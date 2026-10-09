Así celebró Lina Tejeiro su cumpleaños junto a su hijo Gael: ¿estuvo presente el papá del niño?

La reconocida actriz, empresaria y creadora de contenido colombiana Lina Tejeiro celebró sus 35 años de vida con un momento profundamente especial en su trayectoria personal.

En esta ocasión, la artista festejó su cumpleaños rodeada de la ternura de su primer hijo, Gael, quien nació el pasado 16 de septiembre de 2026. A través de sus redes sociales, compartió un emotivo video en el que mostró algunos instantes junto al pequeño.

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¿Cómo celebró Lina Tejeiro su cumpleaños?

Lina Tejeiro cumplió 35 años mientras vive una de las etapas más especiales de su vida: la maternidad. La actriz acompañó la celebración con una publicación que llamó la atención de sus seguidores y una sentida dedicatoria a su hijo.



“Mi regalo más grande: celebrar mis 35 años contigo en mis brazos lo es todo”, escribió la colombiana.

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En el video que compartió en sus redes sociales, la artista publicó varias imágenes junto a Gael. El contenido recibió numerosas reacciones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores.

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El nacimiento de Gael fue confirmado oficialmente por la actriz el 20 de septiembre de 2026, pocos días después del parto. Desde entonces, Lina ha expresado la felicidad que siente al convertirse en madre y vivir esta nueva etapa. Sin embargo, hasta el momento no ha revelado públicamente quién es el padre de su hijo.

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Lina Tejeiro y su bebé mientras celebra su cumpleaños Foto: imagen tomada de redes sociales

Los mensajes que recibió Lina Tejeiro por su cumpleaños

La emotiva celebración de la actriz despertó felicitaciones de distintas personalidades del mundo del entretenimiento.

Entre los mensajes destacó el de la cantante Greeicy, quien le dedicó unas cariñosas palabras: “¡Muchas cosas hermosas, Raji! Feliz vuelta al sol al lado del amor más grande de la vida”.

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De igual manera, Martica, una de sus compañeras del mundo del entretenimiento, expresó su alegría con el siguiente comentario: “¡¡Ya tienes el mejor regalo en tus brazos!! Bendiciones para los 2”.

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Así, Lina Tejeiro celebró sus 35 años en compañía de su hijo Gael y rodeada de mensajes de afecto de sus colegas y seguidores, en una fecha que coincide con una etapa especialmente significativa de su vida.

¿Cómo anunció Lina Tejeiro su embarazo?

Después de varias semanas de rumores en el mundo del entretenimiento, Lina Tejeiro confirmó su embarazo el 30 de abril de 2026. En ese momento, manifestó que afrontaba la maternidad con tranquilidad e ilusión. También se refirió a la ausencia del padre del menor en su vida como pareja.

Durante el embarazo, la actriz reveló que había sido diagnosticada con hipertiroidismo, una condición que, según explicó, afectó su bienestar y le ocasionó síntomas como fatiga, somnolencia y dificultades para concentrarse durante sus jornadas de trabajo.

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Por esta razón, decidió priorizar su bienestar durante la gestación y dedicar más tiempo a esta etapa de su vida, mientras continuaba compartiendo algunos momentos con sus seguidores a través de las redes sociales.