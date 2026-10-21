Así fue como colombiano fue convencido con trabajo en Europa y terminó en medio de la guerra

Jaime Higuera Rueda estuvo en El Klub de La Kalle, donde dio a conocer la difícil situación que atraviesa su familia tras la desaparición de su hijo, Sebastián Higuera Naranjo, de 29 años. Según relató, perdió contacto con el joven después de que este viajara al exterior con la promesa de obtener una oportunidad laboral.

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¿Cuál fue la oferta de trabajo que recibió Sebastián Higuera?

Según contó su padre, Sebastián no tiene formación militar y siempre se ha caracterizado por defender la vida. Sin embargo, ante la falta de oportunidades laborales en Colombia, aceptó una propuesta de trabajo como celador.



Inicialmente, la oferta indicaba que su destino sería Turquía. Jaime Higuera explicó que su hijo salió de Colombia sin informar previamente a toda su familia y que solo les avisó cuando estaba a punto de abordar el avión, durante la primera semana de mayo. Posteriormente, Sebastián les envió fotografías del contrato firmado para tranquilizarlos. No obstante, según el relato de su padre, la situación cambió cuando el joven terminó en territorio ruso en junio.

El último contacto que la familia tuvo con él ocurrió el 11 de junio. De acuerdo con Jaime, la llamada internacional que recibieron les permitió identificar que la comunicación provenía de Bielorrusia. Desde entonces, no han vuelto a tener noticias directas del joven.

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¿Qué más reveló el papá de Sebastián Higuera?

Jaime Higuera advirtió que, desde su perspectiva, el caso de su hijo no sería aislado. Además, denunció la posible existencia de redes de engaño y trata de personas que se aprovecharían de jóvenes colombianos mediante falsas ofertas laborales.

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Según explicó, a algunos de ellos les cubrirían los tiquetes y el hospedaje, pero, una vez en el extranjero, presuntamente les retendrían sus documentos y pasaportes para obligarlos a participar en la guerra. “ Allá les quitan el pasaporte, no les dan dinero, es una trata de personas... les quitan todos los documentos, los amenazan”, afirmó el padre.

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Asimismo, envió un mensaje a quienes contemplan aceptar ofertas laborales similares en el exterior y les pidió priorizar su seguridad y el bienestar de sus familias. “Mire, es mejor aquí ganarse un mínimo en paz, es mejor estar en medio de su familia que estar solo abandonado”, expresó.

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Por otro lado, la familia denunció haber recibido correos electrónicos en los que se afirmaba que Sebastián había fallecido. Según Jaime, estos mensajes buscaban que sus allegados desistieran de la búsqueda. “Es una estrategia de allá cuando uno está buscando y está tocando puertas, que uno desista la búsqueda de ellos”, aseguró al referirse a lo que considera una táctica para desgastar emocionalmente a los familiares.

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El pedido del papá de Sebastián Higuera

Jaime Higuera señaló que presentó derechos de petición ante la Cancillería, la Fiscalía y la Cruz Roja para obtener información sobre el paradero de su hijo. Sin embargo, explicó que la Cruz Roja les advirtió que el proceso podía tardar debido a la cantidad de casos similares de ciudadanos colombianos en esa región.

Pese a las dificultades, la familia mantiene la esperanza de encontrar al joven con vida. “En mi corazón mi hijo está vivo, no sé en qué condiciones, pero está vivo”, manifestó Jaime.

Finalmente, el padre hizo un llamado al presidente de la República y al Gobierno Nacional para que intervengan por las vías diplomáticas y ayuden a esclarecer la situación de su hijo.