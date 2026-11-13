Zion Hwang confiesa lo qué hizo para convencer a David Castro y le diera clases de canto

Si sigues de cerca la música popular y las tendencias del entretenimiento, seguro sabes que las colaboraciones artísticas no solo entregan grandes canciones, sino también anécdotas de camerino que sorprenden a los seguidores.

En una divertida entrevista concedida a El Klub de La Kalle, los artistas Zion Hwang, David Castro y el reconocido instrumentista Ricardo Torres presentaron su sencillo romántico "Contigo hasta el final", una propuesta que fusiona la cumbia con los ritmos del mariachi regional.

Mira la entrevista completa:

Publicidad

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la charla fue cuando Zion Hwang confesó sin tapujos lo que tuvo que hacer para convencer a David Castro de darle clases de canto y el curioso episodio de celos en redes sociales que enfrentaron en el camino.



Puedes leer: Ella es la hermosa colombiana que conquistó el corazón de Zion Hwang



¿Cómo logró Zion Hwang que David Castro fuera su profesor de canto?

Para entender cómo nació esta alianza en las aulas de vocalización, hay que remontarse a la inquietud artística de Zion Hwang.

Según relató en El Klub de La Kalle, él no se sentía satisfecho con la altura de las notas que estaba interpretando en sus presentaciones y quería exigirle más a su voz.

"Yo quiero cantar súper alto porque no estoy satisfecho con lo que estoy cantando", recordó Zion sobre las palabras exactas con las que abordó a David Castro para solicitarle entrenamiento personalizado.

Publicidad

A pesar de que David Castro mantenía una agenda muy apretada por sus compromisos musicales con Las Estrellas Orquesta y sus proyectos de producción vocal con diversos artistas, la determinación de Zion marcó la diferencia. David le respondió con tranquilidad: "Tranquilo, yo le enseño", aceptando el compromiso de guiarlo.

Desde ese momento, Zion se mostró como un alumno sumamente constante. En el programa comentaron que solía escribirle con frecuencia a su maestro preguntando:

Publicidad

"Profe, ¿cuándo hay clase?". No obstante, la relación entre ambos sumó un capitulo de comedia inesperada cuando Zion decidió tomar una clase de canto con otro instructor. Al enterarse, David Castro reaccionó escribiéndole de inmediato a su cuenta de Instagram con un tono bromista y celoso:

"Profe, no tiene tiempo todos los días, pero ¿cómo así? Venga para acá, yo le saco tiempo todos los días". Entre risas, los artistas confirmaron que ese reclamo afianzó una amistad que hoy incluye rutinas de ejercicio en el gimnasio y salidas a comer comida asiática.

¿Cómo influyó David Castro en la voz y el rango vocal de Zion Hwang?

El trabajo técnico constante en el estudio dio resultados evidentes en el desempeño de Zion Hwang. Durante la entrevista en El Klub de La Kalle, David Castro explicó que el rango vocal de Zion se encontraba al menos tres tonos por debajo de su capacidad actual cuando iniciaron el proceso.

Gracias al entrenamiento adecuado, Zion logró ampliar su extensión vocal a tal punto que el coro de su nuevo tema "Contigo hasta el final" —que inicialmente le resultaba apretado— hoy lo puede cantar más de 20 veces seguidas en tonos altos sin experimentar fatiga vocal.

Publicidad

Además de aumentar el rango de su voz, otro aspecto trabajado en las clases fue la dicción al cantar. Ante las preguntas en redes sociales sobre si Zion exagera su acento hablado —el cual mezcla matices de Medellín, Cali y Boyacá según las ciudades que visita—, David Castro realiza un trabajo específico para neutralizar su acento al momento de interpretar las canciones, logrando un sonido limpio en las grabaciones.

Esta evolución vocal se escucha en "Contigo hasta el final", producción cuyo rodaje en El Pórtico dejó además momentos graciosos, como el apetito de Zion repitiendo lechona entre 4 y 5 veces, o el vestuario de mariachi de Ricardo Torres, cuyo traje completo con hebillas y herrajes llegó a pesar 7 kilos al término de la grabación.

Publicidad

Publicidad