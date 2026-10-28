Polémicas palabras de Yina Calderón tras la muerte de Komanche; generó polémica

La muerte del streamer salvadoreño Komanche generó conmoción entre sus seguidores y colegas, quienes compartieron mensajes de despedida. En medio de las reacciones, Yina Calderón lanzó una polémica declaración sobre la actitud de algunos influenciadores.

La empresaria colombiana se pronunció a través de sus historias de Instagram, donde cuestionó a quienes, según su percepción, critican constantemente a otros, pero después hablan sobre las consecuencias de esos comportamientos. Sus palabras despertaron opiniones divididas entre los internautas.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre las reacciones tras el fallecimiento de Komanche?

En su pronunciamiento, Yina aseguró que le llamaba la atención la manera en que algunos creadores de contenido reaccionan ante situaciones delicadas, especialmente cuando se refieren a las críticas y los ataques que circulan en internet.

La influenciadora cuestionó que quienes participan en discusiones públicas después publiquen mensajes sobre los efectos de esas conductas. Para expresar su inconformidad, lanzó una frase directa contra sus colegas: “Son los que peor se portan en redes y salen a decir que no, que por culpa de este pasó esto”.

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Además, les aconsejó a quienes suelen protagonizar enfrentamientos que midan sus palabras antes de pronunciarse sobre situaciones en las que también participan; a su juicio, si mantienen una polémica constante, lo mejor es evitar comentarios sobre las consecuencias de esas dinámicas.

¿Por qué Yina Calderón habló sobre las críticas en internet?

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Durante sus historias, la empresaria de fajas también se refirió a las dificultades que implica trabajar como creador de contenido y mantenerse expuesto a los comentarios del público. Con su mensaje, dio contexto sobre la presión que, según ella, deben afrontar quienes desarrollan su carrera en este entorno: “Estar en este medio no es nada fácil y para estar aquí hay que tener mucha fuerza mental”, expresó.

La empresaria de fajas sostuvo que quienes deciden dedicarse a esta labor deben entender que los señalamientos y las opiniones de los internautas hacen parte de esa exposición pública. También manifestó que, si alguien no se siente preparado para afrontar esa presión, puede optar por alejarse de ese entorno: "Usted no está obligado a tener redes"..."Tiene que saber que el ataque siempre va a existir… Piénselo dos veces"

Sus declaraciones cobraron relevancia en medio de la preocupación que despertó la partida de Komanche, especialmente por las confesiones que el creador de contenido habría compartido antes de ser encontrado sin vida en Monterrey, México.

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de Komanche y cómo reaccionaron los internautas?

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El caso del streamer salvadoreño generó especulaciones luego de que se conocieran detalles sobre las dificultades que habría atravesado antes de su partida. Entre los aspectos mencionados aparecen una funa mediática y la pérdida de patrocinios.

Según la información difundida en internet, las autoridades de Nuevo León dejaron pendiente el resultado de la autopsia y no encontraron señales de violencia en el lugar. Entre tanto, algunos internautas respaldaron el llamado de Yina Calderón a los influenciadores, mientras otros cuestionaron sus declaraciones.

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Video que puedes ver: ¿De qué murió El Komanche?