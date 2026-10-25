Estudiar GRATIS en Bogotá y recibir un salario mínimo: así puedes inscribirte para 2027

Si eres bachiller en Bogotá y estás buscando alternativas para financiar tus estudios superiores públicos en el primer semestre de 2027, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) confirmaron el inicio de una nueva convocatoria del programa Jóvenes a la E.

Esta iniciativa distrital fue diseñada con el objetivo de promover la permanencia estudiantil y aminorar las barreras económicas que enfrentan los jóvenes al ingresar a la educación superior.

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En esta nueva edición, la entidad proyecta asignar más de 1.132 beneficios dirigidos a estudiantes graduados de colegios de la capital que vayan a comenzar su proceso formativo en el periodo académico 2027-1.



¿Cuándo son las inscripciones de Jóvenes a la E para 2027 y cuáles son sus beneficios?

Si deseas postularte, debes agendar con precisión el calendario oficial de la Agencia Atenea. Las inscripciones en la plataforma estarán abiertas desde el sábado 7 de noviembre de 2026, a las 8:00 a. m., y cerrarán el viernes 13 de noviembre de 2026, a las 9:00 p. m..

En materia de incentivos, el programa contempla diversos apoyos para los beneficiarios seleccionados:

Apoyo económico de sostenimiento : entrega de hasta un salario mínimo mensual legal vigente (SMLMV) por cada periodo académico cursado.

: entrega de hasta un salario mínimo mensual legal vigente (SMLMV) por cada periodo académico cursado. Ayudas en especie: beneficios complementarios como auxilio de transporte.

Bienestar estudiantil: acciones de acompañamiento orientadas por cada institución educativa pública participante.

Atenea precisa que esta estrategia actúa de forma complementaria a la política de gratuidad del Gobierno Nacional, buscando fortalecer los indicadores de titulación y evitar la deserción en las instituciones de educación superior públicas.

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¿Qué universidades públicas participan y cuáles son los requisitos de postulación?

Para participar en esta convocatoria de Jóvenes a la E, debes haber sido admitido previamente para iniciar formación en el periodo 2027-1 en alguna de las siguientes instituciones oficiales vinculadas al programa:

Universidad Nacional de Colombia

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Universidad Pedagógica Nacional

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

SENA Regional Distrito Capital (exclusivamente para programas de formación en técnicos laborales)

Aspirantes que se hayan presentado a programas de formación para el trabajo dictados por el SENA también pueden aplicar.

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Asimismo, aunque los lineamientos operativos específicos aún no se han publicado de forma oficial, los criterios generales de participación que exige habitualmente la convocatoria son:

Tener máximo 28 años al momento del cierre del registro. Haber obtenido el título de bachiller en un colegio de Bogotá y ser residente de la ciudad. Estar admitido en una de las instituciones públicas oficiales aceptadas para el periodo 2027-1. No contar con un título profesional universitario previo. Si cursaste previamente una carrera técnica profesional o tecnológica, se exige que ya estés graduado de dicho programa. No haber recibido previamente beneficios de Jóvenes a la E, ni de otros fondos administrados por Atenea o la Secretaría de Educación del Distrito.

¿Cómo inscribirse paso a paso en la plataforma SICORE para Jóvenes a la E?

El trámite de postulación se realiza de forma 100 % virtual a través del sistema SICORE. Si vas a realizar tu solicitud, debes cumplir el siguiente procedimiento antes del límite del 13 de noviembre a las 9:00 p. m.:

Acceso a la plataforma: ingresa al portal de SICORE y crea una cuenta o inicia sesión con tus credenciales registradas. Actualización de hoja de vida: completa y verifica toda tu información personal, académica y de residencia. Carga de soporte documental: adjunta los archivos digitales solicitados por la plataforma. Selección del programa: escoge la institución pública oficial y la carrera académica en la que fuiste admitido. Revisión de contactos: asegura que tu número telefónico y correo electrónico estén correctamente digitados. Envío de solicitud: confirma los datos y finaliza la postulación.

Ten presente que la inscripción en el sistema no asegura la adjudicación directa del beneficio. Por otra parte, si eres egresado del programa "La U en tu Colegio" (UTC) de Bogotá, recibirás puntos adicionales en el puntaje de selección para Jóvenes a la E.