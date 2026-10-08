Capturan a hombre señalado de abuso a abuelita de 70 años; comunidad lo linchó

Un hombre de 28 años fue capturado en San Vicente de Chucurí, Santander, por orden judicial y señalado como presunto responsable de un hecho de violencia sexual contra una adulta mayor de 70 años. Su captura ocurrió en el sector de Placitas y estuvo acompañada por un episodio de agresión por parte de varios habitantes del municipio.

El caso generó indignación entre la comunidad y comenzó a tomar fuerza en redes sociales, donde fueron publicados videos del momento posterior a la captura. En uno de esos registros se observa al señalado rodeado por varias personas que lo golpean, mientras él pide que no le hagan daño.

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La Policía Nacional intervino posteriormente para controlar la situación y trasladó al hombre, con el fin de dejarlo a disposición de la autoridad judicial competente.



¿Quién es el hombre capturado en San Vicente de Chucurí?

De acuerdo con la información conocida sobre el procedimiento, se trata de un hombre de 28 años, requerido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucurí.



Los uniformados lo ubicaron en el sector de Placitas, donde hicieron efectiva la orden judicial relacionada con la investigación que se adelanta por los hechos ocurridos el pasado 5 de octubre.

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Antes de esta captura, el hombre ya aparecía en registros de las autoridades. Según la información suministrada, contaba con siete comparendos por comportamientos que afectaban la convivencia ciudadana, principalmente relacionados con situaciones de alteración del orden y la convivencia.

Además, tenía antecedentes relacionados con el delito de tráfico de estupefacientes.

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Según citó El Tiempo, hasta el momento, no se ha establecido que el señalado perteneciera a una estructura delincuencial o a una banda criminal. Tampoco se han informado públicamente otros procesos judiciales diferentes a los registros y antecedentes mencionados.

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¿Qué se investiga contra el hombre de 28 años?

La investigación está relacionada con un hecho ocurrido el 5 de octubre, cuando una mujer de 70 años caminaba durante la madrugada por una vía de San Vicente de Chucurí.

Las autoridades revisaron cámaras de seguridad del sector y, de acuerdo con la información conocida, en las imágenes habrían encontrado elementos que permitirían establecer la posible ocurrencia de una agresión contra la adulta mayor.

Ese material habría sido incorporado al proceso investigativo y posteriormente se emitió la orden judicial para ubicar al señalado.

La captura terminó generando otro episodio que quedó registrado en redes sociales. Varios videos muestran al señalado rodeado por ciudadanos que lo golpean físicamente.

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En uno de los registros audiovisuales se escucha al hombre pedir que no le hagan nada mientras algunas personas lo rodean y continúan agrediéndolo.

La situación fue controlada posteriormente por integrantes de la Policía, quienes tomaron al capturado y realizaron su traslado para ponerlo a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

#Noticia | Un hombre fue capturado por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de una mujer de 70 años en San Vicente de Chucurí, #Santander. https://t.co/kquqlTfme2 https://t.co/ttqNrfNxdV — EL FRENTE (@diarioelfrente) October 8, 2026

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No confundir este caso con el de la abuelita de Nariño

Este caso de San Vicente de Chucurí, Santander, está siendo confundido en redes sociales con otro hecho relacionado con una adulta mayor ocurrido en Nariño. Sin embargo, se trata de dos casos diferentes.

El caso de Santander corresponde a una mujer de 70 años y por estos hechos ya fue capturado un hombre de 28 años, quien posteriormente fue agredido por algunos habitantes de la comunidad.

En cambio, el caso de Nariño corresponde a doña Blanca Pardo, una adulta mayor de 72 años que, según la información conocida, fue encontrada por una de sus hijas con presuntas agresiones sexuales. La mujer murió un día después de los hechos. De acuerdo con la información disponible, por este último caso aún no se han registrado capturas.

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Por esta razón, las imágenes, datos y reportes relacionados con la captura ocurrida en San Vicente de Chucurí no deben atribuirse al caso de doña Blanca en Nariño.

🔴 Capturan a señalado de abuso sexual contra una adulta mayor de 70 años en Santander. Los detalles 🔽https://t.co/0F6ViQEKbx Video: suministrado https://t.co/2M7ytTxIq2 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 8, 2026