Camilo Cifuentes confiesa si todavía sigue con ‘La Mijita’ tras polémica de infidelidad

Camilo Cifuentes ha estado en boca de todos en redes sociales después de que se conociera una presunta infidelidad con la madre de su hijo, Camila Sepúlveda. Ante la polémica, el creador de contenido participó en un stream de Westcol, donde reveló nuevos detalles sobre lo ocurrido.

La controversia se originó a partir de rumores y especulaciones sobre una supuesta infidelidad a Camila Sepúlveda, con quien espera un hijo, luego de que se difundieran imágenes y comentarios que lo vinculaban con la creadora de contenido española conocida como ‘La Mijita’.

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La situación se intensificó en las plataformas digitales y alcanzó una alta exposición mediática para los involucrados. En medio de la polémica, Camilo Cifuentes decidió poner sus redes sociales en privado.



¿Qué dijo Camilo Cifuentes sobre ‘La Mijita’?

Con el propósito de responder a las especulaciones sobre su situación sentimental, Camilo Cifuentes participó en una transmisión en vivo en la que conversó con el streamer Westcol y el artista urbano Blessd.

Durante el diálogo, el creador de contenido reconoció que había sido infiel y aseguró que su principal error fue no haber sido transparente con ninguna de las dos mujeres involucradas. Además, admitió que la situación terminó saliéndose de control.

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Asimismo, aclaró que nunca había oficializado una relación de noviazgo con ‘La Mijita’, pues en ese momento ambos se estaban dando la oportunidad de conocerse.

Detalles del rostro del influencer Camilo Cifuentes quedaron al descubierto tras la difusión de un video junto a La Mijita Captura de pantalla tomada de @notitalencol y modificada con IA

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“Ella no sabía que yo hablaba con la mamá de mi hijo; yo le dije que nos habíamos dejado, pero yo hablaba con la mamá de mi hijo diciéndole que quería formar un hogar con ella (...) La cagué, cometí un error, no fui sincero con las dos”, afirmó.

¿Camilo Cifuentes seguirá con ‘La Mijita’?

Otro de los temas que le plantearon durante la transmisión fue si tenía intención de continuar su relación con la influencer española, quien actualmente vive en Colombia.

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Al respecto, Camilo aseguró que ‘La Mijita’ tomó la decisión de perdonarlo pese a lo ocurrido. También manifestó que ambos coinciden en su intención de continuar juntos, por lo que seguirán en la etapa de conocerse y avanzar hacia una relación formal.

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Por otro lado, se refirió a su relación con Camila Sepúlveda y aseguró que perdió el contacto con ella después de que la polémica se hiciera pública. Durante la transmisión, explicó que no mantenía comunicación con su expareja, aunque manifestó su deseo de retomar el diálogo próximamente.

Finalmente, Camilo señaló que espera poder acompañarla durante el proceso de parto y participar activamente en todo lo relacionado con el nacimiento y desarrollo de su hijo.