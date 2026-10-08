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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Esta fue la última llamada de Blanca Pardo antes de morir: “¿Qué estás haciendo?”

Esta fue la última llamada de Blanca Pardo antes de morir: “¿Qué estás haciendo?”

Las personas que encontraron a la mujer de 72 años aseguraron que estaba desorientada y presentaba signos de hipotermia.

Collage muestra a Blanca Pardo sonriendo y en una con un perro
Blanca Pardo habló con su hija en la que sería su última llamada antes de desaparecer y posteriormente morir.
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Continúan las investigaciones de las autoridades para esclarecer la muerte de Blanca Pardo Rosero, una mujer campesina de 72 años que fue hallada con graves signos de violencia física y presuntos indicios de abuso en una zona rural del municipio de San Bernardo, Nariño.

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Ante esta situación, su hija Jenny habló en el pódcast ‘Vamos pa’ eso’ y recordó cómo fue la última llamada que tuvo con su madre, antes de que se perdiera su rastro el pasado 29 de agosto.

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Así fue la última llamada de Blanca Pardo

Jenny relató que la última comunicación con su madre ocurrió el miércoles anterior a su desaparición. Según explicó, se trató de una conversación cotidiana, como las que ambas acostumbraban tener.

La llamada se produjo alrededor de las 8:00 de la noche. “Me llamó y me dijo: ‘¿Qué está haciendo?’”, recordó Jenny durante la entrevista.

En medio de la conversación, Blanca le explicó que estaba preparando un envío de productos. “Voy a acabar de reunir tres panales de huevos para mandárselos en la chiva”, le dijo.

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Antes de finalizar la llamada, Blanca Pardo bendijo a su hija con la frase: “Dios la bendiga”. Después de esa conversación, Jenny aseguró que no volvió a tener contacto con su madre.

Posteriormente, contó que el jueves no intentó comunicarse con ella porque consideró que era una situación normal. Sin embargo, el viernes, su hijo intentó llamarla en horas de la noche, pero tampoco obtuvo respuesta. La familia decidió esperar hasta el sábado para establecer nuevamente comunicación.

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¿Dónde encontraron a Blanca Pardo?

Jenny recordó que el sábado 29 de agosto intentó comunicarse repetidamente con su madre entre las 8:40 a. m. y las 12:40 p. m., pero no obtuvo respuesta.

Ante el silencio, su hermana Marisol, quien vivía con Blanca y se desempeña como enfermera, regresó a la vivienda alrededor de las 5:00 p. m., luego de trabajar en otro municipio.

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Blanca Emery Pardo, de 72 años, fue encontrada gravemente herida en una zona rural de San Bernardo, Nariño, y murió horas después.
/Foto: redes sociales /Vamos Pa Eso

Al notar que su madre no se encontraba en casa, comenzó a preguntar a los vecinos. Uno de los habitantes del sector aseguró haber visto a Blanca alrededor de las 8:00 a. m., cuando caminaba hacia su terreno con una ruana y un machete.

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Los familiares se desplazaron hasta el potrero de la propiedad, ubicado a unos 10 minutos de la vivienda. Allí encontraron a Blanca Pardo aún con vida, pero desorientada, en estado de shock y con signos de hipotermia, tras permanecer expuesta durante varias horas al frío.

¿Dónde murió Blanca Pardo?

La Policía de Nariño confirmó que la mujer fue localizada con aparentes signos de agresión y múltiples contusiones. Su hija también explicó que presentaba marcas de violencia y raspaduras en diferentes partes del cuerpo.

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Inicialmente, la mujer de 72 años fue auxiliada en la E.S.E. de San Bernardo y posteriormente remitida al Hospital San Pedro de Pasto. Pese a la atención médica recibida y a que tuvo que ser intubada, falleció el domingo 30 de agosto, alrededor de las 8:30 p. m.

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La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para establecer las circunstancias de su muerte e identificar al responsable, mientras familiares y miembros de la comunidad han calificado lo ocurrido como un posible feminicidio.

Las últimas palabras de la abuelita de 72 años antes de morir: su hija la encontró en grave estado
Blanca Emery Pardo, la mujer de 72 años cuyo caso generó conmoción en San Bernardo, Nariño.

El caso también generó una reacción del Ministerio de Justicia, que este 7 de octubre rechazó los hechos denunciados y pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

“El Ministerio de Justicia y del Derecho rechaza categóricamente los hechos de violencia denunciados contra Blanca Emeria Pardo Rosero, de 72 años, quien falleció tras las graves agresiones que, según sus familiares, sufrió en el municipio de San Bernardo, Nariño”, señaló la entidad.

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