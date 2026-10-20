Renta Joven en Bolívar: fecha de pago del subsidio según tu cédula esta semana

Si eres estudiante universitario o aprendiz del SENA en el departamento de Bolívar y formas parte del programa Renta Joven, esta información es directamente para ti.

Prosperidad Social dio inicio oficial a la entrega del quinto ciclo de transferencias monetarias condicionadas de este año.

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Esta iniciativa del Gobierno Nacional busca respaldar económicamente a la juventud en situación de pobreza y vulnerabilidad, impulsando su permanencia y buen desempeño en el sistema educativo.



Para esta quinta jornada de entregas, la inversión destinada de forma exclusiva al departamento de Bolívar supera los $2.241 millones de pesos.



De acuerdo con la información confirmada por la gerente regional de Prosperidad Social en Bolívar, Karina Andrea Gómez Cabarcas, un total de 4.679 jóvenes bolivarenses comenzarán a recibir sus incentivos financieros a partir de este miércoles 21 de octubre, extendiéndose la fase de dispersión hasta el próximo 28 de octubre.

El beneficio está dirigido a participantes entre los 14 y 28 años de edad que adelantan programas técnicos, tecnológicos y profesionales en universidades públicas —como los estudiantes de la Universidad de Cartagena— e instituciones aliadas, así como a aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

¿Cuándo pagan Renta Joven en Bolívar y cuál es el cronograma según el último dígito de la cédula?

Para asegurar un trámite ágil y evitar filas o aglomeraciones en los puntos de atención, la entrega de los recursos a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) se organizó de manera escalonada. El desembolso se realiza tomando en cuenta el último dígito del documento de identidad de cada beneficiario durante los tres primeros días del ciclo:

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Miércoles 21 de octubre: Documentos o cédulas terminadas en 1, 2 y 3.

Documentos o cédulas terminadas en 1, 2 y 3. Jueves 22 de octubre: Documentos o cédulas terminadas en 4, 5 y 6.

Documentos o cédulas terminadas en 4, 5 y 6. Viernes 23 de octubre: Documentos o cédulas terminadas en 7, 8, 9 y 0.

Recuerda que, aunque el cronograma por dígito de documento aplica para los días 21, 22 y 23 de octubre, el periodo total para retirar el incentivo se mantendrá abierto en el departamento hasta el 28 de octubre.

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¿Cuáles son los montos de Renta Joven y de cuánto es el bono por excelencia académica?

El esquema de transferencias de Renta Joven otorga apoyos económicos diferenciados según la modalidad de estudio, el cumplimiento de compromisos y el rendimiento académico demostrado durante el periodo evaluado:

Incentivo por permanencia académica: Si eres estudiante matriculado en una institución de educación superior (IES) pública, recibirás un estipendio base de $400.000 pesos, correspondiente a la culminación lectiva del primer semestre de 2026. En el caso de los aprendices del SENA, esta misma suma de $400.000 pesos reconoce la permanencia académica reportada durante los meses de junio y julio de 2026. Bono por excelencia académica: Si perteneces a una institución universitaria y alcanzaste un promedio acumulado igual o superior a 4.0 durante el primer semestre del año, Prosperidad Social te otorga un rubro adicional de $200.000 pesos. Con este reconocimiento al mérito, el monto total recibido puede alcanzar hasta los $600.000 pesos.

Como destacó Karina Andrea Gómez Cabarcas, bajo la dirección nacional de Sandra Suárez, el compromiso de la entidad es asegurar que los incentivos lleguen de manera oportuna a los estudiantes que día a día se esfuerzan por culminar su formación profesional en Bolívar y todo el país.

¿Cómo y en qué lugares puedes cobrar la transferencia de Renta Joven?

El proceso de cobro se ha habilitado bajo dos modalidades principales, según tu estado en la plataforma del SIIF:

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