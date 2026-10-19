VIDEO: Camilo Cifuentes se robó las miradas con sus pasos prohibidos y desató reacciones

El creador de contenido Camilo Cifuentes volvió a llamar la atención en redes sociales, esta vez por una inesperada aparición durante una transmisión en vivo. El influenciador sorprendió a su comunidad al ponerse a bailar frente a la cámara e interactuar con una silla, una escena que desató múltiples reacciones.

Durante el stream, el creador simuló que la silla era su pareja e hizo comentarios al respecto. Después, reconoció su falta de destreza al preguntarse por qué era tan "tieso" al moverse. Incluso lanzó una pregunta a sus seguidores para saber quién se animaba a enseñarle a bailar de verdad.

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Su reaparición llega después de la controversia sobre su vida sentimental. El creador reconoció públicamente haber fallado en su relación con Camila Sepúlveda, madre de su futuro bebé, y con la creadora de contenido Anthía López. Tras la crisis, retomó sus transmisiones en vivo.



¿Por qué los seguidores culpan a Westcol y a Blessd por el baile de Camilo Cifuentes?

La actitud desinhibida del creador de contenido generó un debate entre los espectadores de la transmisión. Algunos internautas recordaron su reciente encuentro con el streamer Westcol y el cantante Blessd, una reunión que, según sus comentarios, habría afectado la imagen que el joven proyectaba ante su comunidad.

Entre las reacciones destacaron frases como: “La teoría de Westcol es real” y “Se le dañó la identidad de la marca que era”. Otros usuarios escribieron: “Yo creo que estaba cansado del anonimato” y “Se reveló, se cansó de andar sin afán”, en referencia al lema que lo caracteriza.

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Cabe mencionar que recientemente el creador de contenido se reunió con Westcol durante una transmisión en Kick para hablar sobre lo sucedido en su vida sentimental. En ese espacio, reconoció sus errores y afirmó: “La cagué, cometí un error, no fui sincero con las dos”, declaraciones que generaron cuestionamientos sobre su vida personal.

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Tras su reciente aparición bailando durante un stream, algunos seguidores interpretaron su actitud como una forma de mostrarse más espontáneo y dejar atrás la imagen idealizada que parte de su audiencia tenía de él. Otros relacionaron este cambio con las críticas que recibió por sus asuntos sentimentales.

¿Cómo respondió Camilo Cifuentes a las críticas sobre su comportamiento en la transmisión?

Ante los cuestionamientos recibidos por su baile en directo, el influencer decidió responder sin rodeos, enfatizando que las personas debían aprender a separar su vida del trabajo solidario con el que apoya a vendedores y emprendedores locales.

Durante sus declaraciones, pidió a la audiencia diferenciar las acciones que realizaba para generar ingresos con el propósito de ayudar a las personas y que suele mostrar en sus videos en redes sociales. De esta manera, explicó que el contenido también le permite financiar sus iniciativas sociales.

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El creador reiteró que todo lo que realiza en sus plataformas tiene como fin beneficiar a quienes más lo necesitan. Su enfoque principal continúa siendo la recolección de recursos para sostener las labores sociales que lo hicieron popular en internet.

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