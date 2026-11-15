Reconocido actor fue encontrado sin vida en su casa; padecía una extraña enfermedad

El gremio de la actuación se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor Efraín Rosas León, reconocido por sus participaciones en producciones de televisión y cine mexicano.

El intérprete, de 56 años y apodado cariñosamente 'El Gallo' en el medio artístico, fue encontrado sin vida en su casa. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) el jueves 12 de noviembre de 2026.

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¿Cómo encontraron a Efraín Rosas León?

De acuerdo con los primeros reportes del medio mexicano El Heraldo, el actor fue localizado en la cama de su vivienda, ubicada en Ciudad de México.

El hallazgo se produjo después de que familiares y personas cercanas acudieran al inmueble para buscarlo, debido a que llevaban varios días sin obtener respuesta a sus llamadas telefónicas.

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Posteriormente, al lugar llegaron agentes de la Policía e inspectores para adelantar los procedimientos correspondientes y certificar el fallecimiento. Hasta el momento, ni sus familiares ni las asociaciones gremiales mexicanas han informado públicamente las causas de la muerte de Efraín Rosas León.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro socio EFRAÍN ROSAS LEÓN, “EL GALLO” Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y compañeros, a quienes expresamos nuestras más sinceras condolencias. Descanse en paz. 🕊️ https://t.co/EzEkNJI9GW — Asociación Nacional de Actores (@andactores) November 12, 2026

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¿Qué problemas de salud tenía Efraín Rosas León?

Tras conocerse el fallecimiento del artista, algunos de sus allegados y seguidores recordaron que atravesaba un periodo complicado, marcado por problemas de salud y dificultades económicas. Ambos aspectos habían sido mencionados por el propio intérprete en sus redes sociales.

En distintas publicaciones de Facebook, Rosas León contó que padecía diabetes crónica, una condición que, según explicó, le provocaba desmayos frecuentes y afectaba su movilidad. Debido a estas dificultades, un especialista médico le habría recomendado evitar salir a la calle sin compañía.

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Sin embargo, la falta de oportunidades laborales le impedía asumir los gastos de un cuidador. En marzo de 2026, el actor manifestó que solo tenía 50 pesos para comprar un calentador de agua, por lo que también recurrió a vender algunas de sus pertenencias personales.

Meses después, en agosto, volvió a hacer públicas sus dificultades y pidió oportunidades para participar en audiciones y conseguir nuevos proyectos.

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¿Cuál fue la trayectoria de Efraín Rosas León?

Efraín Rosas León se destacó por interpretar a 'El Músculos' en la telenovela Hasta que el dinero nos separe (2009). También tuvo apariciones en reconocidas producciones de comedia como La familia P. Luche y Vecinos, además de participar en programas como La rosa de Guadalupe y Camelia la Texana.

En la industria cinematográfica, hizo parte del reparto de películas como Tenemos la carne (2016), Todas las pecas del mundo (2019), Chilangolandia (2021) y la cinta de terror Párvulos: Hijos del Apocalipsis (2024).

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La última publicación que compartió en Instagram fue su entusiasmo por incorporarse a la etapa de preproducción de la película 10 segundos antes de morir, proyecto que se convirtió en el último trabajo anunciado públicamente en su carrera.