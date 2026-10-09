Estás son las evidencias que dejó agresor de Blanca Pardo; serían clave para identificarlo

El caso de Blanca Pardo continúa bajo investigación por parte de las autoridades. La mujer, de 72 años, falleció el 30 de agosto, después de ser encontrada desnuda y con múltiples lesiones en un potrero cercano a su vivienda, en la zona rural del municipio de San Bernardo, Nariño.

Jenny Pardo, una de sus hijas, relató en el pódcast Vamos Pa Eso que su madre fue encontrada en un potrero ubicado a unos diez minutos de la finca donde vivía. Además, explicó que fue su hermana Marisol quien grabó un video del hallazgo y posteriormente lo compartió con sus familiares.

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Las evidencias que dejó el agresor en Blanca Pardo

Según el relato de Jenny, el sábado 29 de agosto sus familiares comenzaron a buscar a Blanca después de notar que no había regresado a casa. Hacia las 5:00 p. m., Marisol se percató de su ausencia y salió a buscarla. Posteriormente, alrededor de las 8:00 p. m., la mujer fue encontrada desnuda en un potrero cercano a su vivienda.



Jenny también describió las lesiones que presentaba su madre. Según su testimonio, tenía profundos rasguños, heridas en la piel de los brazos y marcas en la espalda que serían compatibles con un posible arrastre sobre la vegetación espinosa del terreno, conocida en la zona como guarangos.

Asimismo, señaló que, después de que Blanca fuera trasladada a un centro asistencial, el personal médico les informó que también presentaba mordeduras en la zona de los senos y múltiples contusiones en el cuerpo.

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Sumado a esto, el presentador de Vamos Pa Eso, Juan José Castro Muñoz, explicó que, como parte de los procedimientos forenses, se pueden tomar muestras mediante hisopos para enviarlas a Medicina Legal. Estos análisis permiten identificar posibles fluidos biológicos y buscar material genético que contribuya al esclarecimiento del caso.

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¿Qué ocurrió después de que encontraron a Blanca Pardo?

Tras encontrar a su madre, Marisol grabó un video con su teléfono celular y lo compartió en el grupo familiar de WhatsApp mientras pedía ayuda para informar a sus hermanos sobre la situación.

Jenny explicó que, con la ayuda de un vecino, solicitaron una ambulancia para trasladar a Blanca al puesto de salud de San Bernardo. Sin embargo, debido a su delicado estado, la mujer fue remitida de urgencia al Hospital San Pedro, en Pasto.

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De acuerdo con el relato familiar, Blanca tuvo que ser intubada y falleció a las 8:30 p. m. del domingo 30 de agosto, después de que su estado de salud se deteriorara.

¿Qué han dicho las autoridades sobre el caso de Blanca Pardo?

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La Fiscalía General de la Nación informó que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que es necesario recopilar testimonios y elementos materiales probatorios para esclarecer las circunstancias de la muerte de Blanca Pardo.

En este proceso, los resultados de la necropsia realizada por Medicina Legal serán fundamentales para determinar la causa de la muerte y establecer si existen indicios de abuso.

Por ahora, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo sucedido, determinar las posibles responsabilidades e identificar si hubo participación de una o más personas en los hechos.

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La Fiscalía se pronuncia sobre las pistas clave que buscan esclarecer lo ocurrido en el caso de Blanca Pardo. Foto: pantallazo tomado de Noticias Caracol

Mientras tanto, los hijos de Blanca Pardo esperan que el caso no quede en la impunidad. Marisol, quien encontró a su madre, ha continuado compartiendo imágenes y detalles de lo sucedido con el propósito de mantener la atención sobre el caso y contribuir a que se esclarezca.