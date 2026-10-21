Samor One reaparece para defenderse tras filtración de necropsia de Baby Demoni

Miguel Ángel López, conocido en redes sociales como Samor One, reapareció con un mensaje en el que se refirió a la investigación por la muerte de María Alejandra Parada, la creadora de contenido conocida como Baby Demoni.

El rapero publicó un video en su cuenta de Instagram para responder a los comentarios que han surgido tras la difusión de detalles relacionados con la necropsia de la joven.

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En su pronunciamiento, el cantante aseguró que permanece tranquilo y defendió su inocencia frente a los señalamientos que han circulado desde el fallecimiento de su expareja, ocurrido el 15 de octubre de 2025.



"Sigo tranquilo, sigo libre, y ante los ojos de Dios y la ley colombiana yo soy inocente", afirmó al comienzo de su mensaje.



Sus declaraciones vuelven a poner el foco sobre un caso que, un año después de la muerte de Baby Demoni, continúa generando preguntas y reclamos por parte de sus familiares, quienes insisten en que se investiguen las circunstancias del fallecimiento.

Samor One se pronunció tras la difusión de detalles de la necropsia de Baby Demoni

En el video compartido en Instagram, Samor One sostuvo que el dictamen relacionado con la necropsia se habría dado desde hacía aproximadamente un año y que, según él, la Fiscalía ya tendría esa información.

El rapero cuestionó los señalamientos en su contra y argumentó que, si fuera responsable de lo ocurrido, ya estaría detenido.

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Con esa postura, respondió a las reacciones que han surgido después de que se conocieran nuevos detalles sobre las pruebas examinadas durante la investigación.

Sin embargo, sus declaraciones corresponden a su versión de los hechos y no determinan las conclusiones de las autoridades.

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La situación judicial debe establecerse a partir de las actuaciones oficiales y de las pruebas recopiladas por los investigadores.

La muerte de María Alejandra Parada continúa siendo motivo de controversia. Mientras sus familiares cuestionan la hipótesis inicial sobre lo sucedido, Samor One ha rechazado los señalamientos y ha sostenido públicamente que es inocente.

El informe de necropsia de Alejandra Esquín, conocida como 'Baby Demoni', estableció que murió por asfixia por compresión extrínseca del cuello. /Foto: Facebook: Baby Demoni

¿Dónde está Samor One? Esto dijo el rapero

Otro de los asuntos que mencionó el cantante fue su paradero. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, Samor One viajó a España después de la muerte de Baby Demoni.

Según lo expuesto en el contexto del caso, familiares de la creadora de contenido han manifestado que el rapero estaría en ese país. Además, algunas personas que siguen la historia aseguran haberlo visto allí, aunque esos comentarios no permiten confirmar por sí solos su ubicación actual.

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En su video, el cantante afirmó que las personas a quienes les debe interesar conocer su paradero son su abogado y la Fiscalía. También aseguró que las autoridades conocen su salida de Colombia.

El rapero también se refirió a las condiciones en las que salió del país y defendió su decisión de viajar.

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"Yo pude salir del país porque no tengo antecedentes penales ni le debo nada a la justicia colombiana", aseguró.

La familia de Baby Demoni sigue cuestionando las circunstancias de su muerte

María Alejandra Parada tenía 24 años cuando falleció el 15 de octubre de 2025. Era madre de una niña y había construido una comunidad de seguidores en redes sociales, donde era conocida como Baby Demoni.

Su muerte ocurrió después de una discusión que, según la información difundida sobre el caso, tuvo lugar en el apartamento donde convivía con Samor One.

De acuerdo con los relatos conocidos, la joven fue trasladada a una clínica tras un supuesto episodio de asfixia. Su padre, Manuel Ariza, manifestó que observó lesiones en la frente y marcas en el cuello cuando pudo verla en el centro médico. La joven falleció al día siguiente.

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Desde entonces, sus familiares han cuestionado la hipótesis inicial de suicidio y han solicitado que se tengan en cuenta los distintos elementos recopilados durante la investigación.

Conoce los nuevos detalles revelados por Medicina Legal en torno a las causas de la muerte de Baby Demoni Foto: imagen tomada de redes sociales

Las pruebas que han generado preguntas en el caso de Baby Demoni

En una investigación presentada por el programa Séptimo Día, se expusieron hallazgos relacionados con el teléfono celular de María Alejandra.

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Durante el informe, el investigador Yefrin Garavito se refirió a una fotografía en formato Live, tomada presuntamente el día de los hechos, que habría registrado sonidos y manchas de sangre en el piso después de una discusión.

También se mencionaron lesiones en las manos de la joven y características de una marca en el cuello que, según los especialistas citados en el reportaje, debían ser analizadas dentro del conjunto de evidencias.

Por su parte, el abogado de la familia, Francisco Bernate, cuestionó la hipótesis inicial y señaló que la reciente intervención quirúrgica de María Alejandra debía tenerse en cuenta al evaluar lo sucedido.

Samor One, en declaraciones anteriores divulgadas por el mismo programa, rechazó las acusaciones y sostuvo que la muerte de la joven correspondió a un suicidio. Según su versión, había salido a un estudio de grabación y, cuando regresó, la encontró en el baño y trató de auxiliarla.