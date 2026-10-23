"No sé qué le vio Greeicy": Yina Calderón arremete contra Mike Bahía en los Billboard

Yina Calderón protagonizó un momento que dio de qué hablar durante los premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados el 22 de octubre en el James L. Knight Center, en Miami, Florida. La empresaria de fajas se encontró con el cantante Mike Bahía y le lanzó un comentario sin filtros.

El encuentro llamó la atención por la manera en que la creadora de contenido habló sobre la apariencia del artista y la belleza de su pareja, Greeicy Rendón. Aunque sus palabras generaron reacciones divididas entre los internautas, el cantante respondió con tranquilidad y también destacó los atributos de su compañera sentimental.

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¿Qué le dijo Yina Calderón a Mike Bahía durante los premios Billboard?

La empresaria, conocida por compartir opiniones directas sobre las polémicas de los creadores de contenido, aprovechó su paso por el evento para interactuar con el intérprete. Primero, elogió a la cantante caleña y resaltó su figura, antes de soltar una frase que sorprendió a quienes presenciaron la conversación.

“Estamos con el hombre que tiene la esposa más bella de todo el país, la más, el cuerpazo, los abdominales, la chocolatina”, expresó la influenciadora mientras le hablaba al artista sobre su relación con la cantante.

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Sin dejar de lado su estilo directo, la huilense cambió el tono de voz y cuestionó qué le había visto la cantante a su pareja: “Yo no sé qué le vio ella a él, pero bueno”, el comentario que rápidamente despertó reacciones en redes sociales.

La situación tomó por sorpresa a algunos espectadores, pues el encuentro ocurrió mientras el cantante compartía con otra persona y se tomaba fotografías durante la ceremonia. El momento comenzó a circular entre los usuarios, quienes debatieron tanto sobre las palabras de la empresaria como sobre la reacción del artista.

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¿Cómo respondió Mike Bahía al comentario sobre su apariencia?

Lejos de mostrar molestia, el intérprete respondió con humor y aprovechó la conversación para reafirmar lo que piensa de su pareja. Ante los elogios que recibió la caleña, el músico coincidió en que es una mujer hermosa y añadió la siguiente frase: “La más hermosa y lo que no se le ve”.

Las opiniones quedaron divididas entre quienes cuestionaron a la empresaria por referirse de esa manera al físico del cantante y consideraron innecesario el comentario durante la interacción pública, mientras otros aplaudieron la actitud del músico y la forma tranquila en la que respondió sin entrar en una discusión.

Después de la conversación, Yina Calderón también dejó claro por medio de sus redes que considera al cantante una gran persona, pese a la frase que lanzó frente a las cámaras.

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¿Cuánto tiempo llevan juntos Mike Bahía y Greeicy Rendón?

La pareja comenzó su relación en 2012 y suma más de una década de historia sentimental; en octubre de 2021, el cantante le propuso matrimonio a la artista durante un concierto de Alejandro Sanz, un momento especial que marcó otra etapa en su noviazgo.

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Juntos tienen un hijo llamado Kai, quien nació en abril de 2022 y sorprendió a algunos seguidores en septiembre de 2026, cuando apareció oficialmente en un video musical, pues la pareja suele mantener los detalles de su vida familiar lejos de la exposición en redes sociales.

En el ámbito musical, la cantante protagonizó en 2014 el video de Buscándote, tema con el que el intérprete impulsó su carrera y que estuvo inspirado en ella cuando comenzaban su relación; posteriormente, a finales de 2017, lanzaron Amantes, su primera canción oficial como dupla musical.

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