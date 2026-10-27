Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
RESTRICCIÓN DE MOTOS
ANTECEDENTES BUS KBETO ZULETA
CURSO DE INGLÉS GRATUITO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Aida Victoria sale al paso a acusaciones de El Agropecuario; revela dónde está con su hijo

Aida Victoria sale al paso a acusaciones de El Agropecuario; revela dónde está con su hijo

Tras los señalamientos de Juan David sobre el paradero de su hijo y el anuncio de acciones legales, la empresaria publicó un video en sus redes sociales en el que mostró el país donde se encuentra.

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada en collage tras las declaraciones sobre el paradero de su hijo y acciones legales
Aida Victoria Merlano respondió a los señalamientos de Juan David Tejada publicando un video en el que mostró el país donde se encuentra junto a su hijo
Fotomontaje realizado por La Kalle; @aidavictoriam y @elreydelosagropecuarios_
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

Aida Victoria Merlano encendió las redes sociales tras reaparecer públicamente y compartir videos en los que se le ve disfrutando de momentos junto a su hijo Emiliano. Esta aparición ocurre luego de la grave acusación difundida por su expareja Juan David Tejada, conocido en redes como El Agropecuario.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

Hace pocos días, el padre del menor publicó una denuncia en su cuenta oficial para manifestar que no tenía información sobre la ubicación de su hijo, una situación que desató la polémica luego de que Juan David señalara que el niño habría sido "s3cuestr4do" SIC. y pidiera ayuda mediante alertas públicas para conocer su paradero exacto

Publicidad

Últimas noticias

Yina Calderón e Isabella Ladera, imagen de referencia tras las duras críticas sobre el aspecto físico y vestido de Ladera en los Billboard 2026
Farándula

Yina Calderón lanza fuertes críticas contra Isabella Ladera tras premios Billboard 2026

Fotografía de la actriz Johanna Fadul y Juan Camilo Quintero tras revelar detalles de su ecografía
Farándula

Johanna Fadul sorprende con inesperado comentario; detalle no pasó desapercibido

Puedes leer: Grave denuncia pública de El Agropecuario contra Aída Victoria por su hijo: "Se busca"

Los internautas reaccionaron ante los señalamientos, quien aseguró que inicialmente autorizó la salida del menor hacia Panamá, pero sostuvo que el plazo para su regreso venció el 3 de agosto de 2026 sin recibir noticias sobre su retorno a Colombia.

¿Dónde está Aida Victoria Merlano con su hijo Emiliano?

Ante la polémica, Aida Victoria Merlano compartió varias historias en Instagram en las que mostró a su hijo Emiliano jugando sonriente mientras le daba comida en la boca a la influenciadora, unas imágenes que llamaron la atención de sus seguidores.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Puedes leer: ¿WestCol terminó con Luisa Castro? Detalle en VIDEO desató rumores de separación

Publicidad

En el mismo video, la creadora de contenido sorprendió a su audiencia con una declaración irónica y, entre risas, comentó: "Peladas, se me había olvidado decirles que todo este tiempo he estado viviendo en Brasil, ya casi domino el portugués".

Para algunos internautas, sus palabras podrían interpretarse como una respuesta sarcástica a los señalamientos de su expareja sobre la ubicación del menor, aunque la publicación no permite establecer si se trató de una respuesta hacia las acusaciones de Juan David.

Publicidad

Hasta el momento, Aida Victoria no se refirió de manera formal al tema para responder de manera específica a las declaraciones de Juan David Tejada sobre el paradero de su hijo, por lo que no se conoce una aclaración oficial suya sobre los señalamientos recientes.

¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

El conflicto surgió por los cambios en la ruta de viaje de Emiliano, pues Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, aseguró que su hijo habría sido llevado de Panamá a las Bahamas sin su autorización ni consentimiento formal.

El empresario manifestó su preocupación por desconocer la ubicación exacta del pequeño, con quién convivía y qué personas lo rodeaban, además de afirmar que no había podido verlo ni mantener comunicación con él, según expuso en su pronunciamiento público.

Te puede interesar:

María Isabel Villa y Westcol en imagen alusiva a las indirectas en redes sociales sobre su antigua relación
Farándula

¿Aún no la olvida? La contundente indirecta de María Isabel Villa que salpica a Westcol

WestCol y Aida Victoria Merlano juntos en un stream recordando su relación sentimental
Farándula

Inesperada confesión de WestCol sobre Aida Victoria reavivó rumores: "Todavía la ama"

Publicidad

A la polémica se suma un proceso judicial en Barranquilla que, según 'El Agropecuario', inició la empresaria para solicitar la privación de su patria potestad, mientras el equipo jurídico del empresario busca cuestionar la competencia del tribunal encargado de estudiar el caso.

También planteó sus sospechas sobre una posible relación entre el viaje del menor y la situación legal de su expareja, aunque no presentó estas hipótesis como hechos comprobados, por lo que las circunstancias deberán esclarecerse mediante las actuaciones correspondientes.

Publicidad

Para intentar recuperar el contacto con Emiliano, el empresario aseguró que presentó una solicitud de restitución internacional de menores ante el ICBF y que su equipo jurídico acudió a la Fiscalía, además de señalar que la exposición pública del conflicto habría afectado su buen nombre e imagen.

Video que puedes ver: Aida Victoria se va a casar

Relacionados

Aida Victoria Merlano

Chismes de famosos

Farándula