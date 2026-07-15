Dian remata casas, lotes y vehículos desde $11 millones: paso a paso para participar

La Dian abrió una nueva jornada de remates virtuales en la que los colombianos podrán adquirir casas, apartamentos, lotes, oficinas, terrenos y vehículos con precios base desde $11,5 millones.

La convocatoria estará disponible hasta el próximo 27 de julio y reúne bienes ubicados en diferentes regiones del país.

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La iniciativa hace parte de los procesos de recuperación de activos adelantados por la entidad y representa una oportunidad para quienes buscan comprar inmuebles o vehículos mediante un mecanismo oficial.

En algunos casos, los precios de salida son inferiores a los avalúos comerciales, lo que ha despertado el interés de muchos ciudadanos.

¿Qué bienes están disponibles en los remates de la Dian?

Durante esta jornada, la entidad programó 14 remates virtuales con valores que oscilan entre $11,5 millones y cerca de $432 millones.



Lotes en la urbanización Bahía Real, en Tumaco (Nariño), con precios base entre $11,5 millones y $12,8 millones.

Un terreno rural en Silvania (Cundinamarca).

Una oficina ubicada en el Centro Comercial y de Negocios Torre Central, en Bogotá.

Un apartamento en el edificio Rue de Passy, al norte de Bogotá.

Un lote en Palmar de Varela (Atlántico) con un precio base cercano a $431,9 millones, aunque su avalúo supera los $617 millones.

Un vehículo Ford Escape XLT modelo 2008, cuyo precio inicial es de $17,5 millones.

Los bienes se encuentran distribuidos en departamentos como Bogotá, Cundinamarca, Atlántico, Cesar y Nariño, entre otros.

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¿Cómo participar en las subastas virtuales de la Dian?

Las audiencias se desarrollarán de manera virtual en las fechas establecidas para cada remate.

Para presentar una oferta, los interesados deben seguir estos pasos:



Ingresar al portal oficial de subastas virtuales de la Dian. Revisar el listado de bienes disponibles. Seleccionar el inmueble o vehículo de interés. Dar clic en la opción "Quiero hacer una oferta para este remate". Elegir el rol con el que participará en el proceso, ya sea como postor, apoderado, deudor o funcionario autorizado. Completar el registro en la sección de trámites y servicios para formalizar la oferta.

Antes de participar, la plataforma también permite consultar toda la información relacionada con cada proceso.

Dian abrió remates de casas y vehículos hasta el 27 de julio /Foto: IA

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¿Qué información puede revisar antes de hacer una oferta?

La Dian informó que los interesados podrán verificar las condiciones específicas de cada remate, conocer el porcentaje del bien que será subastado, revisar los requisitos para participar y confirmar las fechas y horarios de las audiencias virtuales.

Esta información resulta clave para que cada participante conozca las características del bien y las condiciones del proceso antes de presentar una propuesta económica.

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¿Hasta cuándo estarán abiertas las subastas?

La actual jornada de remates de la Dian permanecerá habilitada hasta el 27 de julio. Durante ese periodo, los ciudadanos podrán consultar los bienes disponibles y presentar sus ofertas de forma virtual.

Con este mecanismo, la entidad busca recuperar recursos para la Nación y, al mismo tiempo, poner nuevamente en circulación inmuebles y vehículos que fueron objeto de procesos administrativos.

Para los compradores, representa una alternativa para acceder a propiedades y automotores mediante un proceso oficial y transparente.