Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
MUERE PIERO
¿QUIÉN CUBRE DAÑOS POR GRANIZADA?
¡ACABA CON LAS CUCARACHAS!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Cronología caso Blanca Pardo: reconstruyen paso a paso todo lo ocurrido con la mujer de 72 años

Cronología caso Blanca Pardo: reconstruyen paso a paso todo lo ocurrido con la mujer de 72 años

La última persona que vio a la mujer de 72 años aseguró que llevaba puesta su ruana y un machete antes de ser encontrada con signos de violencia.

Fotografía de Blanca Pardo junto a su perro en la entrada de una casa, ilustrando la cronología y el paso a paso de su caso.
Reconstrucción paso a paso de los hechos en la cronología del caso de Blanca Pardo.
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Siguen apareciendo nuevos detalles sobre el caso de Blanca Pardo, una mujer campesina de 72 años cuya muerte generó conmoción luego de que fuera encontrada con graves lesiones físicas y presuntos indicios de abuso en el departamento de Nariño.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Los hechos ocurrieron en la vereda Plazuelas, jurisdicción del municipio de San Bernardo, donde la víctima residía y era conocida por la elaboración y venta de quesos artesanales a los habitantes de la comunidad, además de su amabilidad y disposición para ayudar a los demás.

Publicidad

Últimas noticias

¿Quién es el hombre capturado por presunto abuso sexual de una adulta mayor de 70 años en San Vicente de Chucurí?
Judiciales

Capturan a hombre señalado de abuso a abuelita de 70 años; comunidad lo linchó

Collage muestra a Blanca Pardo sonriendo y en una con un perro
Judiciales

Esta fue la última llamada de Blanca Pardo antes de morir: “¿Qué estás haciendo?”

Puedes leer: Paola Turbay destapa el último mensaje que recibió de Miguel Uribe: “Me pesa”

Los momentos previos a la desaparición y muerte de Blanca Pardo

Según se conoció, semanas antes de su desaparición, la mujer había sufrido dos accidentes que le provocaron una fractura en la muñeca. El primero ocurrió tras una caída en su vivienda y, posteriormente, fue impactada por una motocicleta cerca de su casa. Pese a estas situaciones, Blanca continuó realizando sus actividades cotidianas.

Por otro lado, el miércoles 26 de agosto sostuvo una llamada telefónica con Jenny Pardo, una de sus seis hijas, quien reside en Bogotá. Durante la conversación, ambas hablaron sobre el envío de algunos alimentos y, antes de finalizar la llamada, Blanca le dio la bendición a su hija. Esta sería la última comunicación que tuvieron.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

Las últimas palabras de la abuelita de 72 años antes de morir: su hija la encontró en grave estado
Judiciales

Caso Blanca Emeria Pardo: esto alcanzó a decir cuando su hija la encontró tras el abuso

Así fue encontrada la abuelita de 72 años: murió tras una grave agresión
Judiciales

Así fue encontrada por su hija abuelita de 72 años: murió tras sufrir abuso

Publicidad

Posteriormente, Jenny relató que el viernes 28 de agosto intentó comunicarse nuevamente con su madre, pero no obtuvo respuesta.

El sábado 29 de agosto, Blanca permaneció en su vivienda mientras su hija Marisol, quien vivía con ella y se desempeñaba como enfermera, se encontraba trabajando en otro municipio.

Publicidad

Collage muestra a Blanca Pardo sonriendo y en una con un perro
Blanca Pardo habló con su hija en la que sería su última llamada antes de desaparecer y posteriormente morir.
Foto: imágenes tomadas de redes sociales

Alrededor de las 8:30 a. m., un habitante de la vereda aseguró haber visto a Blanca caminando sola hacia un potrero para recolectar madera. La mujer llevaba puesta una ruana y portaba un machete.

Entre las 8:40 a. m. y el mediodía, sus familiares intentaron comunicarse con ella en repetidas ocasiones, pero no obtuvieron respuesta.

¿Dónde encontraron a Blanca Pardo?

Publicidad

Marisol regresó a su vivienda después de cumplir con su jornada laboral y, al notar que su madre no se encontraba allí, comenzó a buscarla con ayuda de otros familiares.

Cerca de las 7:00 p. m. del mismo sábado 29 de agosto, Blanca fue localizada en un sector de difícil acceso.

Publicidad

Las autoridades confirmaron que la mujer fue encontrada desorientada, desnuda, con signos de hipotermia y graves lesiones físicas. Con apoyo de las autoridades, fue trasladada inicialmente a un centro asistencial del municipio de San Bernardo.

Así fue encontrada la abuelita de 72 años: murió tras una grave agresión
Blanca Emery Pardo, de 72 años, fue encontrada gravemente herida en una zona rural de San Bernardo, Nariño, y murió horas después.
/Foto: redes sociales /Vamos Pa Eso

Durante la valoración médica inicial se identificaron presuntos indicios de abuso. Sin embargo, debido a la gravedad de su estado de salud, alrededor de las 11:30 p. m. fue remitida de urgencia al Hospital San Pedro, en Pasto.

¿Cómo va la investigación en el caso de Blanca Pardo?

Publicidad

Blanca llegó al centro hospitalario de Pasto durante la madrugada del domingo. Allí, los médicos encontraron que permanecía intubada y en estado de inconsciencia.

Pese a la atención médica recibida, las lesiones y las afectaciones en sus órganos vitales comprometieron gravemente su estado de salud. Finalmente, el domingo 30 de agosto, la mujer falleció sin haber podido entregar información que permitiera establecer la identidad de los responsables.

Publicidad

Te puede interesar

Caso Yenifer García da un giro tras dictamen de Medicina Legal
Judiciales

Giro en caso de Yenifer García tras informe de Medicina Legal, ¿homicidio?

Retrato de Jhon Jairo Torres, conocido como Jhon ‘Calzones’, con una imagen superpuesta de la finca donde ocurrieron los hechos
Judiciales

Destapan quien dio la orden de acabar con Jhon ‘Calzones’; menor de edad confesó

Después de más de un mes de los hechos, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Hasta el momento, no se conocen capturas relacionadas con el caso ni resultados concluyentes que permitan establecer quiénes estarían detrás de los hechos.

En medio de la preocupación de la comunidad y los familiares, el Ministerio de Justicia se pronunció sobre el caso y pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Relacionados

Violencia contra mujeres

Denuncias ciudadanas

Muerte de mujer