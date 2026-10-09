Avance en caso Blanca Pardo: Dos hombres estarían detrás del abuso y muerte de la mujer

El caso de Blanca Pardo, la mujer de 72 años que perdió la vida luego de ser agredida sexual y físicamente en Nariño, despertó la conmoción de toda Colombia que espera que las autoridades den con los responsables y se les aplique justicia por los actos cometidos.

Y aunque ha pasado más de un mes los hechos y no hay capturas, el eco de este caso ha llevado a que avance el caso para poder determinar quién y por qué cometió un acto tan frío contra la querida abuelita del municipio de San Bernardo.

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Entre los más recientes avances se conoció un detalle que sería bastante importante en la investigación y tiene que ver con el responsable; pues salió a la luz que no se trata de una sola persona sino que serían dos sujetos los que le arrebataron la vida a la mujer.



Este detalle se conoció luego de una entrevista entregada por una de las hijas de la señora Blanca, quien recordó con dolor cómo se enteró de lo ocurrido con su mamá y lo que logró hablar con ella antes de que falleciera.



Dos hombre serían los agresores de Blanca Pardo

La narración de la hija de la víctima da cuenta que no fue mucho lo que la señora logró contarles, pues su estado estaba en un avanzado deterioro debido a los golpes recibidos y la hipotermia que presentó al durar varias horas sin ropa en el potrero.

Sin embargo, en medio de las pocas palabras y los pocos momentos de lucidez que tuvo la señora Pardo, hubo un detalle que alcanzó a contarle a su hija sobre su agresor, diciéndole que fueron dos hombres.

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"Yo le dije: 'quién, quien me le hizo esto, Rosita, dígame'. Y ella me respondió: 'Fueron dos (hombres) que me golpearon y me violaron)", contó una de las hijas de la mujer.

En entrevista con el programa Testigo Directo, Bety Pardo, hija de Blanca relató otros detalles sobre cómo tuvieron que sacar a su mamá con ayuda de vecinos ya que la ambulancia no llegaba al lugar y el estado de la mujer era cada vez peor.

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No se la llevaron para una clínica directamente sino que, en medio de la angustia la trasladaron a su casa donde la vistieron y posteriormente la llevaron de urgencias al hospital donde el personal médico confirmó el abuso.

Estos hechos ocurrieron el sábado 29 de agosto en horas de la mañana cuando la mujer de 72 años salió de su casa a un potrero donde recolectaba leña. Salió abrigada con una ruana y portando un machete para las labores que haría.

Sin embargo, Blanca no logró terminar su actividad ni regresar a casa ya que en ese mismo potrero fue agredida sexualmente y golpeada hasta quedar en un estado del que no logró valerse por sí misma. Fue hasta las 7:00 pm que una de sus hijas la encontró en un lamentable estado.