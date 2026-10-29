Greeicy Rendón "le cantó" a un hombre casado y su esposa tuvo inesperada reacción

Greeicy Rendón encendió las redes sociales tras protagonizar un particular momento durante su presentación en Maracaibo, Venezuela, como parte de su gira internacional Candela World Tour. Mientras interpretaba una canción desde el escenario, la cámara enfocó a un hombre del público y su imagen apareció en la pantalla gigante.

El espectador estaba acompañado por su esposa, quien grabó la escena y posteriormente la compartió en sus redes sociales. El instante llamó la atención de los internautas, pues la cantante le "dedicó" varios versos desde la tarima mientras el hombre sonreía y le enviaba besos desde su lugar entre los asistentes.

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¿Qué pasó entre Greeicy y el hombre durante el concierto?

El episodio ocurrió en el Palacio de Eventos de Maracaibo, durante la interpretación de 'Discúlpeme señor', una canción en la que la artista juega con la idea de tomar la iniciativa en el amor. Desde el escenario, la caleña cantó y señaló hacia el espectador mientras continuaba con su presentación.

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La cámara del espectáculo enfocó al hombre y su imagen apareció en la pantalla gigante, lo que permitió que los asistentes observaran su reacción. Él respondió con sonrisas y besos dirigidos a la artista, mientras ella seguía interpretando el tema desde la tarima, sin acercarse físicamente al espectador.

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Las imágenes comenzaron a circular por redes y desataron polémica entre varios internautas, quienes comentaron el intercambio como un supuesto coqueteo. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue que la esposa del hombre estaba presente y fue precisamente quien registró la escena.

¿Cómo reaccionó la esposa del hombre al supuesto coqueteo?

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Sindy Susana, esposa del espectador que apareció en la pantalla, publicó el video del momento en sus redes sociales. En lugar de manifestar incomodidad, compartió la experiencia con humor y destacó que había disfrutado al máximo el concierto de la cantante en Venezuela: "!QUÉ CONCIERTAZO!"

Ella también bromeó al señalar que:"Yo siempre he sabido que tengo buen gusto, pero no pensé que Greeicy Rendón me lo iba a confirmar en pleno concierto" escribió. Además, etiquetó a su pareja en la publicación, un gesto que llamó la atención de quienes esperaban alguna reacción de molestia ante la interacción entre la artista y el asistente.

La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados de la presentación de la artista en Maracaibo, pues varios internautas comentaron tanto la reacción del hombre: "Jajajajajaja, lo mejor fue la actitud de Fer.. Ya después me arreglo con Sindy, jajajaja", como la actitud relajada de su esposa: "¡¡¡Amiga, yo estaría supercelosa!!! ¿Qué tiene él que tú no? Jajaja".

La esposa del asistente tomó con humor la serenata de Greeicy Rendón en Maracaibo y compartió un mensaje elogiando el show de la cantante colombiana Captura de pantalla de @sindysusanaa

¿Qué momentos han marcado la gira de Greeicy Rendón por Venezuela?

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La visita de Greeicy Rendón a Venezuela comenzó el 22 de octubre con una presentación en Barquisimeto. Dos días después, la cantante llegó al Poliedro de Caracas, donde ofreció un espectáculo de más de dos horas, acompañada por su equipo de baile y un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera musical.

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Durante el concierto en Caracas, la caleña invitó al escenario a un artista y un maraquero para interpretar un clásico del folclor llanero. En ese momento, destacó la conexión cultural entre Colombia y Venezuela, y también expresó su solidaridad con los afectados por los sismos en La Guaira.

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