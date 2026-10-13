Inesperada confesión de WestCol sobre Aida Victoria reavivó rumores: "Todavía la ama"

Aunque la historia de amor entre WestCol y Aida Victoria Merlano llegó a su fin hace tiempo, los seguidores continúan vinculando a la pareja. El streamer paisa mantiene un noviazgo con Luisa Castro, con quien incluso afronta rumores de embarazo en redes sociales.

A pesar del tiempo transcurrido desde su separación, la vida sentimental de la barranquillera continúa despertando interés entre sus seguidores. Las declaraciones y menciones durante transmisiones en vivo mantienen la atención de los usuarios, quienes siguen pendientes de las novedades sobre su relación con WestCol.

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¿Qué dijo WestCol sobre Aida Victoria Merlano en su transmisión en vivo?

Durante su evento 'Vallenato Luxury', transmitido en directo ante miles de espectadores, Luis Fernando Villa se sinceró sobre su expareja. Mientras compartía espacio con destacados artistas del género vallenato, el antioqueño admitió el impacto que ella dejó.

En medio de la conversación, WestCol confesó abiertamente el rol que jugó Aida Victoria en sus gustos musicales. El creador de contenido dijo que: "Yo me escucho un vallenatico en la mañana... normal, yo no tengo problema con Aida, la verdad", aclarando su postura.

El influencer también recordó cómo Aida lo acercó al vallenato durante la relación que mantuvieron: “Aida ha sido una persona que me ha inculcado el vallenato, ella me hablaba”, expresó al referirse a la influencia que tuvo la empresaria en sus gustos musicales.

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Asimismo, el streamer reiteró que no guarda resentimientos y valora la enseñanza recibida durante la relación, asegurando que: "No hay que desconocer las cosas y la verdad le agradezco, le agradezco porque ella me dio códigos".

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Finalmente, WestCol destacó las cualidades personales que reconoce en ella, sosteniendo que: "Ella es una buena mujer, ella es una buena persona, ella no es mala", refiriéndose a quien fue su pareja.

¿Qué reacciones provocaron las palabras de WestCol sobre Aida Victoria Merlano?

Las declaraciones del streamer desataron varias especulaciones en diversas plataformas digitales. Diversos internautas reaccionaron rápidamente asegurando en tono de broma que sus palabras le traerían inconvenientes en su hogar actual con Luisa.

Entre las reacciones de los internautas destacaron comentarios como “Este man hoy duerme en la sala”. Otros aseguraron que el streamer todavía siente algo por su expareja: “Todavía la ama y recuerda todo”, luego de escuchar cómo recordó a la influenciadora durante su transmisión en vivo.

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Aunque recordó su relación con Aida Victoria Merlano, WestCol también mencionó a su actual pareja durante el stream. Por su parte, Luisa Castro despertó especulaciones al compartir fotografías de bebés, pero ninguno confirmó oficialmente la llegada de un hijo.

¿Cómo terminaron Aida Victoria y WestCol y cuáles son sus parejas actuales?

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La ruptura entre los influenciadores se desencadenó tras la filtración de chats del streamer en una discoteca: “Lo que más me molesta es el chat, porque mi novio está coqueteando con una vieja”, reclamó en su momento la barranquillera.

Por su parte, él defendió su versión de lo ocurrido: “Es una vieja que yo conocí... la vieja me escribió que me veía lindo, ella estuvo ahí, pero no pasó nada”. Tras la separación, Aida tuvo una relación con Juan David Tejada, conocido como 'El Agropecuario', con quien tuvo a su hijo Emiliano.

El noviazgo con Juan David terminó en medio de un conflicto legal: "Uno vive con las consecuencias de sus actos... escogí al peor papá para mi hijo”, expresó la influencer entre lágrimas. Actualmente, está comprometida con David Darville, conocido como Escro, mientras streamer mantiene una relación con Luisa Castro.

Video que puedes ver: Aida Victoria se va a casar