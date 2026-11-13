VIDEO| El día que Diomedes Díaz ganó un Latin Grammy; particular frase con la que festejó

El género vallenato ha tenido momentos memorables en las grandes galas internacionales de la música, y uno de los episodios más destacados involucra a una de las figuras más reconocidas de la música colombiana.

Si sigues la trayectoria del vallenato, seguro recuerdas el momento en que Diomedes Díaz se consagró en los Premios Latin Grammy.

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A pesar de su enorme impacto en la música tradicional y de haber estado nominado en cuatro oportunidades a lo largo de toda su carrera artística, el afamado intérprete solo logró quedarse con la estatuilla dorada en una sola edición.



Aquella gesta histórica tuvo lugar en el año 2010, un hito que quedó marcado en la memoria de sus seguidores y de los amantes de la música del acordeón, la caja y la guacharaca.

¿En qué año y con qué álbum ganó Diomedes Díaz su Latin Grammy?

El único galardón Latin Grammy que obtuvo Diomedes Díaz llegó en la ceremonia del año 2010. El trabajo discográfico que lo hizo acreedor de este importante reconocimiento fue el álbum titulado 'Listo Pa' La Foto', un proyecto musical que realizó en compañía del destacado acordeonero Álvaro López.

Con este trabajo, la dupla logró conquistar a los votantes de la Academia Latina de la Grabación y llevarse el premio galardonando su carrera profesional.

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Para comprender la dimensión de este logro, debes saber que la categoría dedicada a premiar el género tradicional del acordeón, la caja y la guacharaca comenzó a entregarse en los Latin Grammy a partir del año 2006.

El momento cuando Diomedes Díaz gana el Grammy Latino con el álbum Listo pa’ La Foto. Posted by Diomedes Díaz on Monday, October 19, 2015

En esa primera oportunidad histórica de 2006, los primeros artistas en obtener la reconocida estatuilla fueron los hermanos Poncho y Emiliano Zuleta gracias a su disco 'Cien Días De Bohemia'.

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En la edición de 2010, realizada en el Mandalay Bay Events Center de la ciudad de Las Vegas, la competencia en esta categoría fue altamente disputada. Diomedes Díaz y Álvaro López compartieron la lista de nominados con otras grandes figuras e instituciones de la música vallenata.

En ese mismo grupo compitieron artistas y agrupaciones como el Binomio de Oro, la dupla de Omar Geles y Alex Manga, la producción de Jorge Oñate, y el trabajo presentado por Poncho Zuleta junto a Cocha Molina. Tras las votaciones de la gala, el álbum 'Listo Pa' La Foto' se coronó como el ganador de la estatuilla.

¿Qué dijo Diomedes Díaz tras ganar el premio y cómo fue la gala?

A diferencia de lo que ocurre habitualmente en este tipo de celebraciones internacionales, Diomedes Díaz no estuvo presente en el Mandalay Bay Events Center de Las Vegas durante la ceremonia de 2010.

Debido a su ausencia en el evento, no se produjo un discurso de agradecimiento formal durante la entrega de la premiación.

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Sin emb

argo, el artista no dejó pasar la ocasión para celebrar el triunfo. Posteriormente, durante la realización de uno de sus conciertos en vivo, el cantante se refirió al galardón con el estilo característico que lo identificaba ante su público.

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En esa oportunidad, dedicó el premio a sus seguidores y se manifestó dichoso por haber obtenido el reconocimiento.

Ante la multitud asistente a su presentación, Diomedes pronunció unas breves palabras en las que declaró expresamente: “Sin un peso, con un pan y una gaseosa en la mano me lo gané. Gracias a mis seguidores”.

Con esta particular frase, el intérprete inmortalizó su reacción pública tras haber conseguido el único premio Latin Grammy de toda su trayectoria musical.

