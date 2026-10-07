Rostro de Camilo Cifuentes habría quedado revelado en VIDEO junto a ‘La Mijita’

Las redes sociales están encendidas tras el polémico triángulo amoroso protagonizado por el creador de contenido Camilo Cifuentes, María Camila Sepúlveda y Anthía López, conocida como La Mijita. El influencer, quien durante años mantuvo su identidad en reserva, habría quedó expuesto en un video grabado en Medellín junto a esta última, donde al parecer se pudo ver su rostro.

Durante años, el influencer manizaleño ayudó a vendedores ambulantes y comunidades vulnerables sin mostrar su rostro ante las cámaras. Sin embargo, la reciente polémica por una supuesta infidelidad puso nuevamente su nombre en el centro de la conversación aumentando la difusión de las imágenes en las que finalmente se le puede ver.

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El hallazgo ocurrió durante un evento público en una cancha de fútbol del Barrio Antioquia. La grabación compartida en redes sociales desató miles de comentarios de seguidores que buscaban verificar si el hombre que acompañaba a la influenciadora era realmente él.



¿Cómo quedó al descubierto el rostro de Camilo Cifuentes en el video con La Mijita?

En el clip difundido por medio de las plataformas digitales, la persona que graba enfoca a La Mijita cuando llega al lugar. Luego muestra al hombre sentado a su lado luciendo una gorra negra con una letra W y lentes oscuros, un accesorio habitual del influencer social.

Mientras la persona que graba hace zoom al rostro del acompañante de la joven, se escucha de fondo una voz que dice: “Para los que no conocen al irreconocible Camilo Cifuentes, ahí está el mejor influenciador de Colombia, si saben”. La grabación rápidamente se volvió viral.

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Además, el autor del video remató la escena diciendo: "La Mijita con el Camilo, ahí la primicia. No le digan a nadie". La coincidencia en los accesorios y la cercanía entre ambos avivaron las versiones sobre el supuesto vínculo sentimental que los une.

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Aunque el influencer construyó su carrera digital bajo el lema “Yo afán no tengo”, el misterio alrededor de su rostro habría quedado expuesto de manera inesperada. Mientras las imágenes circulan en redes sociales, los internautas revisan el video para determinar si se trata realmente del creador.

¿Qué dijeron los implicados sobre el escándalo?

La controversia aumentó cuando María Camila Sepúlveda, expareja de Camilo Cifuentes y madre del hijo que esperan, filtró chats privados. En uno de sus mensajes, explicó el momento que atravesaba: “Mientras yo recibía estas señales y estaba dando un nuevo paso a abrir mi corazón a estas ilusiones, la realidad estaba tomando otro rumbo”.

Por su parte, la creadora española Anthía López, negó los señalamientos a través de Instagram y rechazó haber intervenido en la relación. “Es completamente falso que yo me haya metido en un hogar o que haya sido la causante de la ruptura de una relación”, afirmó. Además, pidió respeto por su intimidad y posteriormente puso su cuenta en privado.

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Ante la situación, el influencer social confirmó en Instagram el fin de su noviazgo y se refirió a las versiones que circulaban en redes sociales. “A veces en redes se ve una parte muy pequeña de lo que uno está viviendo y es fácil completar lo que falta con suposiciones”.

También hizo referencia a su papel como padre primerizo: “Hoy, por encima de cualquier diferencia o situación personal, está mi hijo”. Posteriormente, publicó un mensaje de disculpas y ocultó sus perfiles sociales.

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