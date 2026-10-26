Última publicación de ‘Komanche’ antes de morir desata especulaciones: "No mejoran"

La comunidad digital se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Carlos Mauricio Gómez, creador de contenido salvadoreño conocido popularmente como ‘Komanche’. El streamer fue hallado sin vida en el interior de una vivienda ubicada en Monterrey, Nuevo León, México.

Hasta el momento, las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, pues las causas de su fallecimiento aún no se han establecido públicamente.

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¿Cuál fue la última publicación de Komanche?

Tras conocerse la noticia de su muerte, algunos seguidores recordaron la actividad que el creador de contenido mantenía en sus redes sociales. Durante octubre, ‘Komanche’ realizó 11 publicaciones en su cuenta de X.

Su último mensaje público en esta plataforma fue compartido el 19 de octubre y estuvo acompañado de la frase: “Los días simplemente no mejoran”. La publicación acumuló miles de interacciones y comentarios de usuarios que reaccionaron al mensaje y expresaron sus condolencias tras conocerse su fallecimiento.

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Días antes, el 15 de octubre, el streamer había compartido un enlace a sus transmisiones e interactuado con su audiencia al comentar sobre la presentación de los vehículos voladores de Tesla.

Por otra parte, en la biografía de su perfil de Instagram figuraba la frase: “A veces bien, a veces mal, así es la vida”. Su última publicación en esta red social fue un video en el que aparecía bailando y lanzando billetes, acompañado de la canción ‘El Rabbanito’, de La Fórmula.

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Los días simplemente no mejoran — komanche 🇸🇻 (@Komanch) October 19, 2026

¿Qué se sabe sobre la muerte de Komanche?

De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, la alerta fue emitida por vecinos del sector, quienes advirtieron una situación inusual al notar que la puerta de la vivienda permanecía abierta desde el día anterior.

Esta circunstancia motivó el aviso a los organismos de seguridad, que acudieron al lugar y encontraron al creador de contenido sin vida.

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Mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias de su fallecimiento, diferentes creadores de contenido y personas cercanas han expresado sus condolencias a la familia del streamer.

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Entre ellos estuvo el reconocido influencer español Ibai Llanos, quien compartió un mensaje en redes sociales para recordar a ‘Komanche’ y lamentar su muerte.

¿Quién fue Komanche?

Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como ‘Komanche’, nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, San Vicente, El Salvador. Se dio a conocer principalmente a través de plataformas digitales, especialmente Twitch, donde construyó una comunidad de seguidores gracias a sus transmisiones y contenidos relacionados con los videojuegos.

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A lo largo de su trayectoria, colaboró con reconocidos creadores de contenido como Fernanfloo, AuronPlay y Rubius.

Uno de los proyectos que contribuyó a su popularidad fue su participación en los ‘Squid Craft Games’, una competencia virtual de supervivencia inspirada en la serie El juego del calamar y desarrollada dentro del videojuego Minecraft.