Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
LATIN GRAMMY EN VIVO
COBROS POR RECONEXIÓN
INCREMENTO SERVICIOS 2027

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / ¿El subsidio de desempleo hace que tardes más en conseguir trabajo? Esto reveló un estudio

¿El subsidio de desempleo hace que tardes más en conseguir trabajo? Esto reveló un estudio

Un estudio del Banco de la República analiza cómo el subsidio de desempleo en Colombia prolonga la búsqueda de trabajo, pero mejora la calidad y estabilidad laboral. Conoce los requisitos.

Subsidio de desempleo en Colombia: impacto en la búsqueda de trabajo según el Banco de la República
Subsidio de desempleo en Colombia: impacto en la búsqueda de trabajo según el Banco de la República
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

Perder el empleo representa un reto económico significativo, y contar con un auxilio financiero temporal puede aliviar la presión de tus gastos personales y familiares mientras buscas una nueva oportunidad laboral.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

Sin embargo, un análisis del Banco de la República evidenció una dinámica particular: recibir el subsidio de desempleo en Colombia puede prolongar el tiempo que tardas en conseguir un nuevo trabajo.

Publicidad

Últimas noticias

Imagen de referencia sobre el ranking de Numbeo de ciudades donde comprar vivienda requiere más de 15 años de sueldo, incluyendo a Bogotá y Medellín
Información de servicio

Ranking de ciudades donde comprar casa cuesta más de 15 años de sueldo: 2 son colombianas

Morral de emergencia abierto junto a botellas de agua, comida enlatada, linterna, radio portátil y botiquín de primeros auxilios para 72 horas en Colombia.
Información de servicio

Así debes armar el kit de emergencia de 72 horas que recomiendan los expertos: PASO a PASO

Puedes leer: El truco legal para que Nequi no dañe tu puntaje en el nuevo RUI de la Ventanilla Social

Este hallazgo forma parte del Reporte del Mercado Laboral número 40, publicado en octubre de 2026 por el emisor.

En este documento se examina cómo el Mecanismo de Protección al Cesante incide directamente en los plazos de reubicación de los trabajadores y en el tipo de empleo al que logran acceder posteriormente.

¿Por qué recibir el subsidio de desempleo puede prolongar la búsqueda de trabajo?

Si te has preguntado por qué disponer de este subsidio amplía el periodo de desempleo, la explicación de los investigadores se centra en la flexibilidad financiera que otorga el beneficio.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Al contar con un respaldo económico temporal, no enfrentas de manera inmediata las restricciones de dinero que tendrías si no recibieras ninguna ayuda.

Publicidad

Esta cobertura te brinda un margen de tiempo indispensable para evaluar las ofertas del mercado laboral sin la urgencia de aceptar la primera opción que se te presente.

De esta manera, puedes aguardar por una vacante que se ajuste adecuadamente a tus expectativas profesionales y a tus capacidades.

Publicidad

El reporte destaca además que este efecto de extender la búsqueda de empleo no afecta a todos por igual: se concentra en las personas de menores ingresos.

Para este grupo de trabajadores, el subsidio alivia de forma determinante sus limitaciones económicas cotidianas, permitiéndoles disponer de un lapso más amplio para orientar su reincorporación al mercado de trabajo.

Te puede interesar

Subsidio Colombia Mayor Cali: qué hacer si el beneficiario está hospitalizado y canales oficiales
Economía

Alerta por subsidios sin cobrar: podrías quedar suspendido de Colombia Mayor

Gratuidad, giros y vivienda: conoce los beneficios para los grupos A y B del Sisbén y cómo consultar tu estado
Economía

Subsidios del Sisbén para grupos A y B: Lista de beneficios y cómo verificar categoría

¿El subsidio al desempleo ayuda a conseguir un mejor trabajo o un salario más alto?

Uno de los interrogantes más frecuentes al analizar las ayudas al desempleo es si tomarse más tiempo para buscar trabajo se traduce en obtener un sueldo más elevado.

La investigación del Banco de la República encontró que ser elegible para el subsidio no genera un impacto significativo en los salarios de entrada del nuevo puesto laboral. Es decir, recibir la ayuda no garantiza que ingreses ganando más dinero que en tu empleo anterior.

Publicidad

A pesar de esto, el estudio sí identificó efectos positivos considerables en la calidad y permanencia de la vinculación laboral. Las personas que recibieron el auxilio lograron vincularse a puestos de trabajo con una mayor duración y estabilidad en el tiempo.
Puedes leer: ¿Te salió A1, B2 o C1 en el RUI? Esto significa tu grupo y así afecta tus subsidios

Adicionalmente, tuvieron probabilidades más altas de entrar a laborar en empresas caracterizadas por mejores niveles de productividad y que pagan remuneraciones por encima de la mediana registrada en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

Publicidad

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron los registros administrativos de la PILA, comparando las trayectorias de trabajadores elegibles y no elegibles.

Con el objetivo de aislar otros factores externos en la pérdida del empleo, el análisis se enfocó en aquellas personas que quedaron desempleadas debido al cierre de las empresas donde trabajaban.

Así, los autores concluyeron que un soporte económico temporal promueve relaciones de trabajo más estables y productivas, aun cuando no incremente el salario inicial.

Te puede interesar

Portadas la kalle pagina web (1).jpg
Nación

¡Pilas! Esto puede pasar si no reclamas el subsidio familiar a tiempo

renta ciudadana.jpg
Nación

Renta Ciudadana en noviembre: fechas de pago y requisitos para recibir el subsidio

¿Cuáles son los requisitos y beneficios del subsidio de desempleo en Colombia?

El auxilio económico al cesante fue creado en el país mediante la Ley 1636 de 2013 con el propósito de proteger a quienes pierden su trabajo durante el periodo de búsqueda de una nueva oportunidad.

Publicidad

Si deseas saber si puedes acceder a esta protección, debes tener en cuenta las siguientes condiciones de acceso:

  • Trabajadores dependientes: Debes haber realizado aportes a una Caja de Compensación Familiar durante al menos 12 meses (continuos o discontinuos) dentro de los tres años previos a quedar desempleado.
  • Trabajadores independientes: Requieres haber cotizado como mínimo 24 meses en ese mismo lapso de tres años.
  • Terminación laboral: Aplica sin importar cuál haya sido la causa de la finalización del contrato laboral.
  • Fuentes de ingreso: No debes contar con ninguna otra fuente de ingresos económicos.

En cuanto a los beneficios que otorga el programa, si cumples con las condiciones requeridas puedes recibir ayuda hasta por un máximo de seis meses.

Publicidad

La cobertura incluye los pagos correspondientes a salud y pensión, sumado a un subsidio familiar mensual por cada persona que tengas a cargo.

Por otra parte, la permanencia en el programa implica que asumas ciertos compromisos obligatorios.

Entre ellos, se exige tu participación activa en procesos de capacitación laboral y la postulación a las vacantes disponibles que ofrezcan un sueldo equivalente a por lo menos el 80 % del salario que devengabas antes de quedar cesante.