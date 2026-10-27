Salen a la luz últimas palabras de Komanche antes de morir: "En mis últimos días"

El fallecimiento de Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como Komanche, encendió las redes sociales tras la difusión de sus últimas transmisiones en vivo. El creador de contenido salvadoreño, de 30 años, habló sobre su propia muerte y dejó declaraciones que hoy generan preocupación entre sus seguidores.

Durante uno de esos directos, el streamer compartió un mensaje dirigido a sus padres que rápidamente se viralizó entre los internautas: “Siento que ya estoy en mis últimos días. De verdad. Este clip, si me llego a morir, pasen esto a mis papás: que ni se les ocurra en mi velorio que sea católico”, expresó frente a las cámaras.

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¿Qué dijo Komanche en sus últimas transmisiones en vivo?

En esa misma emisión, el creador explicó cómo le gustaría que fuera su despedida; entre sus deseos mencionó escuchar canciones de artistas como Bad Bunny y ver series en la televisión durante su velorio, unas palabras que cobraron relevancia tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

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Otro de los fragmentos que llamó la atención mostró al salvadoreño leyendo un comentario de un usuario que intentaba comprender su situación. En ese momento, Komanche respondió con palabras que evidenciaban lo difícil que estaba siendo atravesar esa etapa y que generaron preocupación entre sus seguidores.

“Neta, chat. No le deseo este sentimiento a nadie”, expresó. Luego, añadió: “Lo que yo estoy pasando ahorita, literalmente, está ver.., wey. No le deseo a nadie esto. A nadie”.

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La circulación de los videos aumentó las especulaciones en redes sociales, especialmente después de confirmarse que el creador fue hallado sin vida en su vivienda, ubicada en Monterrey. Los internautas comenzaron a revisar sus últimas apariciones públicas en busca de contexto sobre lo ocurrido.

“Komanche”:

Porque hace poco le pidió 5 mil dólares a su gente en TikTok porque tenía muchas deudas y las empresas se le habían ido por la funa masiva en redes, ayer se quitó la vida después de 3 años de sufrir en silencio https://t.co/84Vjy4tHz8 pic.twitter.com/dTnzZSdtDu — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) October 26, 2026

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¿Qué polémica enfrentaba Komanche antes de ser hallado sin vida?

Meses antes de su fallecimiento, el streamer enfrentó una polémica por señalamientos sobre presuntó abuso. Durante una transmisión en Twitch, rechazó las acusaciones, en medio de una controversia que generó reacciones entre internautas y otros creadores de contenido.

Durante esa etapa, el salvadoreño también contó que había perdido importantes patrocinios comerciales, una situación que afectó sus ingresos. Además, mencionó problemas económicos y deudas, aspectos que los internautas han retomado al recordar las dificultades que atravesaba antes de su partida.

Las autoridades de Nuevo León hallaron al creador de contenido en el patio trasero de su vivienda, ubicada en la colonia Paseo de las Cumbres, en Monterrey. El caso quedó a la espera de los resultados de la autopsia y, según los reportes, los peritos no encontraron señales evidentes de violencia en el lugar.

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¿Cómo reaccionaron los creadores de contenido tras su fallecimiento?

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El fallecimiento del salvadoreño también provocó mensajes de despedida entre reconocidos creadores de contenido; Auronplay se pronunció en redes sociales con un emotivo mensaje en el que expresó cuánto extrañaría a Komanche y el vacío que dejaba su partida: “No te imaginas lo que te voy a echar de menos y el vacío que dejas en mí, pero estés donde estés, si lees esto, que sepas que eras una buena persona”.

Byron Reyes, mánager de Komanche, se pronunció en Instagram contra el bullying en redes y dedicó emotivos mensajes tras la dolorosa muerte del streamer Fotocollage creado por La Kalle; Capturas de pantalla de @blog_1408

Por su parte, Byron Reyes, mánager del streamer, lamentó los señalamientos y los juicios que recibió en internet, además de pedir respeto por su memoria. El representante también llamó la atención sobre las consecuencias del acoso digital, un tema que volvió a generar debate entre los internautas tras conocerse la noticia.

Video que puedes ver: Última publicación de ‘Komanche’ antes de morir desata especulaciones