadas, la entidad dispuso de dos vías principales para garantizar la cobertura en todo el territorio nacional:

  • Abono a cuenta bancaria o financiera: Para los usuarios que ya se encuentran registrados e inscritos en el Gestor de Información Financiera, los recursos se transferirán mediante abonos directos a sus cuentas habilitadas.
  • Modalidad de giro postal: Aquellos beneficiarios que cobran por ventanilla contarán con atención en todo el país a través de la red aliada autorizada, integrada por SuRed y SuperGIROS.

Si debes acudir a un punto físico, es clave que verifiques la programación de tu localidad para asistir dentro del rango de días estipulado y evitar congestiones de última hora.
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¿Cuáles son las condiciones obligatorias y los canales oficiales para reclamar la transferencia?

Para asegurar que los recursos lleguen directamente a las familias que los necesitan, Prosperidad Social estableció una serie de reglas estrictas respecto al cobro de las transferencias. Es muy importante que conozcas estas condiciones antes de desplazarte a cualquier punto de pago:

  • Cobro en el municipio asignado: Las transferencias monetarias únicamente se entregarán en el municipio que te fue asignado conforme a la programación oficial establecida.
  • Entrega estrictamente personal: No se aceptan cambios de titular. Tampoco se permiten cobros mediante poderes notariales ni autorizaciones otorgadas a terceras personas.
  • Los subsidios no son acumulables: Prosperidad Social hace un llamado a todos los hogares beneficiarios para que acudan a reclamar el dinero dentro de las fechas fijadas (del 13 al 28 de noviembre de 2026). Ten en cuenta que estas transferencias no se acumulan para ciclos posteriores, por lo que si no retiras el monto a tiempo, podrías perder el incentivo de este ciclo.

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En caso de que tengas dudas sobre tu estado, necesites consultar los puntos de atención o requieras reportar alguna novedad, la entidad dispone de múltiples canales de atención al ciudadano:

  • Sitios web oficiales: Puedes ingresar a prosperidadsocial.gov.co o al enlace corto https://onx.la/PSGOV.
  • Canal de WhatsApp y mensajería: Existe un canal de contenido informativo en https://onx.la/chwp, además del número de atención (+57) 318 806 7329 y el canal institucional https://whatsapp.com/channel/0029VadvoysKbYMRucQ3Ql0I.
  • Atención telefónica y SMS: Puedes comunicarte desde tu celular marcando al (+57) 601 3791088, llamar gratis desde un teléfono fijo a la línea nacional 01-8000-95-1100, o enviar un mensaje de texto al código 85594.
  • Peticiones y trámites web: Si necesitas radicar una Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia, Denuncia o Felicitación (PQRSDF), cuentas con el formulario digital disponible en https://onx.la/delta1.
  • Atención presencial y territorial: Puedes acudir a las gerencias regionales de la entidad distribuidas en los diferentes departamentos.
  • Denuncias de corrupción: Para reportar cualquier irregularidad o hecho sospechoso, Prosperidad Social habilitó el correo institucional exclusivo soytransparente@prosperidadsocial.gov.co, así como las líneas anticorrupción (+57) 601 379 1088 (celular) y 01-8000-95-1100 (fijo).

Al revisar bien esta información y tener tus documentos a la mano, podrás reclamar tu subsidio sin inconvenientes durante las fechas estipuladas por la entidad.

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