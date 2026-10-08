Cronología caso Blanca Pardo: reconstruyen paso a paso todo lo ocurrido con la mujer de 72 años

Siguen apareciendo nuevos detalles sobre el caso de Blanca Pardo, una mujer campesina de 72 años cuya muerte generó conmoción luego de que fuera encontrada con graves lesiones físicas y presuntos indicios de abuso en el departamento de Nariño.

Los hechos ocurrieron en la vereda Plazuelas, jurisdicción del municipio de San Bernardo, donde la víctima residía y era conocida por la elaboración y venta de quesos artesanales a los habitantes de la comunidad, además de su amabilidad y disposición para ayudar a los demás.

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Los momentos previos a la desaparición y muerte de Blanca Pardo

Según se conoció, semanas antes de su desaparición, la mujer había sufrido dos accidentes que le provocaron una fractura en la muñeca. El primero ocurrió tras una caída en su vivienda y, posteriormente, fue impactada por una motocicleta cerca de su casa. Pese a estas situaciones, Blanca continuó realizando sus actividades cotidianas.

Por otro lado, el miércoles 26 de agosto sostuvo una llamada telefónica con Jenny Pardo, una de sus seis hijas, quien reside en Bogotá. Durante la conversación, ambas hablaron sobre el envío de algunos alimentos y, antes de finalizar la llamada, Blanca le dio la bendición a su hija. Esta sería la última comunicación que tuvieron.

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Posteriormente, Jenny relató que el viernes 28 de agosto intentó comunicarse nuevamente con su madre, pero no obtuvo respuesta.

El sábado 29 de agosto, Blanca permaneció en su vivienda mientras su hija Marisol, quien vivía con ella y se desempeñaba como enfermera, se encontraba trabajando en otro municipio.

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Blanca Pardo habló con su hija en la que sería su última llamada antes de desaparecer y posteriormente morir. Foto: imágenes tomadas de redes sociales

Alrededor de las 8:30 a. m., un habitante de la vereda aseguró haber visto a Blanca caminando sola hacia un potrero para recolectar madera. La mujer llevaba puesta una ruana y portaba un machete.

Entre las 8:40 a. m. y el mediodía, sus familiares intentaron comunicarse con ella en repetidas ocasiones, pero no obtuvieron respuesta.

¿Dónde encontraron a Blanca Pardo?

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Marisol regresó a su vivienda después de cumplir con su jornada laboral y, al notar que su madre no se encontraba allí, comenzó a buscarla con ayuda de otros familiares.

Cerca de las 7:00 p. m. del mismo sábado 29 de agosto, Blanca fue localizada en un sector de difícil acceso.

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Las autoridades confirmaron que la mujer fue encontrada desorientada, desnuda, con signos de hipotermia y graves lesiones físicas. Con apoyo de las autoridades, fue trasladada inicialmente a un centro asistencial del municipio de San Bernardo.

Blanca Emery Pardo, de 72 años, fue encontrada gravemente herida en una zona rural de San Bernardo, Nariño, y murió horas después. /Foto: redes sociales /Vamos Pa Eso

Durante la valoración médica inicial se identificaron presuntos indicios de abuso. Sin embargo, debido a la gravedad de su estado de salud, alrededor de las 11:30 p. m. fue remitida de urgencia al Hospital San Pedro, en Pasto.

¿Cómo va la investigación en el caso de Blanca Pardo?

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Blanca llegó al centro hospitalario de Pasto durante la madrugada del domingo. Allí, los médicos encontraron que permanecía intubada y en estado de inconsciencia.

Pese a la atención médica recibida, las lesiones y las afectaciones en sus órganos vitales comprometieron gravemente su estado de salud. Finalmente, el domingo 30 de agosto, la mujer falleció sin haber podido entregar información que permitiera establecer la identidad de los responsables.

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Después de más de un mes de los hechos, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Hasta el momento, no se conocen capturas relacionadas con el caso ni resultados concluyentes que permitan establecer quiénes estarían detrás de los hechos.

En medio de la preocupación de la comunidad y los familiares, el Ministerio de Justicia se pronunció sobre el caso y pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.