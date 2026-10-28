¿Aida Victoria Merlano podría enfrentar cargos por estar con su hijo fuera del país?

En el marco de la separación o divorcio de una pareja, los desacuerdos sobre la crianza y el cuidado de los hijos suelen ser habituales.

Sin embargo, cuando uno de los padres decide de forma deliberada impedir, obstaculizar o destruir la relación afectiva entre el menor y su otro progenitor, la situación trasciende el ámbito del desacuerdo civil y entra directamente en el terreno del derecho penal.

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Durante su intervención en el programa radial El Klub de La Kalle, el abogado penalista Francisco Bernate Ochoa analizó este panorama jurídico a propósito del caso mediático protagonizado por Juan David Tejada, conocido como "El Agropecuario", y la creadora de contenido Aida Victoria Merlano.



Tejada denunció públicamente la búsqueda de su hijo Emiliano, manifestando que la madre sacó al menor del país con un permiso de viaje que vencía el pasado 3 de agosto y que, cumplida la fecha, no regresó al niño ni reportó su paradero exacto.

Al respecto, el abogado Bernate explicó en El Klub de La Kalle que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia sentó un precedente clave al establecer el concepto de obstrucción parental.

Esta conducta se configura cuando el progenitor que convive con el menor realiza acciones encaminadas a descalificar al otro padre, negarle la comunicación telefónica, no responder mensajes, ocultar la ubicación del niño o impedir de cualquier manera el desarrollo de una relación normal entre el menor y su padre o madre.

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Lo verdaderamente trascendental de esta decisión judicial es que la Corte Suprema catalogó la obstrucción parental como una modalidad de violencia intrafamiliar.

En el ordenamiento jurídico colombiano, los hijos tienen el derecho fundamental inalienable de mantener contacto continuo y sano con ambos padres.

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Por ello, cuando se priva al niño o al progenitor de este vínculo, tanto el padre afectado como el propio menor son reconocidos como víctimas de violencia intrafamiliar, un delito que en Colombia acarrea penas efectivas de prisión.

¿Qué delito se comete al retener a un hijo sin permiso tras un viaje y qué acciones legales se deben tomar?

Cuando a uno de los padres se le otorga la autorización legal para salir del país con su hijo por un periodo determinado y decide no regresar en la fecha pactada, o mantiene al menor oculto, incurre en una infracción directa contra la custodia compartida o regulada por las autoridades.

En El Klub de La Kalle, el abogado Francisco Bernate precisó que la conducta de retener a un hijo o negarse a devolverlo tras la finalización de un permiso de viaje constituye el delito denominado ejercicio arbitrario de la custodia (figura jurídica que anteriormente se conocía como ejercicio arbitrario de la patria potestad).

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El jurista enfatizó que el hecho de que una madre o un padre tenga la custodia física del menor no le otorga la facultad de tomar decisiones unilaterales que anulen los derechos del otro progenitor.

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Frente a una situación donde un progenitor no regresa al país con el niño o impide conocer su paradero, el abogado Bernate detalló los pasos y acciones legales que la víctima debe activar de inmediato ante las instituciones colombianas:

Solicitud de restitución internacional de menores: El padre o madre afectado debe acudir de manera prioritaria ante un Juzgado de Familia en Colombia para iniciar el trámite de restitución internacional de menores bajo el marco de la Convención de La Haya. Mediante este mecanismo administrativo y judicial, el Estado colombiano emite una alerta a las autoridades del país donde presuntamente se encuentra el menor para exigir su ubicación y retorno inmediato. Denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación: De manera simultánea, se debe interponer la denuncia penal correspondiente por el delito de ejercicio arbitrario de la custodia, sumado al delito de violencia intrafamiliar bajo la figura de obstrucción parental. Acción ante la Comisaría de Familia: Es necesario acudir a la Comisaría de Familia para activar las medidas de protección a favor del menor y del progenitor afectado, dejando constancia formal del incumplimiento de las fechas de viaje y del bloqueo de contacto.

El experto jurídico recalcó en el espacio radial que es fundamental buscar una resolución pronta y apelar a las vías legales pertinentes, ya que el ocultamiento de un menor y la privación de la figura paterna o materna conlleva responsabilidades penales de alta gravedad que no pueden excusarse bajo argumentos de vacaciones o disputas personales entre los padres.