Aida Victoria sale al paso a acusaciones de El Agropecuario; revela dónde está con su hijo

Aida Victoria Merlano encendió las redes sociales tras reaparecer públicamente y compartir videos en los que se le ve disfrutando de momentos junto a su hijo Emiliano. Esta aparición ocurre luego de la grave acusación difundida por su expareja Juan David Tejada, conocido en redes como El Agropecuario.

Hace pocos días, el padre del menor publicó una denuncia en su cuenta oficial para manifestar que no tenía información sobre la ubicación de su hijo, una situación que desató la polémica luego de que Juan David señalara que el niño habría sido "s3cuestr4do" SIC. y pidiera ayuda mediante alertas públicas para conocer su paradero exacto

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Los internautas reaccionaron ante los señalamientos, quien aseguró que inicialmente autorizó la salida del menor hacia Panamá, pero sostuvo que el plazo para su regreso venció el 3 de agosto de 2026 sin recibir noticias sobre su retorno a Colombia.



¿Dónde está Aida Victoria Merlano con su hijo Emiliano?

Ante la polémica, Aida Victoria Merlano compartió varias historias en Instagram en las que mostró a su hijo Emiliano jugando sonriente mientras le daba comida en la boca a la influenciadora, unas imágenes que llamaron la atención de sus seguidores.

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En el mismo video, la creadora de contenido sorprendió a su audiencia con una declaración irónica y, entre risas, comentó: "Peladas, se me había olvidado decirles que todo este tiempo he estado viviendo en Brasil, ya casi domino el portugués".

Para algunos internautas, sus palabras podrían interpretarse como una respuesta sarcástica a los señalamientos de su expareja sobre la ubicación del menor, aunque la publicación no permite establecer si se trató de una respuesta hacia las acusaciones de Juan David.

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Hasta el momento, Aida Victoria no se refirió de manera formal al tema para responder de manera específica a las declaraciones de Juan David Tejada sobre el paradero de su hijo, por lo que no se conoce una aclaración oficial suya sobre los señalamientos recientes.

¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

El conflicto surgió por los cambios en la ruta de viaje de Emiliano, pues Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, aseguró que su hijo habría sido llevado de Panamá a las Bahamas sin su autorización ni consentimiento formal.

El empresario manifestó su preocupación por desconocer la ubicación exacta del pequeño, con quién convivía y qué personas lo rodeaban, además de afirmar que no había podido verlo ni mantener comunicación con él, según expuso en su pronunciamiento público.

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A la polémica se suma un proceso judicial en Barranquilla que, según 'El Agropecuario', inició la empresaria para solicitar la privación de su patria potestad, mientras el equipo jurídico del empresario busca cuestionar la competencia del tribunal encargado de estudiar el caso.

También planteó sus sospechas sobre una posible relación entre el viaje del menor y la situación legal de su expareja, aunque no presentó estas hipótesis como hechos comprobados, por lo que las circunstancias deberán esclarecerse mediante las actuaciones correspondientes.

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Para intentar recuperar el contacto con Emiliano, el empresario aseguró que presentó una solicitud de restitución internacional de menores ante el ICBF y que su equipo jurídico acudió a la Fiscalía, además de señalar que la exposición pública del conflicto habría afectado su buen nombre e imagen.

Video que puedes ver: Aida Victoria se va a casar