Latin Grammy 2026 EN VIVO: la lista completa de ganadores; Karol G, Rosalía y más

La noche más importante de la música latina ya está en marcha. Este jueves 12 de noviembre, la Academia Latina de la Grabación celebra la 27.ª Entrega Anual de los Latin Grammy 2026 desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, en una gala que reúne a las mayores estrellas de la industria.

Con Edgar Barrera, Karol G y Rosalía encabezando la lista de nominaciones, la ceremonia comenzó repartiendo los primeros gramófonos dorados durante la Premiere. A continuación, consulta la lista completa de ganadores de los Latin Grammy 2026 actualizada en tiempo real conforme se anuncian en el escenario.

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Categorías Generales de los Latin Grammy 2026

Grabación del Año: (Por anunciar en vivo)

(Por anunciar en vivo) Álbum del Año: (Por anunciar en vivo)

(Por anunciar en vivo) Canción del Año: (Por anunciar en vivo)

(Por anunciar en vivo) Mejor Nuevo Artista: (Por anunciar en vivo)

Ganadores por género musical (Actualizando en vivo)

Urbano y Pop



Mejor Interpretación Reggaetón: "Verano Rosa" — Karol G y Feid .

. Mejor Interpretación Urbana: "Gil" — Milo J con Trueno .

. Mejor Canción de Rap/Hip Hop: "Antisistema" — J Noa y Trooko .

. Mejor Álbum Pop Contemporáneo: ¿Y Ahora Qué +? — Alejandro Sanz .

. Mejor Álbum Pop Tradicional: Yo Canto 2 — Laura Pausini .

. Mejor Canción Pop: "La Perla" — Rosalía con Yahritza y su Esencia.

Rock, Alternativa y Cantautor



Rock y Alternativa: Destacan reconocimientos para Rosalía (LUX (Complete Works) y mejor video corto por "Sauvignon Blanc"), Jorge Drexler (álbum Taracá y canción "Ante la duda, baila"), Fito Páez (Shine), The Warning ("Ego"), Silvana Estrada ("Dime") y la colaboración de Ca7riel & Paco Amoroso con Vibarco.

Destacan reconocimientos para Rosalía (LUX (Complete Works) y mejor video corto por "Sauvignon Blanc"), Jorge Drexler (álbum Taracá y canción "Ante la duda, baila"), Fito Páez (Shine), The Warning ("Ego"), Silvana Estrada ("Dime") y la colaboración de Ca7riel & Paco Amoroso con Vibarco. Cantautor y Electrónica: Galardones adicionales para CA7riel & Paco Amoroso junto a Fred Again en música electrónica.

Tropical, Regional Mexicano y Otras Categorías



Tropical y Regional: Premios para Luis Enrique (El Alma en Clave), Grupo Niche, Carlos Vives, Camila Fernández (La Fernández), Grupo Frontera y Edén Muñoz (Piedras a la Luna).

Premios para Luis Enrique (El Alma en Clave), Grupo Niche, Carlos Vives, Camila Fernández (La Fernández), Grupo Frontera y Edén Muñoz (Piedras a la Luna). Productor y Otras Áreas: Edgar Barrera como Productor del Año, además de reconocimientos para Milo J (La Vida Era Más Corta) y Cantoalegre junto a Marta Gómez en música infantil.

¿Dónde ver los Latin Grammy 2026 en vivo?

La transmisión oficial se puede seguir a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX en Estados Unidos, y mediante TNT y HBO Max en Latinoamérica.

