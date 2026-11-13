Kai, hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía, se 'roba' las miradas en los Latin Grammy 2026

Greeicy Rendón y Mike Bahía protagonizaron uno de los momentos familiares más comentados por los espectadores de los Latin Grammy 2026, celebrados el 12 de noviembre en Las Vegas. Los cantantes colombianos llegaron a la alfombra roja acompañados por su hijo Kai, quien se robó las miradas con su elegante pinta.

La edición número 27 de estos galardones, realizada en el MGM Grand Garden Arena, reunió a diferentes figuras de la música latina, pero la aparición del pequeño junto a sus padres no pasó desapercibida. Su atuendo formal y las ocurrencias frente a los fotógrafos despertaron la ternura de los asistentes.

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El niño vistió un smoking negro de dos piezas, acompañado de una camisa blanca y un corbatín que combinaba con el de su papá. Sin embargo, el detalle que le dio un aire más moderno a su look fueron unos tenis deportivos en blanco y negro, con los que completó su pinta.



¿Cómo lució el hijo de Greeicy y Mike Bahía, en los Latin Grammy?

Además de su vestuario, el pequeño captó la atención por llevar su cabello largo y mostrar su personalidad extrovertida durante el paso por la alfombra roja. Frente a las cámaras hizo diferentes gestos y muecas, mientras disfrutaba de la compañía de sus padres.

Mike Bahía también apostó por un conjunto negro formal, camisa blanca, corbatín y gafas oscuras. De esta manera, padre e hijo llevaron atuendos similares, un detalle que hizo aún más especial la aparición de ambos en la ceremonia.

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Greeicy, por su parte, lució un vestido largo sin mangas, con detalles brillantes en tonos rojos, cobrizos y dorados. Su elección llamó la atención durante su recorrido por la alfombra roja del evento musical.

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Las imágenes de la familia comenzaron a generar comentarios en redes sociales, donde varios seguidores manifestaron su cariño por el pequeño y destacaron lo elegante que lucía con su smoking. Los tres posaron sonrientes ante los lentes de la prensa internacional.

¿Qué se sabe de Kai, el hijo de Greeicy y Mike Bahía?

Kai Egred Rendón nació el 21 de abril de 2022 en Medellín, por lo que tiene cuatro años. Es el único hijo de Greeicy y Mike Bahía, quienes actualmente residen en Miami junto a su familia colombiana.

Durante sus primeros años, los artistas optaron por mantener la imagen de su pequeño en reserva para proteger su privacidad. Aunque posteriormente comenzaron a compartir fotografías y videos en los que aparecía.

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Su presencia en eventos y producciones musicales despertó el interés de sus seguidores, especialmente en 2026, cuando apareció en el video de la canción 'Sitaku', de sus padres. Ahora, su llegada a los Latin Grammy volvió a captar la atención de los internautas.

La llegada de la familia al evento en Las Vegas ocurrió varios días después de que Greeicy celebrara sus 34 años, el pasado 30 de octubre. La cantante caleña compartió un video en redes sociales en el que expresó su emoción por comenzar una nueva etapa y agradeció las muestras de cariño recibidas.

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"Acabo de empezar un nuevo año de vida y los últimos días del 33 y el primero del 34 han sido un total cúmulo de gracias…", escribió la artista, quien disfrutó de una celebración sorpresa organizada por Mike Bahía en Miami.

En las grabaciones de la fiesta también apareció Kai sobre los hombros de su papá, mientras ambos se acercaban a la terraza para sorprender a Greeicy. Entre los invitados estuvieron figuras reconocidas como Tini Stoessel y Lele Pons, quienes acompañaron a la cantante durante su festejo.

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