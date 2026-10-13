Luisa Castro y Westcol estarían esperando su primer hijo; FOTO lo confirmaría

Las redes sociales se llenaron de comentarios luego de que Luisa Castro compartiera en Instagram una fotografía de la modelo Bárbara Palvin junto a su bebé recién nacido. La publicación despertó rumores sobre un posible embarazo de la creadora de contenido con Westcol.

La publicación despertó aún más comentarios al recordar una transmisión en vivo en la que Westcol conversó con el cantante Pipe Bueno sobre sus planes a futuro. Durante la charla, el streamer antioqueño reconoció que la posibilidad de tener hijos ya había sido tema de conversación: “Sí se ha hablado mucho, hasta de tener hijos”.

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¿Por qué relacionan a Luisa Castro con un posible embarazo de Westcol?

El repost de la influenciadora despertó curiosidad entre sus seguidores, pues suele compartir publicaciones relacionadas con sus intereses y su vida cotidiana. Aunque Luisa Castro no acompañó la fotografía con palabras, varios internautas comenzaron a relacionar el contenido con la posibilidad de convertirse en mamá.

La imagen de Bárbara Palvin junto a su bebé recién nacido dio pie a diferentes interpretaciones en las redes sociales. Algunos internautas se preguntaron si el repost tendría algún significado personal para la antioqueña, mientras otros lo relacionaron con los comentarios que surgieron sobre su relación con Westcol.

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Sin embargo, la creadora de contenido no explicó por qué compartió la fotografía, por lo que se desconoce si el gesto está relacionado con sus planes familiares o si simplemente le gustó la publicación de la modelo.

En medio de las especulaciones, la influencer también compartió videos en los que aparece realizando ejercicios de fuerza en el gimnasio. Estas imágenes se sumaron a la conversación entre los usuarios, aunque no permiten confirmar ni descartar por sí solas un posible embarazo.

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¿Qué dijo Westcol sobre la posibilidad de ser papá junto a Luisa Castro?

Semanas antes de la publicación que despertó rumores, Westcol ya había hablado sobre su interés en convertirse en padre. El streamer antioqueño dejó ver esta posibilidad al reaccionar a una fotografía de Karina García y el cantante Kris R, una publicación que le hizo pensar en la idea de tener hijos.

Además, durante una transmisión en vivo en la que conversó con Pipe Bueno, el creador de contenido se refirió directamente al tema. En medio de la charla, reconoció que la posibilidad de tener hijos ya había sido tema de conversación: “Sí se ha hablado mucho, hasta de tener hijos”.

Sus palabras llamaron la atención al dejar abierta la posibilidad de convertirse en padre. Sin embargo, hablar sobre tener hijos no confirma un embarazo ni significa que la pareja tenga una fecha definida para dar ese paso.

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En varias ocasiones, Westcol también señaló que su pareja prefiere esperar el momento adecuado antes de dar ese paso. Hasta ahora, ninguno de los dos confirmó un embarazo.

¿Existen pruebas de un embarazo entre Luisa Castro y Westcol?

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Por ahora, la fotografía compartida por la creadora de contenido y las declaraciones previas del streamer son los elementos que los internautas relacionan con un posible embarazo. Sin embargo, ninguna de estas señales confirma que la pareja esté esperando un bebé.

Las especulaciones continúan en las redes sociales, donde los seguidores analizan cada publicación y comentario de los influenciadores. Mientras algunos creen que el repost podría tener un significado especial, otros consideran que se trata de una interpretación sin pruebas que la respalden.

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