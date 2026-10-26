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Prosperidad Social confirma inicio de pagos de Colombia Mayor con giros de hasta $230.000

Prosperidad Social inicia la entrega de giros a más de 2,8 millones de adultos mayores en todo el país.

Fechas de pago de Colombia Mayor: calendario del ciclo 8, operadores y requisitos
Fechas de pago de Colombia Mayor: calendario del ciclo 8, operadores y requisitos
Foto: Suministrada
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

Si eres beneficiario del programa Colombia Mayor o tienes a cargo a un adulto mayor en situación de vulnerabilidad, esta información te interesa.

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El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social anunció de forma oficial la puesta en marcha de una nueva jornada de giros correspondiente al ciclo 8.

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Este proceso beneficiará a 2.850.685 personas mayores en todo el territorio nacional, garantizando un alivio económico directo para los hogares más necesitados.

Para la realización de esta entrega masiva, el Gobierno nacional destinó una inversión presupuestal de 669.581 millones de pesos.

De acuerdo con la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, la consecución de estos recursos fue priorizada bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella con el fin de responder a las necesidades básicas de alimentación y bienestar de la población mayor vulnerada.

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¿Cuándo pagan el nuevo ciclo de Colombia Mayor y quiénes cobran?

Los desembolsos del programa comenzarán formalmente a partir del miércoles 28 de octubre de 2026. A partir de esa fecha, podrás acercarte a los puntos de atención autorizados para reclamar tu transferencia monetaria.

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El subsidio está dirigido exclusivamente a adultos mayores registrados en el sistema que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad o pobreza en el país.

La dirección de Prosperidad Social explicó que, al inicio del periodo gubernamental, se detectó un faltante de recursos superior a los 400.000 millones de pesos para saldar el ciclo de septiembre.

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Para garantizar el ciclo de octubre, la entidad tramitó las partidas presupuestales necesarias y radicó un proyecto de modificación del presupuesto 2026 ante el Congreso de la República con el propósito de asegurar la continuidad de los giros venideros.

¿Cuánto dinero paga Colombia Mayor en este ciclo?

El valor que recibirás depende de las condiciones socioeconómicas registradas en el sistema y de la edad de la persona beneficiaria:

  • Giro nacional estándar: Podrás cobrar una transferencia monetaria de hasta 230.000 pesos colombianos.
  • Monto para beneficiarios en Bogotá: Quienes residen en la capital del país y no acceden al monto diferenciado recibirán 150.000 pesos, valor que resulta de los convenios de cofinanciación suscritos entre Prosperidad Social y la administración distrital.

¿Dónde y cómo puedes cobrar el subsidio de Colombia Mayor presencialmente?

La red de distribución física está habilitada tanto en zonas urbanas como rurales de todo Colombia. Los pagos en taquilla se realizarán a través de los siguientes operadores de giros aliados:

  1. SuperGiros.
  2. SuRed.

Para hacer efectivo el cobro presencial en el punto de pago, debes cumplir con los siguientes pasos y recomendaciones:

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  • Presenta tu documento original: Es obligatorio acudir personalmente con tu cédula de ciudadanía original.
  • Verificación biométrica: El personal del punto de atención verificará tu identidad mediante el registro de huella dactilar.
  • Recepción del dinero y comprobante: Te entregarán la suma correspondiente en efectivo junto con la tirilla de pago física.
  • Exige tu tirilla: Prosperidad Social pide a todos los usuarios exigir siempre el comprobante impreso y verificar que el monto entregado coincida exactamente con el dinero asignado.

Puedes leer: Confirman fecha para cobrar Renta Ciudadana y Devolución del IVA; consulta con cédula

¿Qué pasa si el adulto mayor no puede desplazarse por salud?

En caso de que el titular del subsidio presente limitaciones severas de movilidad o complicaciones de salud, existe una alternativa legal para no perder el cobro: un familiar o apoderado autorizado podrá reclamar el dinero en su nombre presentando un poder debidamente legalizado ante notaría pública.

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¿Cómo funciona el Gestor de Información Financiera (GIF) y cuáles son los canales oficiales?

Prosperidad Social avanza en la modernización de los subsidios mediante la implementación del Gestor de Información Financiera (GIF).

Este aplicativo permite a los usuarios bancarizarse registrando sus cuentas de ahorro o depósitos electrónicos para recibir las transferencias directamente en su producto financiero favorito de forma segura.

Para hacer este registro en el GIF, solo debes seguir este procedimiento:

  1. Ingresa a la página oficial de Prosperidad Social (www.prosperidadsocial.gov.co).
  2. Ve a la sección del menú llamada Programas y selecciona el enlace de acceso al GIF.
  3. Alternativamente, puedes hacer clic en el botón flotante ubicado en el costado derecho del portal web institucional.
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