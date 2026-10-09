Se repite caso Blanca Pardo: indagan presunto abuso a abuelita de 82 años en Antioquia

Las autoridades locales y judiciales de La Unión, municipio ubicado en el oriente de Antioquia, adelantan las investigaciones correspondientes tras conocerse un presunto caso de violenciacontra una mujer de 83 años, ocurrido el pasado 26 de septiembre.

El caso fue informado oficialmente por la Alcaldía el 8 de octubre. Según el reporte institucional, la adulta mayor habría sido trasladada en un vehículo hacia un sector alejado del casco urbano. Las autoridades tendrían identificado al presunto responsable, quien habría huido de la zona y es buscado por las autoridades.

Publicidad

El caso ha generado preocupación y recuerda otros hechos de violencia contra mujeres adultas mayores, como el de Blanca Pardo, en Nariño.



Puedes leer: Salen a la luz las últimas palabras de Blanca Pardo; murió después de un abuso



¿Dónde recibió atención médica la adulta mayor en Antioquia?

Tras la presunta agresión, la mujer fue atendida en el Hospital San Roque de La Unión, donde se activó el denominado Código Fucsia, un protocolo destinado a brindar atención integral a personas afectadas por presuntó abuso

Por su parte, un representante de la Secretaría de Salud y Protección Social del municipio confirmó que la Policía Nacional acudió al servicio de urgencias para atender la situación.

Publicidad

La ESE local también brindó el acompañamiento médico y psicológico requerido por la ciudadana. En el marco de las actuaciones judiciales, la Fiscalía General de la Nación solicitó un reconocimiento médico-legal con el propósito de aportar elementos relevantes a la investigación.

Publicidad

Alcaldía de La Unión se pronunció ante las versiones difundidas en redes sociales

Ante las distintas versiones que circularon sobre el caso, la alcaldesa de La Unión, Carmen Judith Valencia Moreno, realizó un pronunciamiento público para aclarar las actuaciones de las instituciones

municipales.

Puedes leer: Caso Blanca Emeria Pardo: esto alcanzó a decir cuando su hija la encontró tras el abuso

La mandataria rechazó los señalamientos sobre una supuesta falta de respuesta por parte de la administración y aseguró que las entidades activaron los protocolos correspondientes desde el momento en que conocieron la situación.

Publicidad

“Hoy, a través de las redes sociales, me parece que están desinformando, porque quiero contarles que desde el momento cero activamos el Código Fucsia y todas las entidades públicas y de decisiones están trabajando para esclarecer el hecho”, manifestó durante su intervención.

Publicidad

¿Cuál fue el llamado que hizo la alcaldia local?

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía de La Unión expresó su rechazo a cualquier forma de violencia y manifestó su solidaridad con la víctima y sus allegados.

Asimismo, la administración municipal pidió a la ciudadanía abstenerse de difundir rumores, imágenes, datos personales o acusaciones que puedan vulnerar la intimidad de la mujer o afectar los derechos de terceros.

Publicidad

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del caso y establecer las posibles responsabilidades.