Las pistas clave del caso de Blanca Pardo para esclarecer lo ocurrido; Fiscalía se pronunció

El caso de Blanca Pardo Rosero, una campesina de 72 años hallada con múltiples lesiones en una zona rural de Nariño, continúa bajo investigación. La mujer falleció el 30 de agosto, un día después de ser rescatada en un potrero del municipio de San Bernardo, ubicado a menos de diez minutos de su vivienda.

¿Cuáles son las pistas que podrían esclarecer el caso de Blanca Pardo?

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Jenny Pardo, una de las hijas de Blanca, relató en el pódcast Vamo Pa Eso, recordó que Blanca antes de todo, había sufrido una lesión en su muñeca, debido a dos accidentes que tuvo; el primero que se cayó en su casa, mientras que el otro fue con una motocicleta, pese a esto, ella siguió con su vida común y corriente.



Además comentó que su madre salió de su vivienda aproximadamente a las 8:00 a. m. del 29 de agosto. En ese momento, recordó que un vecino la vió llevando puesta una ruana y tenía un machete en la mano, pues se dirigía a recolectar leña en terrenos cercanos.



Hacia las 5:00 p. m., al notar que Blanca no había regresado, sus familiares comenzaron a buscarla en predios de su propiedad. Fue Marisol, otra de sus hijas, quien la encontró en un potrero situado a unos diez minutos de la casa.

Según el relato conocido, la mujer estaba desvestida, expuesta a la intemperie y en estado de shock. Además, presentaba dificultades para comunicarse y desvariaba. Entre las lesiones observadas se encontraban múltiples rasguños y marcas en la espalda que, según la información divulgada, serían compatibles con un posible arrastre.

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Estos elementos podrían resultar relevantes para esclarecer las circunstancias en las que fue encontrada.

Imágenes de archivo de Blanca Pardo, cuyo trágico caso y últimas palabras conmocionan tras confirmarse su muerte Foto: imágenes tomadas de redes sociales

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Tras el hallazgo, varios vecinos colaboraron para trasladarla hasta un punto al que pudiera acceder una ambulancia. Posteriormente, fue llevada a un centro hospitalario, donde recibió atención médica. Sin embargo, Blanca Pardo falleció el 30 de agosto debido a las lesiones que presentaba.

¿Qué dijo la Fiscalía sobre el caso de Blanca Pardo?

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación señaló que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que continúa recopilando elementos materiales probatorios para establecer las circunstancias de la muerte de la mujer.

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“Se está adelantando toda la investigación preliminar penal para establecer la causa y los autores de la muerte de la señora”, indicó un funcionario del ente acusador al medio citado.

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Asimismo, la Fiscalía destacó la importancia de reconstruir los hechos para determinar qué ocurrió antes y después de que Blanca fuera encontrada en el potrero. En ese proceso, los resultados de los análisis de Medicina Legal, incluida la necropsia, serán fundamentales para establecer las causas de la muerte y corroborar el abuso contra la mujer.

Blanca Pardo habló con su hija en la que sería su última llamada antes de desaparecer y posteriormente morir. Foto: imágenes tomadas de redes sociales

“Las pruebas de Medicina Legal practicadas en la autopsia de su cuerpo darán confirmación o negarán si ella fue abusada”, señaló el funcionario, según la publicación.

Por ahora, la investigación continúa con el propósito de esclarecer lo sucedido, establecer las posibles responsabilidades e identificar si hubo participación de una o más personas en los hechos.