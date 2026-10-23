Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
VIDEO: NIÑA CASI CAE DE EDIFICIO
¿QUIÉN ES WENDY DURÁN?
COMPARENDOS PEDAGÓGICOS

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / ¿Quién es Wendy Jeanette Durán? La creadora de contenido que fue capturada en Cali

¿Quién es Wendy Jeanette Durán? La creadora de contenido que fue capturada en Cali

Wendy Jeanette Durán, conocida como 'sociallywendyy', fue capturada en Cali durante una diligencia por un embargo. Esto se sabe de su caso.

Quién es Wendy Jeanette Durán Bocanegra, la tiktoker capturada en Cali
Quién es Wendy Jeanette Durán Bocanegra, la tiktoker capturada en Cali
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

Wendy Jeanette Durán Bocanegra, conocida en redes sociales como 'sociallywendyy', pasó de compartir contenido sobre su estilo de vida a convertirse en noticia tras ser capturada en Cali.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

La creadora de contenido colombiana quedó en el centro de una investigación luego de que una diligencia judicial relacionada con un embargo en la vivienda donde residía terminara con el hallazgo de armas, municiones, dinero en efectivo y otros elementos.

Publicidad

Últimas noticias

Condena a hermanos Gómez Cardozo por secuestro de Diana Ospina en Bogotá
Judiciales

Condenan a hermanos que secuestraron a Diana Ospina en Chapinero, ¿cuántos años?

A la izquierda, captura por la Policía de Bogotá de Luis Fernando Vásquez Moreno; a la derecha, fotograma de cámara de seguridad trasladando un carro
Judiciales

Hombre habría acabado con su pareja embarazada en Bogotá; ocultó su cuerpo en carro

El procedimiento se realizó en el sector de Pance, en Cali, Valle del Cauca, y tenía un propósito distinto al que finalmente tomó.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, las autoridades adelantaban una diligencia de embargo y secuestro por el presunto incumplimiento del pago del arriendo. Sin embargo, durante la inspección del inmueble encontraron material que dio paso a una investigación penal.

La noticia despertó interés por conocer quién es Wendy Jeanette Durán y qué se sabe de la mujer que en redes sociales era identificada como 'sociallywendyy'.

Puedes leer: Baby Demoni: revelan informe de necropsia de Medicina Legal; esto tenía su cuerpo

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Publicidad

¿Quién es Wendy Jeanette Durán, conocida como 'sociallywendyy'?

Wendy Jeanette Durán Bocanegra es una creadora de contenido colombiana que utilizaba el nombre 'sociallywendyy' en redes sociales. En sus publicaciones mostraba aspectos de su estilo de vida, viajes y rutinas de bienestar, contenidos con los que construía su presencia en internet.

Su nombre comenzó a circular ampliamente después de que las autoridades reportaran su captura en Cali, el 23 de octubre de 2026, durante una diligencia judicial en el lugar donde residía.

Publicidad

El caso llamó la atención por las circunstancias en las que se produjo el hallazgo. Lo que inicialmente correspondía a un procedimiento relacionado con una obligación de arrendamiento terminó con el descubrimiento de un importante número de municiones y varias armas de fuego dentro de la vivienda.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, la inspección de un clóset fue determinante para encontrar parte del material que ahora hace parte de la investigación.

Puedes leer: Samor One reaparece para defenderse tras filtración de necropsia de Baby Demoni

El hallazgo que cambió el rumbo de la diligencia

Durante la revisión del inmueble, las autoridades encontraron 977 cartuchos calibre 5.56, municiones utilizadas en armas de largo alcance. Posteriormente, también ubicaron un fusil Colt calibre 5.56, de fabricación estadounidense, y dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, junto con sus respectivos cargadores y cartuchos.

El inventario reportado incluyó, además, un cargador con 35 cartuchos, dos miras holográficas y un adaptador de luz y láser.

Publicidad

Según la Fiscalía, durante el procedimiento Durán Bocanegra manifestó que no contaba con permisos para mantener ese material. La Policía Nacional procedió a capturarla en situación de flagrancia.

Pero las armas no fueron los únicos elementos encontrados en el lugar. En la vivienda también había 4.844 dólares en efectivo, una máquina contadora de billetes, dos grameras digitales, un teléfono celular y dos computadores portátiles.

Publicidad

Las autoridades reportaron, igualmente, el hallazgo de sustancias estupefacientes. Estos elementos quedaron relacionados con las actuaciones judiciales correspondientes, mientras avanzan las investigaciones para establecer su origen y posible relación con las conductas investigadas.

¿Por qué fue enviada a prisión la creadora de contenido?

Tras su captura, el caso pasó al ámbito judicial. De acuerdo con la información suministrada, la Fiscalía le imputó cargos relacionados con el presunto porte ilegal de armas, los cuales Durán Bocanegra no aceptó.

Además, enfrenta una investigación por un posible delito de lavado de activos. En el proceso, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que fue enviada a prisión mientras avanza la actuación judicial.

Esta medida no equivale a una condena. La responsabilidad de la investigada deberá establecerse dentro del proceso, con base en las pruebas y las decisiones de las autoridades competentes.

Publicidad

Relacionados

Creador de contenidos

Influenciador digital

Fiscalía