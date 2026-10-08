Salen a la luz las últimas palabras de Blanca Pardo; murió después de un abuso

Blanca Pardo Rosero era una mujer de 72 años, habitante de San Bernardo, Nariño, quien fue encontrada con signos de violencia y posteriormente falleció debido a las graves lesiones que presentaba. Tras lo ocurrido, una de sus hijas reveló detalles sobre los últimos momentos de vida de la adulta mayor.

Durante una conversación para el pódcast Vamos pa’ eso, Jenny Pardo relató los últimos momentos de su madre, luego de que fuera encontrada en un potrero con signos de violencia. Según su testimonio, durante la atención inicial, la mujer se encontraba en un profundo estado de shock y desorientación debido al trauma y la hipotermia.

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¿Cuáles fueron las últimas palabras de Blanca Pardo?

Jenny explicó que, mientras su madre permanecía en estado de shock, alcanzó a repetir una frase que quedó en la memoria de sus familiares: “Déjenme en paz”.



Según relató, la mujer no podía pronunciar muchas más palabras. Cuando sus hijas intentaban preguntarle quién la había atacado o si había logrado defenderse, apenas balbuceaba o pronunciaba palabras que no lograban entender.

Por otro lado, Marisol, otra de sus hijas y quien vivía con Blanca, contó que, cuando encontraron a la adulta mayor, esta habría alcanzado a decir antes de morir: “No quiero”.

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Jenny también recordó cómo recibió la noticia y relató la llegada de su madre al centro médico. Según su testimonio, el estado de salud de la mujer era delicado que incluso algunos integrantes del personal médico se conmovieron al verla.

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¿Cómo fue la muerte de Blanca Pardo?

Blanca Pardo tenía 72 años, era campesina, madre de seis hijos y habitante de la vereda Plazuelas, en San Bernardo, Nariño. Jenny la describió como una mujer trabajadora, activa e independiente.

Según recordó su hija, el miércoles a las 8:00 p. m. habló con Blanca con normalidad. Después de esa conversación, la familia perdió contacto telefónico con ella.

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El sábado 29 de agosto, Marisol, la hija con quien vivía la adulta mayor, se percató de que Blanca no se encontraba en la vivienda. Al indagar con algunos vecinos, la familia supo que había sido vista alrededor de las 8:00 a. m. caminando hacia un terreno familiar.

Horas después, cerca de las 7:00 p. m., Blanca fue encontrada en un potrero ubicado a unos diez minutos de la vivienda.

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La adulta mayor fue hallada sin ropa, con signos de hipotermia, lesiones, golpes, mordeduras y evidencias que serían compatibles con violencia física y un presunto abuso sexual.

Blanca Emery Pardo, la mujer de 72 años cuyo caso generó conmoción en San Bernardo, Nariño.

Inicialmente fue trasladada a un centro de salud de San Bernardo y posteriormente remitida al Hospital San Pedro de Pasto. Pese a los esfuerzos médicos, falleció el domingo 30 de agosto a las 8:30 p. m.

La familia ha cuestionado el avance de la investigación y ha pedido a la Fiscalía que se realicen cotejos de material genético (ADN) a habitantes de la zona, teniendo en cuenta que se trata de una vereda con pocas viviendas cercanas, esto con el fin de encontrar el responsable de lo ocurrido.

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