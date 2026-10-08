Yina Calderón sale en defensa de Camilo Cifuentes tras polémica: “Odio las mozas”

Las redes sociales se encuentran encendidas tras la polémica sentimental que enfrenta el creador de contenido social Camilo Cifuentes. Varias personas opinaron con respecto al tema que es viral en las redes, entre ellas la empresaria de fajas Yina Calderón

La conocida creadora de contenido dio su punto de vista sobre los actos de deslealtad en las parejas y la exposición mediática del caso. No obstante, sorprendió a los internautas tras defender el impacto social de las acciones benéficas que lidera el influencer.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre la infidelidad de Camilo Cifuentes?

Por medio de sus redes sociales, la empresaria fue contundente al referirse al triángulo amoroso que vincula a Camilo Cifuentes, La Mijita y Camila Sepúlveda. Con su característico estilo, afirmó: “Yo tengo un problema con los hombres que ‘montan’ cacho. Yo odio las mozas. Me he dado cuenta de que no las tolero”.

La influenciadora cuestionó a quienes engañan a sus parejas teniendo un buen hogar y criticó la actitud de otras mujeres. Sobre esta situación añadió: “Antes las mozas se escondían, ahora salen”, señalando que estos actos no deberían presumirse en público.

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Además, la empresaria reflexionó sobre el complejo momento que atraviesa la expareja del creador, María Camila Sepúlveda, quien está a la espera de su bebé, hijo del influencer. Ella enfatizó que es importante ponerse en el lugar de una mujer embarazada antes de opinar sobre este conflicto.

¿Por qué Yina Calderón defendió la labor social de Camilo Cifuentes?

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A pesar de sus críticas al lío amoroso, la creadora de contenido pidió no desconocer todo el recorrido de Camilo Cifuentes y sostuvo: “El tipo ha hecho muchas cosas que no ha hecho nadie, ha ayudado a mucha gente”, destacando así su aporte social.

Yina resaltó que el manizaleño ayuda de manera activa a vendedores ambulantes y personas vulnerables en las calles. Por ello, puntualizó: “No por eso el tipo deja de ser un bacán que ha ayudado a mucha gente, a lo bien”, pidiendo valorar sus buenas acciones.

Para finalizar, la influencer afirmó que resulta muy fácil juzgar desde afuera sin tomar la iniciativa de ayudar a los demás, y subrayó que, independientemente de los errores personales del joven, la ayuda que ha brindado a la comunidad mantiene un impacto positivo y real.

¿Qué desató la controversia entre Camilo Cifuentes y La Mijita?

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El escándalo estalló tras difundirse videos que relacionan a Camilo Cifuentes con la influenciadora española Anthía López, 'La Mijita'. Poco después, su expareja reveló conversaciones donde el joven prometía construir un hogar mientras hablaba con otra persona.

Ante las críticas, tanto el creador de contenido como 'La Mijita' optaron por cambiar la privacidad de sus perfiles a cuentas privadas en redes. Mientras la española negó ser la causa de la ruptura, el creador confirmó el fin del noviazgo priorizando el bienestar de su hijo.

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El triángulo amoroso generó debate en redes sociales entre quienes cuestionaron la situación y quienes destacaron las acciones sociales de Camilo Cifuentes. En medio de la controversia, Yina Calderón criticó la situación sentimental, pero también resaltó la labor que el creador realiza.

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