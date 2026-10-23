¿Quién es Wendy Jeanette Durán? La creadora de contenido que fue capturada en Cali

Wendy Jeanette Durán Bocanegra, conocida en redes sociales como 'sociallywendyy', pasó de compartir contenido sobre su estilo de vida a convertirse en noticia tras ser capturada en Cali.

La creadora de contenido colombiana quedó en el centro de una investigación luego de que una diligencia judicial relacionada con un embargo en la vivienda donde residía terminara con el hallazgo de armas, municiones, dinero en efectivo y otros elementos.

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El procedimiento se realizó en el sector de Pance, en Cali, Valle del Cauca, y tenía un propósito distinto al que finalmente tomó.



Según informó la Fiscalía General de la Nación, las autoridades adelantaban una diligencia de embargo y secuestro por el presunto incumplimiento del pago del arriendo. Sin embargo, durante la inspección del inmueble encontraron material que dio paso a una investigación penal.



La noticia despertó interés por conocer quién es Wendy Jeanette Durán y qué se sabe de la mujer que en redes sociales era identificada como 'sociallywendyy'.

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📍La influencer Wendy Durán Bocanegra, conocida como "sociallywendyy", fue enviada a la cárcel tras ser capturada en flagrancia con un arsenal de guerra y estupefacientes en una vivienda de Pance, al sur de Cali. El material bélico fue descubierto durante una diligencia de desalojo por impago de arriendo, y un juez dictó medida de aseguramiento mientras la Fiscalía investiga sus posibles vínculos con redes criminales. — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) October 23, 2026

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¿Quién es Wendy Jeanette Durán, conocida como 'sociallywendyy'?

Wendy Jeanette Durán Bocanegra es una creadora de contenido colombiana que utilizaba el nombre 'sociallywendyy' en redes sociales. En sus publicaciones mostraba aspectos de su estilo de vida, viajes y rutinas de bienestar, contenidos con los que construía su presencia en internet.

Su nombre comenzó a circular ampliamente después de que las autoridades reportaran su captura en Cali, el 23 de octubre de 2026, durante una diligencia judicial en el lugar donde residía.

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El caso llamó la atención por las circunstancias en las que se produjo el hallazgo. Lo que inicialmente correspondía a un procedimiento relacionado con una obligación de arrendamiento terminó con el descubrimiento de un importante número de municiones y varias armas de fuego dentro de la vivienda.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, la inspección de un clóset fue determinante para encontrar parte del material que ahora hace parte de la investigación.

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El hallazgo que cambió el rumbo de la diligencia

Durante la revisión del inmueble, las autoridades encontraron 977 cartuchos calibre 5.56, municiones utilizadas en armas de largo alcance. Posteriormente, también ubicaron un fusil Colt calibre 5.56, de fabricación estadounidense, y dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, junto con sus respectivos cargadores y cartuchos.

El inventario reportado incluyó, además, un cargador con 35 cartuchos, dos miras holográficas y un adaptador de luz y láser.

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Según la Fiscalía, durante el procedimiento Durán Bocanegra manifestó que no contaba con permisos para mantener ese material. La Policía Nacional procedió a capturarla en situación de flagrancia.

Pero las armas no fueron los únicos elementos encontrados en el lugar. En la vivienda también había 4.844 dólares en efectivo, una máquina contadora de billetes, dos grameras digitales, un teléfono celular y dos computadores portátiles.

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Las autoridades reportaron, igualmente, el hallazgo de sustancias estupefacientes. Estos elementos quedaron relacionados con las actuaciones judiciales correspondientes, mientras avanzan las investigaciones para establecer su origen y posible relación con las conductas investigadas.

¿Por qué fue enviada a prisión la creadora de contenido?

Tras su captura, el caso pasó al ámbito judicial. De acuerdo con la información suministrada, la Fiscalía le imputó cargos relacionados con el presunto porte ilegal de armas, los cuales Durán Bocanegra no aceptó.

Además, enfrenta una investigación por un posible delito de lavado de activos. En el proceso, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que fue enviada a prisión mientras avanza la actuación judicial.

Esta medida no equivale a una condena. La responsabilidad de la investigada deberá establecerse dentro del proceso, con base en las pruebas y las decisiones de las autoridades competentes.

#ATENCIÓN | La @FiscaliaCol capturó en flagrancia a la creadora de contenido Wendy Jeanette Durán Bocanegra. Todo empezó con una diligencia de embargo por el incumplimiento de pagos de arriendo y en la inspección del inmueble se halló un abundante arsenal bélico : 977 cartuchos calibre 5.56, utilizados en armas de largo alcance. Además de un fusil Colt calibre 5.56 de fabricación estadounidense, dos pistolas Glock calibre 9mm, dos miras holográficas, un adaptador de luz y láser además de dinero en efectivo. Vía: @JennyAngaritaG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 23, 2026