Grave denuncia pública de El Agropecuario contra Aída Victoria por su hijo: "Se busca"

Si sigues la actualidad del entretenimiento y el mundo digital en Colombia, te contamos sobre la delicada situación que afronta Juan David Tejada, conocido en redes sociales como El Agropecuario.

En la tarde del sábado 24 de octubre de 2026, el empresario y expareja de la creadora de contenido Aída Victoria Merlano recurrió a su cuenta oficial de Instagram para realizar una denuncia pública.

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En su mensaje, expresó su profunda preocupación ante la falta de información sobre la ubicación exacta de su hijo Emiliano.



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Según explicó en un comunicado, perdió el contacto con el menor desde hace varios días y desconoce en qué condiciones se encuentra.

Para comprender el origen de este caso, Tejada detalló que él mismo autorizó la salida temporal del niño fuera de Colombia hacia Panamá, estableciendo como fecha límite de retorno el 3 de agosto de 2026. Sin embargo, el plazo venció sin que el menor regresara y sin posibilidad de comunicarse con él.

De acuerdo con lo expuesto por El Agropecuario, las condiciones del viaje sufrieron una alteración imprevista, ya que el niño habría sido trasladado posteriormente a Bahamas sin su autorización ni consentimiento formal.

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Esta circunstancia lo llevó a manifestar que no sabe en dónde habita su hijo ni quiénes integran su entorno diario.

¿Qué pasó con el hijo de Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Dentro de su pronunciamiento en redes sociales, Juan David Tejada dejó ver la angustia que enfrenta al no tener contacto con el menor: “Actualmente desconozco su ubicación exacta, con quién convive y qué personas lo rodean. Además, se me ha impedido verlo y mantener comunicación con él”.

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Asimismo, enfatizó que en su condición de padre le asiste el derecho legal de conocer el paradero del niño, reunirse con él, comunicarse de manera fluida y tener presencia activa en su crianza.

A la falta de comunicación se suma un frente legal en los tribunales. Tejada expuso que Aída Victoria Merlano, madre del menor, habría iniciado un trámite judicial en la ciudad de Barranquilla con el objetivo de solicitar la privación de su patria potestad.

Ante esta demanda, el equipo de abogados del empresario se encuentra estructurando la defensa técnica y cuestionando la competencia territorial del juzgado de Barranquilla que asumió el proceso.

Por otra parte, Tejada externó sus dudas acerca de las razones que motivaron el traslado de Emiliano al extranjero. En sus declaraciones, sugirió la posibilidad de que el desplazamiento del niño fuera del país tuviera alguna relación con la situación judicial que enfrenta la influenciadora en Colombia.

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No obstante, el informe aclaró de forma explícita que hasta el momento no existe información confirmada ni sustento probatorio que establezca un vínculo entre la causa judicial de la creadora de contenido y la salida del menor.

El propio Agropecuario precisó que dichas afirmaciones responden por ahora a sus sospechas e hipótesis personales.

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¿Cuáles son las acciones legales de El Agropecuario ante el ICBF y la Fiscalía?

Frente a este panorama y en busca de restablecer sus derechos paternos, Juan David Tejada confirmó que tomó medidas formales junto con sus apoderados.

Por un lado, puso en marcha un trámite de restitución internacional de menores ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

En paralelo, radicó los hechos ante la Fiscalía General de la Nación para que la entidad adelante las indagaciones e investigaciones correspondientes que permitan esclarecer el caso.

Finalmente, el empresario e influenciador manifestó estar desgastado por las continuas polémicas públicas que ha protagonizado con Aída Victoria Merlano por asuntos ligados a su hijo.

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Tejada aseveró que las controversias mediáticas han deteriorado su imagen y buen nombre durante un tiempo prolongado, sosteniendo que este nuevo proceso judicial busca vulnerar de forma definitiva sus derechos sobre el menor. Por lo pronto, el caso permanece en manos de los organismos competentes y de la defensa legal de las partes involucradas.