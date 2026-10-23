Joven murió tras acudir a varios hospitales por dolor en el pecho; le dijeron que era ansiedad

El caso de Valentina Zurita, una joven argentina de 18 años, generó preocupación y abrió interrogantes sobre la atención médica que recibió antes de morir.

Durante varios días, la joven presentó síntomas físicos graves que, según la información conocida sobre el caso, fueron atribuidos repetidamente a cuadros de ansiedad y estrés, sin que inicialmente se identificara la enfermedad que padecía.

Publicidad

Puedes leer: ¿Quién es Wendy Jeanette Durán? La creadora de contenido que fue capturada en Cali



El primer diagnóstico que recibió Valentina Zurita

Todo comenzó el lunes 12 de octubre, cuando Valentina manifestó un intenso dolor en el pecho. Acompañada por su padre, José Luis Zurita, acudió al Hospital Fernández para recibir una valoración médica.

Durante esa primera visita, dos médicos concluyeron que las molestias estarían relacionadas con un cuadro de ansiedad y depresión, en lugar de una afección física. Posteriormente, la familia buscó atención en el Hospital Rivadavia. Sin embargo, debido a la alta demanda y a los tiempos de espera, que habrían llegado hasta ocho horas, decidió acudir al Sanatorio Güemes para una consulta privada.

Publicidad

Aunque inicialmente se habría planteado la posibilidad de realizarle una tomografía, el médico que la atendió consideró que no presentaba una afección física y señaló que el examen serviría para tranquilizarla. Finalmente, le recetó clonazepam.

¿Cómo murió Valentina Zurita?

Publicidad

Durante la madrugada del miércoles, el estado de salud de Valentina continuó deteriorándose. En una valoración por videollamada con el servicio de emergencias, el dolor fue atribuido a una molestia muscular y no a un problema cardíaco.

Más tarde, después de que la familia intentara sin éxito conseguir atención en el Hospital Rivadavia debido a la alta demanda, regresó al Hospital Fernández. En esta nueva valoración, el personal médico volvió a considerar que los síntomas podían corresponder a un ataque de ansiedad y contempló la posibilidad de una gastroenteritis.

Puedes leer: Mueren famosos siameses ecuatorianos: “Uno se llevó al otro”; ¿cuál fue la causa?

Pese a que la joven manifestaba un dolor intenso que la llevaba a rasguñarse los brazos, recibió sedación y le formularon medicamentos como clonazepam, ibuprofeno y un protector gástrico.

Publicidad

¿Cuál fue el diagnóstico final de Valentina Zurita?

Para la noche del jueves, el estado de salud de Valentina había empeorado considerablemente. La joven comenzó a presentar vómitos, dificultades para ingerir alimentos, cambios en la coloración de la piel, labios morados y convulsiones.

Publicidad

Fue entonces cuando, durante una nueva valoración hospitalaria, los médicos detectaron que padecía diabetes tipo 1. Para ese momento, había desarrollado una cetoacidosis diabética, una complicación metabólica grave que puede poner en riesgo la vida. Tras su ingreso al hospital de Rivadavia, Valentina sufrió un paro cardiorrespiratorio. Aunque el equipo médico logró reanimarla, posteriormente presentó nuevos episodios cardíacos que terminaron provocando su fallecimiento.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades, que buscan esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar si hubo responsabilidades en la atención médica que recibió.