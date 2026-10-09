"Tiene una hija": El comentario que salpica a Camilo Cifuentes en plena polémica

Camilo Cifuentes, el creador de contenido manizaleño conocido por sus videos de ayuda social y la frase “Yo afán no tengo”, volvió a ser tema de conversación en redes sociales. Esta vez, un comentario sobre una supuesta hija encendió la curiosidad en medio de la polémica por su vida sentimental.

La controversia comenzó tras conocerse el fin de su noviazgo con María Camila Sepúlveda, con quien espera un hijo. A esto se sumaron unas capturas de chats que habría filtrado su expareja, en las que él le prometía construir un hogar, mientras surgían versiones que lo relacionaban con Anthía López, conocida como La Mijita.

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¿Camilo Cifuentes tiene otra hija sin reconocer?

La pregunta empezó a circular por medio de redes sociales después de que un internauta realizara un comentario que rápidamente despertó reacciones: “Él tiene una hija con mi hermana, y no lo quiere reconocer”, escribió la persona, desatando dudas entre quienes siguen el triángulo amoroso.

Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas que respalden esta afirmación y Camilo Cifuentes tampoco se pronunció sobre el rumor de una supuesta hija. El comentario desató varias especulaciones sobre una posible paternidad anterior.

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No obstante, días antes de que saliera a la luz esta versión, el influencer participó en una transmisión en vivo de Westcol, junto al cantante Blessd. Durante el stream, el manizaleño aseguró que el bebé que espera con María Camila Sepúlveda será su primer hijo.

¿Qué dijo Camilo Cifuentes sobre su hijo?

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En julio de 2026, el creador de contenido anunció que se convertiría en padre de un niño. Durante la conversación con los también creadores de contenido, afirmó que tener un hijo era uno de sus mayores sueños y que también lo era para María Camila.

El influencer también reconoció que ambos se apresuraron al buscar un bebé cuando llevaban apenas un mes de noviazgo. También admitió que no evaluaron suficientemente lo que implicaba dar ese paso mientras iniciaban como pareja.

Pese a las diferencias personales que surgieron después, él afirmó que su responsabilidad con el pequeño sigue siendo una prioridad. “Hoy, por encima de cualquier diferencia o situación personal, está mi hijo”, expresó durante la transmisión en vivo.

¿Cómo respondió Camilo Cifuentes a la polémica con María Camila?

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Ante la polémica por su ruptura con María Camila Sepúlveda y los señalamientos sobre La Mijita, el influencer reconoció sus errores, admitió que no fue sincero con ambas mujeres y, adicionalmente, aceptó el dolor que sus acciones les causaron.

También pidió manejar la situación personal con discreción y evitar una confrontación pública. Además, busca mantener la comunicación con María Camila para acompañarla durante el parto y cumplir con sus responsabilidades como padre.

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