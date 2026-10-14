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¿Aún no la olvida? La contundente indirecta de María Isabel Villa que salpica a Westcol

Por medio de sus redes sociales, la modelo reavivó las especulaciones sobre su antiguo noviazgo con el streamer tras responder un comentario sobre una posible indirecta.

María Isabel Villa y Westcol en imagen alusiva a las indirectas en redes sociales sobre su antigua relación
La modelo María Isabel Villa reaccionó a un comentario en redes sociales con una indirecta que revivió rumores sobre su antigua relación con Westcol
Foto collage creado por La Kalle; @westcol y @mariaissabeloficial
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

María Isabel Villa llamó la atención en redes sociales tras publicar un video sobre las exparejas que insisten en buscar a sus antiguos amores. La modelo antioqueña compartió el clip en TikTok y varios usuarios relacionaron el mensaje con Westcol, con quien mantuvo una relación sentimental.

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La publicación generó especulaciones cuando un internauta le preguntó directamente si se refería al streamer paisa. La influenciadora respondió con un adhesivo que algunos interpretaron como una señal, lo que aumentó el interés por el contenido que compartió en su cuenta secundaria.

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¿Qué publicó María Isabel Villa en Tik Tok?

En el video, la creadora de contenido se tomó con humor la conducta de quienes permanecen pendientes de sus antiguas parejas. Para representar esta situación, utilizó a Chucky, el conocido personaje de terror, como una referencia a alguien que aparentemente no la dejaría tranquila.

La publicación estuvo acompañada del texto: “No importa dónde vaya, Chucky siempre me stalkeará”. La frase despertó la curiosidad de los internautas, quienes asociaron la referencia con Westcol y se preguntaron si el streamer todavía estaría pendiente de su expareja.

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La conversación tomó fuerza cuando un usuario quiso saber si el mensaje estaba dirigido al paisa. La modelo respondió con un adhesivo, el cual fue interpretado por internautas como una "confirmación", lo que convirtió la interacción en uno de los detalles más comentados de la publicación.

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¿Cómo fue la relación de Westcol y María Isabel Villa?

Según la información publicada en la web, la relación sentimental atravesó varias etapas antes de su ruptura definitiva. La pareja inició su romance en 2023 y, tras una primera separación, decidió darse una segunda oportunidad en 2024. Durante ese periodo, compartieron viajes internacionales, entre ellos uno a España.

Durante la misma, la pareja atravesó distanciamientos y rupturas que despertaron el interés de sus seguidores. Además, el streamer llegó a mencionar a María Isabel entre las exparejas con las que consideraría volver, una declaración que volvió a cobrar relevancia tras la reciente publicación de la modelo.

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¿Qué pasa actualmente con Westcol y Luisa Castro?

Mientras su pasado con María Isabel vuelve a ser tema de conversación, él mantiene una relación sentimental con Luisa Castro. La pareja también ha despertado interés por las conversaciones sobre la posibilidad de tener hijos, especialmente después de algunas publicaciones de la joven que generaron preguntas entre sus seguidores.

Además, durante una transmisión con Pipe Bueno, Westcol habló sobre la posibilidad de tener hijos y afirmó que: “Sí se ha hablado mucho, hasta de tener hijos”. Con estas palabras, el streamer confirmó que el tema se había conversado en pareja, aunque no anunció un embarazo.

Video que puedes ver: ¿Robot de Westcol se reveló?

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