Prosperidad Social da más tiempo para cobrar ciclo 5 de Renta Joven: nueva fecha límite

Prosperidad Social amplía el plazo para retirar el ciclo 5 de Renta Joven: todo lo que debes saber sobre la nueva fecha y montos

Si eres estudiante de educación superior o aprendiz del SENA y recibes la Transferencia Monetaria Condicionada del programa Renta Joven, esta noticia es clave para ti.

La entidad Prosperidad Social confirmó oficialmente la ampliación de la fecha límite para que puedas reclamar los recursos económicos correspondientes al ciclo 5 del año 2026, específicamente en la modalidad de giro.

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Esta decisión busca garantizar que ningún beneficiario que haya cumplido sus compromisos académicos se quede sin cobrar los incentivos asignados para este periodo.



¿Hasta cuándo hay plazo para retirar la Transferencia Monetaria Condicionada del ciclo 5 en modalidad giro?

Si cobras tus incentivos bajo la modalidad de giro, ahora dispones de más días para realizar el trámite. Prosperidad Social fijó que el nuevo plazo máximo para acudir a los puntos autorizados y reclamar el dinero del ciclo 5 de 2026 se extiende hasta el próximo 3 de noviembre.

Es fundamental que conozcas cuál es la red de operadores postales autorizados para la entrega de estos giros. Los recursos están disponibles para cobro a través de los puntos de SuperGiros, SuRed y sus aliados estratégicos en todo el país.

Ten en cuenta que el programa Renta Joven beneficia a dos sectores principales del sistema educativo en Colombia:

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Estudiantes matriculados en programas de Instituciones de Educación Superior (IES).

Aprendices que cursan su formación en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Para que Prosperidad Social autorice la transferencia económica, se realiza una verificación previa de la entrega y cumplimiento de los compromisos académicos reportados por cada institución educativa.

Si tu reporte académico fue validado de manera satisfactoria, puedes acercarte con tu documento de identidad a la red autorizada antes de que venza el plazo.

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¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios de Renta Joven en el ciclo 5 y cómo funciona el incentivo por excelencia?

Los valores asignados para esta entrega varían según el cumplimiento de condiciones específicas y el rendimiento académico registrado en las plataformas oficiales. La estructura del pago para este ciclo 5 se calcula de la siguiente forma:

Incentivo por permanencia: Aquellos estudiantes que cumplieron los requisitos y condiciones del programa para el incentivo de permanencia recibirán un monto de 400.000 pesos colombianos. Incentivo por excelencia académica: Adicionalmente, se premia el desempeño destacado en las aulas. Si estudias en una Institución de Educación Superior (IES) y obtuviste un promedio acumulado igual o superior a 4.0 (validado en la información del periodo correspondiente), recibirás un incentivo adicional de 200.000 pesos colombianos.

De este modo, al sumar el incentivo por permanencia ($400.000) y el reconocimiento por excelencia ($200.000), el total a recibir puede alcanzar hasta 600.000 pesos colombianos.