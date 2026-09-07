¿Sin plata para la declaración de renta? Salvavidas de la DIAN da hasta 5 años para pagar

Con el desarrollo del calendario tributario en Colombia, millones de personas naturales deben cumplir con la presentación de su declaración de renta correspondiente al año gravable anterior.

Sin embargo, uno de los escenarios más comunes y preocupantes entre los contribuyentes es realizar la liquidación de su impuesto y darse cuenta de que no cuentan con la liquidez suficiente en sus cuentas bancarias para cancelar la obligación de forma inmediata.

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Si este es tu caso, no tienes por qué entrar en pánico. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recuerda a todos los ciudadanos que el no tener los recursos económicos en la fecha del vencimiento no debe ser un motivo para abstenerse de declarar.



La entidad cuenta con alternativas legales para diferir o financiar la deuda sin incurrir en sanciones drásticas. A continuación, te explicamos cómo puedes manejar esta situación paso a paso y evitar que tu deuda con el Estado se convierta en un dolor de cabeza.

¿Qué pasa si no tengo dinero para pagar la declaración de renta?

Para comprender el camino a seguir, el primer principio clave que debes tener muy claro es la diferencia entre la obligación formal y la obligación sustancial.

La obligación formal consiste en la presentación del documento, es decir, subir a la plataforma el Formulario 210 debidamente diligenciado dentro de las fechas límites.

consiste en la presentación del documento, es decir, subir a la plataforma el Formulario 210 debidamente diligenciado dentro de las fechas límites. La obligación sustancial consiste en efectuar el pago del dinero que arrojó dicha liquidación.

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Si cometes el error de no presentar tu declaración en la fecha que te corresponde (según los últimos dígitos de tu NIT o cédula) bajo el pretexto de no tener dinero, incurrirás de inmediato en la sanción por extemporaneidad.

Esta multa equivale al 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso, lo que incrementa sustancialmente el valor final que terminarás pagando.

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Por el contrario, si presentas el Formulario 210 a tiempo pero no realizas el pago de inmediato, evitas por completo la multa por extemporaneidad.

En este escenario, el formulario queda radicado en la fecha legal y tu saldo pendiente solo generará intereses moratorios sobre el valor adeudado.

Esta diferencia es fundamental para proteger tu bolsillo, ya que los intereses son mucho más manejables que una costosa sanción por declarar tarde.

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¿Cómo solicitar un acuerdo de pago con la DIAN en 2026?

Una vez que has cumplido con presentar tu formulario dentro del plazo, puedes optar por una de las opciones de financiación que ofrece la legislación tributaria colombiana.

La entidad te permite solicitar una facilidad o acuerdo de pago para diferir tu obligación hasta en un plazo máximo de cinco años (60 meses).

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De acuerdo con tus necesidades de caja y el monto de tu deuda, existen dos modalidades principales a las que puedes acogerte:

Solicitudes de pago diferido a corto plazo (hasta 12 meses):

Estas facilidades están diseñadas para aquellos contribuyentes que solo necesitan un tiempo breve para estabilizar sus finanzas y normalizar su flujo de caja. La ventaja de esta modalidad es que el trámite suele ser mucho más rápido y no requiere de garantías complejas. Solo necesitas demostrar una intención real de pago y cumplir con los requisitos mínimos que te exige la plataforma digital de la DIAN. Acuerdos de pago a mediano plazo (hasta 60 meses):

Si tu deuda es muy elevada o necesitas un periodo mayor a un año para saldarla, debes presentar una solicitud formal de facilidad de pago. Al tratarse de un plazo amplio (que va desde los 13 hasta los 60 meses), la DIAN te exigirá que el acuerdo esté plenamente respaldado por una garantía real. Puedes utilizar como respaldo una póliza de cumplimiento de una compañía de seguros, una hipoteca o una prenda sobre un bien de tu propiedad.

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¿Cómo se calculan los intereses de mora en las facilidades de pago?

Es indispensable que tengas presente que aplazar o diferir tu impuesto no te libra de los costos financieros. El acuerdo de pago no te exonera del cobro de intereses moratorios.

La tasa de interés aplicable a las deudas pendientes con la DIAN se liquida diariamente. Para calcularla, se toma como referencia la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera, restándole dos puntos porcentuales.

Debido a que estos intereses se acumulan cada día, los asesores fiscales recomiendan aplicar una estrategia financiera inteligente: intenta realizar un pago parcial el mismo día del vencimiento de tu declaración si cuentas con algo de liquidez.

Al abonar una parte de tu bolsillo y financiar únicamente el saldo restante a través del acuerdo, lograrás reducir drásticamente el impacto financiero de los intereses acumulados a lo largo del plazo que elijas.

