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Westcol reacciona a muerte de streamer 'Komanche' y desata polémica de usuarios en redes

El creador publicó un mensaje de condolencias tras el fallecimiento del streamer salvadoreño, pero las comunidades digitales recordaron los duros cuestionamientos ocurridos anteriormente.

Fotomontaje del streamer Westcol y una foto en blanco y negro del fallecido streamer Komanche
Internautas recordaron pasadas disputas entre Westcol y Komanche tras su fallecimiento
Fotomontaje realizado por La Kalle; @westcol y @elkomanche
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

El fallecimiento del streamer Carlos Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como 'Komanche', provocó reacciones entre sus seguidores y otros creadores de contenido. Sin embargo, el mensaje de condolencias publicado por Westcol terminó desatando una nueva controversia en X.

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El creador colombiano pidió respeto para los familiares y amigos del fallecido, pero varios internautas recordaron sus declaraciones durante una polémica en septiembre de 2026; para algunos seguidores, sus palabras contrastaron con la postura que había expresado tiempo atrás.

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¿Por qué criticaron a Westcol tras la muerte de Komanche?

A través de su cuenta de X, Westcol publicó un mensaje en el que pidió prudencia frente al fallecimiento del salvadoreño:Descansa en paz, Komanche. Merecen prudencia sus amigos y familiares. Respeto”, la publicación acumuló millones de visualizaciones.

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues varios usuarios cuestionaron el mensaje debido a los pronunciamientos que el streamer había hecho meses atrás, cuando algunas influencers realizaron señalamientos públicos contra Komanche y el tema generó tensión entre diferentes creadores de contenido

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Puedes leer: Última publicación de ‘Komanche’ antes de morir desata especulaciones: "No mejoran"

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En aquel momento, el colombiano aseguró que había recibido capturas de pantalla con información delicada enviada por las denunciantes; también publicó en X un consejo dirigido a las involucradas: “Mi consejo es que busquen ayuda real fuera del internet y denuncien en fiscalía”.

Posteriormente, durante una transmisión en vivo, revisó las conversaciones y explicó por qué había tomado distancia del asunto: “Yo vi las screenshots, yo realmente lo ignoré porque yo dije: al final hay consentimiento”, afirmó.

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Estas declaraciones se convirtieron en uno de los principales motivos de las críticas actuales; algunos internautas consideraron que su intervención inicial perjudicó la imagen de 'Komanche' y cuestionaron que expresara condolencias por su fallecimiento.

Las críticas continuaron con señalamientos sobre las declaraciones que Westcol hizo durante una transmisión en vivo, pues varios usuarios consideraron que habló sin conocer toda la historia. Además, algunos le pidieron reflexionar sobre su participación en la controversia y el efecto que pudieron tener sus palabras.

Captura de pantalla del mensaje de condolencias de Westcol a Komanche con notas de contexto y críticas en X
La red social X añadió una nota de contexto a la publicación de Westcol por el fallecimiento de Komanche
Fotocollage creado por La Kalle; capturas de pantalla de @westcol

¿Cómo respondió Westcol a los reclamos en redes sociales?

Ante los cuestionamientos, el creador de contenido respondió en X y rechazó las acusaciones que recibió: “Que gente tan insensible a lo bien. Difamación y calumnia solo por ser de una u otra comunidad”, escribió.

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También manifestó que no quería prolongar el enfrentamiento entre las comunidades y dejó clara su posición frente a la discusión: “No papi no se puede caer en este juego, es caer muy bajo, no me voy a prestar”, expresó.

Capturas de pantalla de los mensajes en X sobre las declaraciones de Westcol respecto a Komanche
Internautas recordaron publicaciones pasadas de Westcol tras la muerte del streamer Komanche
Fotocollage creado por La Kalle; @westcol

Posteriormente, cambió el tono de sus publicaciones y compartió un mensaje dirigido a sus seguidores sobre la importancia de acompañar a las personas cercanas: “muchachos cuiden mucho a sus amigos y seres queridos, a veces necesitan de nosotros”, manifestó.

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Por su parte, Byron Reyes, representante de Komanche, también se pronunció ante la opinión pública y enfatizó que el acoso en entornos digitales nunca debe tomarse como un juego.

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