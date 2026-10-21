¿WestCol terminó con Luisa Castro? Detalle en VIDEO desató rumores de separación

La relación entre WestCol y Luisa Castro sigue despertando curiosidad entre los internautas. La atención aumentó el martes 20 de octubre de 2026, cuando el streamer visitó el centro comercial Gran San, en Bogotá, durante una transmisión en vivo.

En medio del recorrido, el antioqueño recibió varios regalos de sus seguidores, pero su actitud cambió cuando apareció un detalle dirigido a Luisa Castro. Al darse cuenta de que el obsequio era para ella, prefirió no entrar en detalles y mantuvo distancia frente a las cámaras.

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Tras revisar los obsequios junto a un allegado, el creador reaccionó de forma tajante diciendo: “Ve, un regalito… Ah, para Luisa…. No, pero no hablemos mucho de eso, no quiero hablar mucho aquí. No voy a hablar, no me digas que hable, todavía no”.



Ante la evidente actitud del influencer, su acompañante no dudó en intervenir para cuestionar el motivo de su silencio en plena transmisión. Le preguntó directamente: “Delicado, ¿no vas a contar todavía?”, dejando abierta la incógnita sobre qué ocurre entre la pareja.

Sus palabras llamaron la atención de quienes seguían la transmisión, pues su actitud distante despertó dudas entre los internautas sobre un posible distanciamiento amoroso o algún desacuerdo privado entre ambos.

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¿Por qué se dice que WestCol y Luisa Castro terminaron?

La respuesta evasiva de WestCol durante el evento no fue lo único que llamó la atención de los internautas. Después de la transmisión en vivo, varios internautas afirmaron que el streamer y Luisa Castro dejaron de seguirse en Instagram, lo que aumentó las especulaciones sobre una posible ruptura.

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A pesar de la polémica, la situación genera confusión, puesto que viven juntos en Medellín. Semanas atrás contemplaban tener hijos y el streamer comentaba que ella le cocinaba mientras él hacía sus transmisiones habituales.

La situación dividió las opiniones de los internautas sobre lo que realmente ocurre entre ambos. Mientras algunos cuestionaron los rumores de ruptura con comentarios como: “Eso es mentira, ellos no han terminado”, otros defendieron la actitud del streamer: “Simplemente no quiso hablar en ese momento, no veo cuál es el problema”.

Hasta el momento, ninguno de los dos influenciadores se pronunció oficialmente para aclarar si atraviesan una ruptura o si se trata de un malentendido. Mientras tanto, las dudas continúan entre sus seguidores, a la espera de una explicación.

No es la primera vez que surgen especulaciones sobre su relación, pues meses atrás también dejaron de seguirse durante un tiempo. Pese a ello, sus apariciones públicas más recientes los mostraron cercanos, por lo que una posible ruptura todavía carece de confirmación.

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