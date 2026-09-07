¿Te toca declarar renta en 2026? La DIAN confirma desde qué salario y las fechas clave

El calendario tributario de Colombia ya tiene definidas sus fechas más importantes para las personas naturales. Si eres uno de los más de siete millones de colombianos convocados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), es fundamental que conozcas desde ya si debes cumplir con la declaración de renta entre agosto y octubre de 2026.

Este trámite, que recopila tus ingresos, propiedades, consumos y transferencias realizados durante el año gravable 2025, exige que revises con detenimiento tu bolsillo para evitar costosos dolores de cabeza.

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Recuerda que no se trata solo de si tienes que pagar algún impuesto, sino de reportar la información de tus finanzas personales a tiempo.



¿Desde qué salario y con qué ingresos debes declarar renta en Colombia en 2026?

Para saber si estás obligado a declarar renta en 2026, la DIAN establece ciertos límites financieros sobre lo que ganaste, gastaste o acumulaste durante el año 2025.

La norma general es muy clara: basta con que superes uno solo de estos topes para que debas presentar la declaración.

El criterio principal tiene que ver con tus ingresos. Mientras que en 2025 declaraban quienes superaban los $65.891.000 de ingresos brutos anuales en 2024, para el año gravable 2025 el umbral se fijó en 1.400 Unidades de Valor Tributario (UVT).

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Dado que el valor de la UVT para 2025 quedó en $49.799, el tope de ingresos brutos anuales para declarar en 2026 es de $69.718.600. Si lo dividimos mes a mes, significa que si recibiste un promedio mensual de $5.809.833 durante todo 2025, te corresponde declarar renta.

Por el contrario, si tus ingresos correspondieron estrictamente al salario mínimo de ese año, estás exento de esta obligación por este concepto.

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No obstante, el salario no es la única variable que te puede obligar a declarar. Debes vigilar con atención los siguientes límites establecidos al cierre del año gravable 2025:

Patrimonio bruto: Si tus bienes y propiedades sumaron igual o más de $224.095.500 al 31 de diciembre de 2025.

Si tus bienes y propiedades sumaron igual o más de $224.095.500 al 31 de diciembre de 2025. Consumos con tarjeta de crédito: Si realizaste compras con este medio de pago iguales o superiores a $69.718.600.

Si realizaste compras con este medio de pago iguales o superiores a $69.718.600. Compras y consumos totales : Si el valor acumulado de lo que compraste fue igual o superior a $69.718.600.

: Si el valor acumulado de lo que compraste fue igual o superior a $69.718.600. Consignaciones y depósitos: Si tus cuentas bancarias, depósitos o inversiones financieras recibieron transacciones acumuladas iguales o superiores a $69.718.600.

Si tus cuentas bancarias, depósitos o inversiones financieras recibieron transacciones acumuladas iguales o superiores a $69.718.600. Responsabilidad de IVA: Si figurabas como responsable de este impuesto a 31 de diciembre de 2025.

¿Cuál es el calendario de vencimientos de la DIAN en 2026 para la declaración de renta?

La DIAN determinó que los vencimientos para presentar la declaración de renta del año gravable 2025 comenzarán el 12 de agosto de 2026 y finalizarán el 26 de octubre de 2026.

Las fechas se asignan de acuerdo con los dos últimos dígitos de tu cédula o de tu NIT. Es vital que revises tu documento de identidad para saber qué día vence tu plazo y no dejes el proceso para el final, pues la plataforma puede presentar congestiones.

A continuación, puedes ver cómo se distribuyen los plazos de entrega según el calendario oficial de la DIAN:

Agosto: Los primeros días de vencimiento corresponden a las cédulas finalizadas en 01 y 02 (el 12 de agosto), avanzando de dos en dos dígitos diariamente. Por ejemplo, las cédulas terminadas en 11 y 12 tienen su fecha límite el 20 de agosto, y el mes finaliza el 31 de agosto con los dígitos 25 y 26.

Los primeros días de vencimiento corresponden a las cédulas finalizadas en 01 y 02 (el 12 de agosto), avanzando de dos en dos dígitos diariamente. Por ejemplo, las cédulas terminadas en 11 y 12 tienen su fecha límite el 20 de agosto, y el mes finaliza el 31 de agosto con los dígitos 25 y 26. Septiembre: Los vencimientos se reanudan el 1 de septiembre para las cédulas que terminan en 27 y 28. El calendario continúa de manera progresiva a lo largo de todo el mes. Por ejemplo, el 15 de septiembre les corresponde a los dígitos 47 y 48, y el 28 de septiembre finaliza el grupo con los dígitos 65 y 66.

Los vencimientos se reanudan el 1 de septiembre para las cédulas que terminan en 27 y 28. El calendario continúa de manera progresiva a lo largo de todo el mes. Por ejemplo, el 15 de septiembre les corresponde a los dígitos 47 y 48, y el 28 de septiembre finaliza el grupo con los dígitos 65 y 66. Octubre: El último tramo arranca el 1 de octubre con las cédulas terminadas en 67 y 68. Los plazos avanzan hasta llegar al 26 de octubre, día en que vencerá el término para los contribuyentes con NIT o cédula terminados en 99 y 00.

La DIAN recalca que estas fechas representan el plazo límite absoluto para cumplir con el deber tributario, por lo cual recomiendan elaborar la declaración con anticipación para evitar contratiempos de última hora.

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¿Qué sanciones y multas aplica la DIAN por declarar renta tarde o con errores?

Si cumples con alguno de los topes de ingresos o consumo y decides no declarar, o si simplemente olvidas tu fecha límite, te enfrentarás a rigurosas sanciones económicas e incluso a consecuencias penales.

En primer lugar, si presentas tu declaración de renta después de la fecha límite que te corresponde, tendrás que asumir una sanción por extemporaneidad.

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Esta multa equivale al 5 % de tu impuesto a cargo y se sumará por cada mes o fracción de mes que dejes pasar desde el vencimiento hasta el día en que efectivamente presentes el reporte ante la DIAN. ¿Y qué pasa si tu declaración arroja un valor a pagar de cero pesos?

Aun así, la ley te exige pagar una sanción mínima de $524.000 únicamente por declarar tarde, aunque sea solo por un día de retraso.

Si continúas sin declarar tras los vencimientos, la DIAN te enviará un mensaje de advertencia informándote que tienes un plazo máximo de un mes para realizar el pago correspondiente de tu impuesto; si ignoras esta notificación, se le adicionará un 10 % al valor a pagar.

En caso de que persistas en no declarar bajo ningún escenario, se te sumará una sanción del 20 % calculada sobre el valor de tus consignaciones bancarias o sobre tus ingresos brutos del periodo no declarado (o, en su defecto, los ingresos reportados en tu última declaración presentada).

Por otro lado, si cometes equivocaciones al diligenciar los datos y necesitas corregir tu declaración de renta ya presentada, la sanción será del 10 % del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor que resulte tras la modificación.

La DIAN clasifica estos fallos en dos: los errores aritméticos (presentar un valor equivocado que disminuye el impuesto o aumenta el saldo a favor) y las correcciones generales (cualquier otro fallo durante el proceso tributario).

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La consecuencia más severa recae sobre quienes intentan evadir impuestos omitiendo activos o incluyendo pasivos inexistentes en su reporte.

Esta conducta es catalogada como defraudación o evasión fiscal, y se castiga con una multa económica igual o superior a los 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), además de una pena de prisión que oscila entre los 48 y los 108 meses.

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¿Qué herramientas tienes disponibles para facilitar tu declaración de renta?

Para que puedas realizar este trámite de la forma más sencilla y ordenada posible, la DIAN ha dispuesto de varias herramientas de apoyo gratuito para los contribuyentes.

Una de las ayudas principales es el programa 'Ayuda renta', un aplicativo que te permite elaborar un borrador completo de tu declaración de renta y que puedes descargar desde el enlace oficial habilitado por la entidad.

Asimismo, en las próximas semanas la DIAN pondrá a disposición la información exógena, un insumo fundamental que recopila todo lo que terceros (como bancos y empresas) reportaron sobre tus movimientos financieros durante el año 2025.

Finalmente, si tienes dudas sobre cómo diligenciar el formulario o deseas educarte sobre el tema, puedes acceder al micrositio web oficial de la DIAN.