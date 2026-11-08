Renta Ciudadana en noviembre: fechas de pago y requisitos para recibir el subsidio

Los hogares colombianos que hacen parte de Renta Ciudadana tendrán una nueva oportunidad de recibir el apoyo económico del Gobierno durante noviembre. Prosperidad Social confirmó las fechas del quinto ciclo de transferencias de 2026, que también incluye los pagos de la Compensación del IVA.

La jornada se realizará entre el 13 y el 28 de noviembre, periodo en el que los beneficiarios podrán recibir los recursos mediante abono a una cuenta registrada o a través de un giro en los puntos autorizados. Sin embargo, no todas las personas pueden acceder a este subsidio, pues el programa tiene criterios de selección relacionados con las condiciones socioeconómicas y la composición de los hogares.

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Por eso, quienes esperan este dinero deben conocer cuáles son los requisitos de focalización y cómo verificar si fueron seleccionados para recibir la transferencia.



¿Cuáles son los requisitos para recibir Renta Ciudadana?

De acuerdo con Prosperidad Social, Renta Ciudadana está dirigida a hogares en situación de pobreza extrema y pobreza moderada. La entidad identifica a los posibles beneficiarios mediante registros oficiales y las condiciones establecidas para cada línea de intervención.

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Entre los criterios de focalización se encuentran:

Valoración del cuidado: hogares clasificados en el grupo A del Sisbén IV que tengan niños y niñas menores de seis años o personas con discapacidad que requieran cuidado.

Colombia sin Hambre: hogares del grupo A del Sisbén IV en condición de pobreza extrema, con prioridad para aquellos que tienen niños, niñas y adolescentes menores de 18 años y que no hacen parte de la línea de valoración del cuidado.

Fortalecimiento de capacidades: hogares del grupo B del Sisbén IV que cumplan los objetivos y condiciones establecidos para esta línea, dirigida a personas en situación de pobreza moderada.

Atención de emergencias: hogares o comunidades afectados por crisis, desastres o emergencias sociales, económicas o ecológicas, de acuerdo con los criterios de atención definidos para cada situación.

Además, para ser considerado en el proceso de selección, el hogar debe contar con información vigente en el Sisbén IV o en el Registro Social de Hogares. También pueden tenerse en cuenta los listados de población indígena validados por el Ministerio del Interior.

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Es importante aclarar que estar registrado en el Sisbén no significa que el subsidio se entregue automáticamente. Prosperidad Social realiza la identificación y selección de los hogares que cumplen las condiciones de cada línea.

¿Cuándo pagan Renta Ciudadana en noviembre de 2026?

La quinta transferencia de Renta Ciudadana y Compensación del IVA se entregará entre el 13 y el 28 de noviembre de 2026.

Prosperidad Social estableció dos modalidades para recibir el dinero:

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Abono a cuenta: los beneficiarios que tengan sus productos financieros registrados en el Gestor de Información Financiera recibirán la transferencia directamente en sus cuentas.



Pago por giro: quienes tengan asignada esta modalidad podrán reclamar los recursos en los puntos autorizados de la red aliada de SuRed y SuperGIROS.

La entidad también estableció que los pagos deben reclamarse en el municipio asignado a cada hogar, de acuerdo con la programación correspondiente. No se permitirán cambios de titular, cobros mediante poderes ni autorizaciones para que otra persona reclame el dinero.

Otro aspecto importante es que las transferencias que no sean cobradas durante el periodo establecido no se acumularán para ciclos posteriores. Por eso, quienes tengan un giro disponible deben estar pendientes de las fechas y evitar dejar pasar el plazo.